Τζένιφερ Λόπεζ για τον χωρισμό με τον Μπεν Άφλεκ: «Ένιωσα ότι θα πέθαινα, ήταν σπαραγμός»

Ο δρόμος τηςκαι τουπρος τον γάμο δεν ήταν καθόλου εύκολος. Σε μια νέα συνέντευξή της στο Apple Music 1, η διάσημη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο αναζωπυρωμένο ειδύλλιο της με τον ηθοποιό και θυμήθηκε τον πόνο που ένιωσε μετά τη λήξη του πρώτου τους αρραβώνα το 2004.«Ήταν τόσο οδυνηρό μετά τον χωρισμό μας», είπε αρχικά η 53χρονη Λόπεζ για να συνεχίσει: «Μόλις ακυρώσαμε εκείνο τον γάμο πριν από 20 χρόνια, ήταν ο μεγαλύτερος σπαραγμός της ζωής μου. Ειλικρινά ένιωσα ότι θα πέθαινα».Και συνέχισε: «Όλο αυτό με έστειλε σε μια πορεία όπου για τα επόμενα 18 χρόνια, δεν μπορούσα να τα καταφέρω, αλλά τώρα, 20 χρόνια μετά όλο αυτό είχε αίσιο τέλος. Έχει το πιο "δεν θα συνέβαινε ποτέ στο Χόλιγουντ" τέλος».Η Λόπεζ - η οποία αναζωπύρωσε το ειδύλλιό της με τον 50χρονο Άφλεκ 17 χρόνια μετά τον πρώτο τους χωρισμό - ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ με τίτλο «This Is Me... Now», ένα ανανεωμένο τραγούδι μετά το «This Is Me... Then» του 2002.«Έγινε σε αυτή τη χρονική στιγμή που ξαναβρέθηκα με τον έρωτα της ζωής μου και αποφασίσαμε ότι θα είμαστε μαζί για πάντα», εξήγησε η JLo. «Όλο το μήνυμα του άλμπουμ είναι: “Αυτή η αγάπη υπάρχει. Αυτή είναι μια πραγματική αγάπη"».Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2002, τον ίδιο μήνα που κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Lopez This Is Me ... Then, αλλά χώρισαν δύο χρόνια αργότερα.«Τώρα νομίζω ότι το μήνυμα του άλμπουμ είναι - αν έχετε, όπως εγώ κατά καιρούς, χάσει την ελπίδα, σχεδόν τα έχετε παρατήσει, μην το κάνετε», είπε η Λόπεζ. «Η αληθινή αγάπη υπάρχει και κάποια πράγματα διαρκούν για πάντα και αυτό είναι αληθινό. Θέλω να στείλω αυτό το μήνυμα στον κόσμο και αυτό απαιτεί μεγάλη προσπάθεια».