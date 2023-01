«Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο»: Απαγορεύτηκε το 1930, πάει για εννέα Όσκαρ το 2023

All Quiet on the Western Front)

Η ταινία « Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο » (που βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του 1928 του Γερμανού μυθιστοριογράφου, χαρακτηρίζεται από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε στο, μία από τις καλύτερες αντιπολεμικές ταινίες που έχουν γυριστεί.Η ιστορία ακολουθεί τη συγκλονιστική αφήγηση ενός 17χρονου Γερμανού στρατιώτη στο Δυτικό Μέτωπο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και πώς η αρχική ευφορία του πολέμου μετατράπηκε σε απόγνωση και φόβο, καθώς οι στρατιώτες μάχονται για τη ζωή τους και ο ένας για τον άλλον στα χαρακώματα.Tη σκηνοθεσία του φιλμ είχε αναλάβει ο Λιούις Μάιλστοουν και οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι ανήκαν στον Λιου Αΐρες, τον Λούις Βολχάιμ και τον Τζον Ρέι.Γερμανία στις αρχές του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. H επιστράτευση ξεκινά και ο κόσμος είναι κατενθουσιασμένος. Σε μια αίθουσα γυμνασίου, ο καθηγητής Κάντορεκ διδάσκει με στόμφο τους μαθητές του. Στον πίνακα είναι γραμμένοι οι στίχοι του Ομήρου από το προοίμιο της Οδύσσειας: «Ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ...».Μια ομάδα νεαρών Γερμανών πείθονται από τον δάσκαλο τους να καταταγούν ώστε να πολεμήσουν στον πόλεμο. Όμως εκεί θα γνωρίσουν το τραγικό πρόσωπο του πολέμου.