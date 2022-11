Κλείσιμο

Η Έλενα Χαρμπίλα ή αλλιώς Kid Moxie είναι μια πετυχημένη Ελληνίδα μουσικός που έχει ως βάση το Λος Άντζελες. Ειδικότητα της, τα soundtrack. Έτσι έγινε και ο άνθρωπος πίσω από τη μουσική επένδυση του Maestro , της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη που ανακοινώθηκε ότι πήρε τα παγκόσμια δικαιώματα της, το Netflix Μετακόμισε δέκα χρόνια πριν στο Λος Άντζελες. Εκεί γνώρισε πολλούς, ανάμεσα στους οποίους και τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη . Η ίδια μοιράστηκε μαζί μας κάποιες σκέψεις και συναισθήματα για τη σχέση της με τον «ιθύνοντα νου» του Maestro, αλλά και την απόκτηση των παγκόσμιων δικαιωμάτων της σειράς από το Netflix : «Είναι κάτι που ήλπιζα γιατί άξιζε να συμβεί. Το ότι είναι ελληνικό δεν περιορίζει την απήχηση του. Θα το νιώσουν όλες οι κουλτούρες του κόσμου γιατί είναι ανθρωποκεντρικό. Η είδηση με χαροποίησε, αλλά δεν με σόκαρε».Το αστείο είναι ότι κατά τη διάρκεια της συγγραφής του σεναρίου ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ζητούσε από την Έλενα αποσπάσματα από τη μουσική που ετοίμαζε για τη σειρά του προκειμένου να εμπνευστεί. Και μετά της έστελνε κομμάτια από το σενάριο για να προσαρμόσει τη μουσική της. Στοδεν ακούγεται μόνο η διασκευή τηςτου Creep των Radiohead αλλά κι άλλα κομμάτια του πλέον πρόσφατου άλμπουμ της «Better than electric».«Πήρε δύο χρόνια για να ηχογραφήσω το τελευταίο μου άλμπουμ “Better than electric”. Αυτό το διάστημα είναι πολύ για εμένα. Ξεκίνησε πριν την πανδημία και βγήκε τώρα. Όλα τα κομμάτια γράφτηκαν εδώ, στο LA και τα περισσότερα μάλιστα στο σπίτι μου που βρίσκεται στο κέντρο με μια θέα που θυμίζειμιας ταινίας της οποίας λατρεύω το soundtrack. Υπάρχει ένας απόηχος από αυτό το ρέτρο-φουτουριστικό αλλά και 80ς στοιχείο που αποτυπώνεται στο ύφος του δίσκου. Να ξέρεις ότι υπάρχει μια μεγάλη αναβίωση του ήχου των 80ς γιατί αν σκεφτείς ότι μεγάλοι καλλιτέχνες όπως ο Weeknd ή ή Dua Lipa που είναι αρκετά mainstream έχουν στις παραγωγές τους αρκετά συνθεσάιζερ και ρετροφουτουριστικά στοιχεία» μας λέει η Ελένη.Aλλά η μεγάλη της αγάπη είναι η σύνθεση. Αυτό κάνει τα δύο τελευταία χρόνια. «Είναι η βασική μου ασχολία κι έχω περάσει προς τα εκεί κι εκεί και θέλω να μείνω. Τα soundtrack είναι η μεγάλη μου αγάπη. Έχω κάνει τη μουσική για το δημοφιλές video-game “Cyberpunk” που βγήκε πέρυσι, συνέθεσα για μια ταινία που πήγε φέτος στις Κάννες και βραβεύτηκε, με τον Μαζωνάκη και το ίδρυμα Ωνάσης, όπως επίσης και για την ταινία "Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος αλλά θέλω να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό" του Γεωργόπουλου που έβγαλε η Leixon ή ίδια εταιρεία που έβγαλε το "Stranger Things" όλα αυτά είναι εξίσου σημαντικά με το άλμπουμ "Better Than Electric"».