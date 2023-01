«Τα καλύτερά μας χρόνια»: Ο Ρέντφορντ φορούσε διπλό σπασουάρ στις ερωτικές σκηνές με την Στρέιζαντ!

Σαν... ξερολούκουμο έβλεπε η Μπάρμπρα Στρέιζαντ τον γοητευτικό συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερντ Ρέντφορντ στην ταινία «Τhe Way We Were», γεγονός που τον ανάγκαζε στις ερωτικές σκηνές να βάζει δύο σφιχτά εσώρουχα -σαν σπασουάρ- για να προστατευτεί από τις ορέξεις της διάσημης σταρ.Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», επικαλούμενη το βιβλίο του κριτικού θεάτρου Ρόμπερτ Χόφλερ, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε (24 Ιανουαρίου), ο ξανθός ηθοποιός δεν είχε σε εκτίμηση την Στρέιζαντ καθώς δεν την θεωρούσε σοβαρή ηθοποιό.Όπως γράφει στις σελίδες του βιβλίου ο Χόφλερ, η Στρέιζαντ ερεθιζόταν όταν έβλεπε τον συμπρωταγωνιστή της, για αυτό και ο Ρέντφορντ έπαιρνε τις προφυλάξεις του στις ερωτικές σκηνές της ταινίας.Σύμφωνα με τον συγγραφέα, αρχικά ο Αμερικανός πρωταγωνιστής όχι μόνο δεν ήθελε να συνεργαστεί με τη Στρέιζαντ αλλά δεν ήθελε και να τραγουδήσει στη διάρκεια της ταινίας. Εκείνη, βέβαια, είχε γοητευτεί από τον Ρέντφορντ και προτιμούσε να φοράει μπικίνι όταν γύριζαν τις ερωτικές σκηνές.«Ο θρύλος του Χόλιγουντ, σήμερα 86 ετών, ήταν απρόθυμος να συνεργαστεί με τον 80χρονη σήμερα Στρέιζαντ και μάλιστα φορούσε δύο ''σπασουάρ'' προτού πέσει στο κρεβάτι μαζί της», αναφέρει ο κριτικός θεάτρου Χόφλερ.Στις σελίδες του βιβλίου του, υπό τον τίτλο:«The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Bought a Classic Hollywood Love Story στην οθόνη» που κυκλοφόρησε στις 24 Ιανουαρίου, αποκαλύπτει και την ένταση μεταξύ των δύο σταρ του Χόλιγουντ.Μετά την ρομαντική ταινία του 1973, η Στρέιζαντ ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.