Την ονομαστική του εορτή έχει σήμερα 12 Δεκεμβρίου ο γιο της Μαριέττας Χρουσαλά , Σπύρος και εκείνη θέλησε να του ευχηθεί με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσιάστρια των φετινών MadWalk, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με την οποία εύχεται «χρόνια πολλά» στον 6χρονο γιο της.

Στο στιγμιότυπο, φαίνεται ο μικρός Σπύρος Πατίτσας να φοράει το μαγιό του και να ποζάρει στον φακό της μητέρας του. «Happy name day to the joy of my life. Spirako love you so much», δηλαδή «Χρόνια πολλά χαρά της ζωής μου. Σπυράκο σε αγαπώ τόσο πολύ» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας είναι παντρεμένοι εδώ και 12 χρόνια και έκτοτε, έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Την 8χρονη Μάργκω, τον 6χρονο Σπύρο και τον 3χρονο Κωνσταντίνο.