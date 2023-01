Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα 2023 , (

Razzie Awards )

την καθιερωμένη διαδικασία που πραγματοποιείται κάθε χρόνο μια μέρα πριν τα Όσκαρ.

Το « Blonde » του Netflix

με την Άνα ντε Άρμας στη βιογραφική ταινία για τη ζωή της Μέριλιν Μονρόε, ηγείται της «κούρσας» έχοντας συγκεντρώσει 8 υποψηφιότητες, καθώς σύμφωνα με την απόφαση των διοργανωτών «συνεχίζει τη μετά θάνατον εκμετάλλευση της Μέριλιν».

Το φιλμ, έλαβε, επίσης, υποψηφιότητες για το χειρότερο σενάριο και τη χειρότερη σκηνοθεσία για τον Άντριου Ντόμινικ, «η δουλειά του οποίου στην προκειμένη περίπτωση λέει περισσότερα για αυτόν παρά για το θέμα του» κατά τα ξένα δημοσιεύματα.

Άνα ντε Άρμας

Ψηλά στη λίστα βρίσκεται η κωμωδία «Good Mourning», του ράπερ και ηθοποιού Machine Gun Kelly, έχοντας 7 υποψηφιότητες ενώ η ταινία που έκανε κακή εντύπωση φέτος με 5 υποψηφιότητες είναι το Morbius, με τον Τζάρετ Λέτο, να είναι υποψήφιος και για χειρότερος ηθοποιός.

Ο Τομ Χανκς είναι πολύ πιθανό να προσθέσει στη συλλογή με τα βραβεία του και τρία Χρυσά Βατόμουρα.

Ο βραβευμένος δις με Όσκαρ ηθοποιός

βρέθηκε στην κατηγορία «χειρότερος ηθοποιός» για τον ρόλο του Τζεπέτο στην ταινία «Pinocchio» της Disney.



Προτάθηκε επίσης δύο φορές για τον ρόλο του ως διευθυντής μουσικής Τομ Πάρκερ στο «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν – ως «χειρότερος δεύτερος ηθοποιός» και σε σχέση με το «καλυμμένο με λατέξ πρόσωπό του» στην κατηγορία «χειρότερο ζευγάρι οθόνης».

Τα Χρυσά Βατόμουρα θα ανακοινωθούν την παραμονή των Όσκαρ το Σάββατο 11 Μαρτίου.

Blonde

Disney’s Pinocchio

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

Colson Baker (Machine Gun Kelly) Good Mourning

Pete Davidson (Voice Only) Marmaduke

Tom Hanks (Gepetto) Disney’s Pinocchio

Jared Leto / Morbius

Sylvester Stallone / Samaritan

Ryan Kiera Armstrong / Firestarter

Bryce Dallas Howard / Jurassic Park: Dominion

Diane Keaton / Mack & Rita

Kaya Scodelario / The King’s Daughter

Alicia Silverstone / The Requin

Blonde

BOTH 365 Days Sequels – 365 Days: This Day

& The Next 365 Days [a Razzie BOGO]

Disney’s Pinocchio

Firestarter

Jurassic World: Dominion

Adria Arjona / Morbius

Lorraine Bracco (Voice Only) Disney’s Pinocchio

Penelope Cruz / The 355

Bingbing Fan / The 355 & The King’s Daughter

Mira Sorvino / Lamborghini: The Man Behind the Legend

Pete Davidson (Cameo Role) Good Mourning

Tom Hanks / Elvis

Xavier Samuel / Blonde

Mod Sun / Good Mourning

Evan Williams / Blonde

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun / Good Mourning

Both Real Life Characters in the Fallacious White House Bedroom Scene / Blonde

Tom Hanks & His Latex-Laden Face (and Ludicrous Accent) ELVIS

Andrew Dominik & His Issues with Women / Blonde

The Two 365 Days Sequels (both Released in 2022)

Judd Apatow / The Bubble

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun / Good Mourning

Andrew Dominik / Blonde

Daniel Espinosa / Morbius

Robert Zemeckis / Disney’s Pinocchio

Blonde /Andrew Dominik, προσαρμογή από Joyce Carol Oates

Disney’s Pinocchio/ Robert Zemeckis & Chris Weitz

Good Mourning / Machine Gun Kelly & Mod Sun

Jurassic World: Dominion / Emily Carmichael & Colin Treverrow

Morbius/ Matt Sazama & Burk Sharpless.