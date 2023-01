To 2022 ήταν η χρονιά της και όχι άδικα. Ο λόγος για την Τζένιφερ Λόπεζ η οποία μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αναπόλησε το μαγικό 2022 και δημοσίευσε εικόνες από κάθε μήνα του έτους με ιδιαίτερη έμφαση στον Αύγουστο, τον μήνα που παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Μπεν Άφλεκ. Για να το γιορτάσει η 53χρονη τραγουδίστρια ανέβασε αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της όπου εκείνη φορούσε ένα φόρεμα Ralph Lauren και εκείνος ένα εντυπωσιακό λευκό σμόκιν.«2022 ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές μέχρι τώρα! Δεν μπορώ να περιμένω για όλα αυτά που θα έρθουν του χρόνου», έγραψε στη λεζάντα που συνόδεψε το υλικό.Ακολούθησαν hashtags με τα «Happy New Year», «I'm Just Getting Started», «Waiting For Tonight» και «This Is Me Now», που είναι το όνομα του νέου της άλμπουμ.Τον Ιανουάριο η JLo εθεάθη στo Λος Άντζελες μπροστά από την αφίσα της για την ταινία της Marry Me. Την είδαν επίσης να κάνει μοντέλο για τη σειρά ομορφιάς JLO Beauty και επίσης να φιλάει τον Μπεν.Τον Φεβρουάριο εθεάθη να απολαμβάνει δείπνο με τον Μπεν σε μια κουζίνα καθώς ήταν αμακιγιάριστη.Τον Μάρτιο φορούσε φόρμες καθώς είχε το χέρι της γύρω από τον Μπεν και το ζευγάρι απολάμβανε τις διακοπές του. Τους είδαν επίσης σε ένα πλατό στη Νέα Υόρκη καθώς φιλούσε και ακουμπούσε πάνω στον Άφλεκ.