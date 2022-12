Πολίνα Ποριζκόβα: Η ωραία και τα... τέρατα

Στα 57 της, η Ποριζκόβα εξακολουθεί να λάμπει

Με τη μαμά της, Αννα Με τον Ρικ Οκασεκ παντρεύτηκαν το 1989

Στα 90s, όταν μεσουρανούσε στο μόντελινγκ Η Πολίνα Ποριζκόβα ήταν ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα της χρυσής εποχής του μόντελινγκ. Στο ενεργητικό της μετράει δεκάδες εξώφυλλα στα πιο διάσημα περιοδικά του κόσμου -από το «Marie Claire» και το «ELLE» μέχρι το «Cosmopolitan» και τη «Vogue», οι μεγαλύτεροι τίτλοι πλήρωναν χιλιάδες δολάρια για μία της πόζα

Υπάρχει μια φωτογράφηση την οποία η Πολίνα Ποριζκόβα θα ανακαλεί μέχρι το τέλος της ζωής της. Δεν πρόκειται για το παρθενικό της shooting, για κάποιο από τα εμβληματικά -πριν η πολιτική ορθότητα κάψει μαζί με τα ξερά και τα χλωρά- εξώφυλλά της στο περιοδικό «Sports Illustrated» ή για κάποια από τις καμπάνιες της Estée Lauder, πρόσωπο της οποίας υπήρξε από το 1988 μέχρι τα μέσα των 90s κατακτώντας εκτός της οικουμενικής δόξας και μία θέση στο πάνθεον των πιο ακριβοπληρωμένων μοντέλων του κόσμου. Στην πραγματικότητα, η 57χρονη Τσεχοσλοβάκα έχει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη της μια φωτογράφηση, την οποία δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να θυμάται εάν ο επικεφαλής φωτογράφος δεν είχε επιχειρήσει κάτι ανήκουστο, ανεπίτρεπτο και κακοποιητικό, το οποίο παρά την εξόφθαλμη τοξικότητά του τότε είχε προκαλέσει το γέλιο και τη θυμηδία όσων βρίσκονταν στο σετ. Τι είχε συμβεί; Ο φωτογράφος, τον οποίο εκείνη περιγράφει πως έβλεπε παντοδύναμο, σαν άλλο Δία, είχε σταθεί όρθιος πίσω από την ανυποψίαστη Ποριζκόβα που πόζαρε γονατιστή και είχε τοποθετήσει το μόριό του στον ώμο της. Εκείνη δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε πίσω από την πλάτη της.Αυτό το κακόγουστο και σκληροπυρηνικά πατριαρχικό περιστατικό ανακαλεί το παλαίμαχο μοντέλο στο νέο της βιβλίο, μια συλλογή δοκιμίων, που μόλις κυκλοφόρησε υπό τον τίτλο «No Filter: The good, the bad & the beautiful» (εκδ. Penguin). Ο λόγος που αποφάσισε να μοιραστεί το απόσταγμα σοφίας της είναι προσωπικός. Ηθελε, λέει, να ξορκίσει την ντροπή ή αλλιώς ένα αίσθημα που την ακολουθούσε σαν πιστό σκυλί ήδη από την παιδική ηλικία της. Εκείνο βέβαια που η ίδια θεωρεί μια πολύ προσωπική, de profundis εξομολόγηση εκλαμβάνεται ήδη από τους αναγνώστες και τον Τύπο ως μια σπονδή στον φεμινισμό και βέβαια στο κίνημα #MeToo. Αλλωστε η ίδια είχε γράψει πριν από λίγα χρόνια στους «New York Times» πως χάρη στη μετοίκηση και την εγκαστάστασή της στις ΗΠΑ κατάφερε να αφουγκραστεί, να κατανοήσει και τελικά να ενστερνιστεί τα αιτήματα του φεμινιστικού κινήματος. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.Φυσικά χρειάστηκαν στρατιές από προσωπικά τραυματικά βιώματα. Αλλωστε η καριέρα της ως μοντέλου είναι διάστικτη από περιστατικά σαν εκείνο που έζησε στο Παρίσι σε ηλικία μόλις 16 ετών. Η Ποριζκόβα καταγράφει πως οι φορές που δεν παρενοχλήθηκε από κάποιον φωτογράφο, κάποιον πελάτη ή έστω από τον συγγενή κάποιου πελάτη ήταν τόσο σπάνιες, ώστε όταν κάποιος δεν την αντιμετώπιζε με σεξουαλικά κακοποιητική διάθεση σε μια δουλειά, εκείνη ένιωθε περίεργα, άβολα, μη επιθυμητή. «Συνέδεσα την επιθυμία με την κακοποίηση», γράφει. «Το να είσαι μοντέλο σήμαινε ότι έπρεπε να διεγείρεις την επιθυμία στον φωτογράφο, ο οποίος τις περισσότερες φορές ήταν άντρας. Αν ήταν ετεροφυλόφιλος άντρας, έπρεπε να εκπέμψεις ερωτική επιθυμία. Αν ήταν ομοφυλόφιλος, έπρεπε να ενσαρκώσεις την αφηρημένη ιδέα του περί ομορφιάς. Επρεπε να μεταμορφωθείς σε έργο τέχνης, σε γλυπτό, σε πίνακα. Και στις δύο περιπτώσεις έπρεπε να γίνεις η ιδανική εκδοχή μιας γυναίκας: όμορφη, επιθυμητή, τέλεια», καταλήγει η Ποριζκόβα. Ναι, σύμφωνα με την αφήγησή της, το μόντελινγκ στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, όταν δηλαδή εκείνη μεσουράνησε, ήταν φτιαγμένο από πατριαρχικά υλικά. Για εκείνη μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι πάντα τα μοντέλα προσφωνούνταν ως «κορίτσια» και ποτέ ως «γυναίκες». Μια γυναίκα τοποθετημένη -έστω και μέσω του ετεροπροσδιορισμού- στη θέση του κοριτσιού ήταν πολύ ευκολότερο να χειραγωγηθεί. Της ήταν αφόρητα δύσκολο να πει όχι.