Τζέιμς Κάμερον: Οργή για τον σκηνοθέτη - Ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο στους θαυμαστές και αρνήθηκε να υπογράψει αυτόγραφα

James Cameron flips off crowd who boos him for not signing autographs #AvatarTheWayOfWater

pic.twitter.com/frDDoY4alM — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 18, 2022

Μετά την επιτυχία του «και τα αποθεωτικά δημοσιεύματα που συνόδευσαν το φιλμ και τον δημιουργό του, ο Τζέιμς Κάμερον έρχεται αυτή τη φορά να απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης για διαφορετικούς λόγους.Σε ένα βίντεο που γρήγορα έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ο Κάμερον, που έχει λατρευτεί από το κοινό με την επιστροφή της δημοφιλούς ταινίας επιστημονικής φαντασίας που εκτυλίσσεται στον κόσμο της Πανδώρας, εκτέθηκε με τη συμπεριφορά του.Σύμφωνα με το TMZ, ο σκηνοθέτης του Τιτανικού βρίσκονταν το Σάββατο στο κτίριο της WGA στο Μπέβερλι Χιλς για την ειδική προβολή της ταινίας του. Όταν αναχώρησε από το κτήριο, περικυκλώθηκε αμέσως από ένα πλήθος θαυμαστών που ζητούσαν το πολυπόθητο αυτόγραφο από τον διεθνούς φήμης σκηνοθέτη.Η άρνησή του όμως να υπογράψει ή να φωτογραφηθεί με τον οποιονδήποτε, ήταν που εξόργισε άμεσα το πλήθος, που δεν άργησε να τον αποδοκιμάσει. Μάλιστα πολλοί από τους εξοργισμένους θαυμαστές φώναζαν «Γ@@μω το Avatar».Αγνοώντας τους πάντες, ο σκηνοθέτης του Avatar μπήκε στο αυτοκίνητό του και με την τελευταία του ενέργεια προκάλεσε κύμα αντιδράσεων. Κατεβάζοντας το παράθυρο του αυτοκινήτου και υψώνοντας το μεσαίο του δάχτυλο, άφησε άφωνο το πλήθος που δεν περίμενε ότι ο Τζέιμς Κάμερον, θα προχωρούσε σε μία τέτοια απαξιωτική συμπεριφορά.Προς το παρόν δεν είναι σαφές τι ήταν αυτό ακριβώς που αναστάτωσε τον σκηνοθέτη, όμως σίγουρα το πλήθος έμεινε εξοργισμένο και με πολλά ερωτηματικά ζωγραφισμένα πάνω από τα κεφάλια τους.

Η σύνοψη της ταινίας

Το Avatar: The Way of Water διαδραματίζεται πάνω από 10 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και ξεκινά να διηγείται την ιστορία της οικογένειας των Sully (Jake, Neytiri και των παιδιών τους), τα βάσανα που τους ακολουθούν, τα άκρα που θα φτάσουν για να παραμείνουν ασφαλείς, τις μάχες που θα δώσουν για να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που θα υπομείνουν.



Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία. Ο Σαμ Γουόρθινγκτον και η Ζόε Σαλντάνα επιστρέφουν στους ρόλους τους, ως Τζέικ και Νεϊτίρι, και ζουν με την οικογένειά τους, η οποία έχει μεγαλώσει σε νέους υποβρύχιους κόσμους στον ειδυλλιακό πλανήτη της Πανδώρας.



Μαζί τους επιστρέφουν οι: Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Στίβεν Λανγκ και Σιγκούρνι Γουίβερ, η οποία αναλαμβάνει νέο ρόλο. Οι Κέιτ Γουίλσλετ, Έντι Φάλκο και Βιν Ντίζελ είναι μεταξύ άλλων, οι νέοι πρωταγωνιστές στην ταινία.



Το «Avatar: The Way of Water» είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες συνέχειες της υπερπαραγωγής του 2009, με τις υπόλοιπες τρεις να κυκλοφορούν το 2024, το 2026 και το 2028, αντίστοιχα. Ο σκηνοθέτης ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή του στο «Empire» ότι μπορεί να μη σκηνοθετήσει τις δύο τελευταίες ταινίες του franchise.