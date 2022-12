Κλείσιμο

Ο ημιτελικός του GNTM 5 είναι γεγονός και ξεκινάει από το κέντρο της αιώνιας πόλης, τη Ρώμη!Τα μοντέλα περπατούν προς την Piazza del Popolo, όπου τους περιμένουν η Βίκυ Καγιά, ο Γιώργος Καράβας και ο Τάσος Σοφρωνίου για τη δοκιμασία, που θα ακολουθήσει και του ζητούν να τους δείξουν τη Ρώμη μέσα από τα μάτια τους. Ο Τάσος Σοφρωνίου δίνει σε κάθε μία διαγωνιζόμενη από μία κάρτα, στην οποία αναγράφεται ένα must see σημείο της Ρώμης. Εκεί, με τη βοήθεια ενός παλιού γνώριμου, θα πρέπει να ανταποκριθούν σε πέντε δράσεις, να σκηνοθετήσουν τον εαυτό τους και να γίνουν για μία μέρα ιταλίδες.Ο creative director και στυλίστας Μάνος Σαμαρτζής, τήρησε την υπόσχεσή του να επανασυνδεθεί με τις υποψήφιες και τις συναντά στα πέντε σημεία για να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, δηλαδή να κάνει τα… μαγικά του, ώστε να βγει μία πολύ καλή φωτογραφία. Η βοήθεια δεν τελειώνει εδώ, καθώς ο φωτογράφος και art director του GNTM 5, Παναγιώτης Κάτσος, είναι επίσης εκεί για να στηρίξει τις προσπάθειες των μοντέλων.Η δοκιμασία έχει πολλά ζητούμενα, αλλά και μία έξτρα δυσκολία, καθώς οι διαγωνιζόμενες καλούνται να επιλέξουν μόνες τους την τελική εικόνα, που θα φτάσει στους κριτές. Εν τω μεταξύ, η Βίκυ Καγιά, ο Γιώργος Καράβας και ο Τάσος Σοφρωνίου, έχουν την ευκαιρία να περάσουν λίγο χρόνο μεταξύ τους και να αναπολήσουν στιγμές από τις επισκέψεις τους στην αιώνια πόλη! Ο Μάνος Σαμαρτζής τους επαναφέρει στην πραγματικότητα, καθώς έχει στα χέρια του τις τελικές εικόνες. Η νικήτρια του mini challenge ξεχωρίζει αμέσως και έχει την ιδιαίτερη χαρά να βρεθεί τετ-α-τετ με τους κριτές και να δεχτεί τις συμβουλές τους.Η επόμενη μέρα βρίσκει τις υποψήφιες λίγο έξω από τη Ρώμη, σε ένα υπέροχο κτήμα για τη φωτογράφιση αποχώρησης και μια μεγάλη έκπληξη τις περιμένει εκεί: η Σοφία Χατζηπαντέλη επιστρέφει για να δει την εξέλιξη της τελικής πεντάδας και να ενθαρρύνει τα μοντέλα γιατί η δοκιμασία του ημιτελικού προβλέπεται εξαιρετικά απαιτητική.Η φωτογράφιση είναι εμπνευσμένη από τον ιταλικό κινηματογράφο και απεικονίζει την αρχή και το τέλος μιας σχέσης. Στο πρώτο μέρος τα μοντέλα καλούνται να ποζάρουν φλερτάροντας τον άντρα που τις ενδιαφέρει και στο δεύτερο μέρος να αναπαραστήσουν το τέλος μιας σχέσης, προβάλλοντας το «μεσογειακό» ταμπεραμέντο τους. Ο φωτογράφος Stratis Kas έρχεται αποκλειστικά για τον ημιτελικό του GNTM 5 από το εξωτερικό και ο πήχης ανεβαίνει ακόμα ψηλότερα.Όλα τα μοντέλα βάζουν τα δυνατά τους και ενώ ανταποκρίνονται στα ζητούμενα, οι κριτές έχουν δεύτερες σκέψεις, οι οποίες επιβεβαιώνονται από την κριτική στο πλατό, που ακολουθεί. Σοφία Χατζηπαντέλη είναι η τελευταία guest judge του GNTM 5 και οι απόψεις των κριτών, για άλλη μία φορά, είναι διαφορετικές. Όμως το παιχνίδι έχει συγκεκριμένους κανόνες και τα μοντέλα, που θα περάσουν στον τελικό θα είναι εκείνα που θα αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια για να διεκδικήσουν τον τίτλο του Greece’s Next Top Model! Ποιες θα καταφέρουν να περάσουν στην τελική φάση και ποια δεν θα πείσει τους κριτές ότι αξίζει να έχει μια θέση στην τελική τετράδα;