Η μυστική αποστολή του Μπέαρ Γκρίλις στο Έβερεστ για να βρει τον κουνιάδο της Πίπα Μίντλετον

Ο Σπένσερ Μάθιους συμμετείχε στην αποστολή για την εύρευση του σώματος του αδερφού του Μάικλ Μάθιους μαζί με τον Μπέαρ Γκίλις.

Τα αδέρφια Μάθιους. Δεξιά όρθιος ο μεγαλύτερος Τζέιμς Μάθιους, σύζυγος της Πίπα Μίντλετον, αριστερά όρθιος ο μεσαίος Μάικλ Μάθιους που χάθηκε στο Έβερεστ και στο κέντρο καθισμένος ο μικρότερος Σπένσερ Μάθιους

Ο χαμένος Μάικλ Μάθιους (αριστερά) μαζί με έναν φίλο του στην ανάβαση του Εβερεστ.

Ο Μπέαρ Γκίλις με την Κέιτ πριγκίπισσα της Ουαλίας και αδερφή της Πίπα Μίντλετον κουνιάδα του αδικοχαμένου Μάικλ Μάθιους

Ο Μπέαρ Γκρίλις σε επικίνδυνη αποστολή

Ο Μπέαρ Γκρίλις είναι και προσωπικός φίλος του πρίγκιπα Χάρι. Είχαν περπατήσει μαζί ως τον Βόρειο Πόλο.

Κλείσιμο

Τον Μάρτιο της φετεινής χρονιάς, ο Σπένσερ Μάθιους φέρεται να βρισκόταν στα πρώτα στάδια της δημιουργίας ενός ντοκιμαντέρ για τις τελευταίες ημέρες του αείμνηστου αδελφού του πριν πεθάνει κατεβαίνοντας το Έβερεστ.Ο Σπένσερ Μάθιους, ιδρυτής της CleanCo, 33 ετών, λέγεται ότι ήταν «πολύ παθιασμένος» με το ταξίδι, το οποίο θα ακολουθούσε τα βήματα του αδερφού του. Λέγεται ότι είχε την υποστήριξη των γονιών του και του αδερφού του Τζέιμς, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Πίπα Μίντλετον, για να δημιουργήσει το «συναισθηματικό» ντοκιμαντέρ, το οποίο θα παρουσιάζει τον Σπένσερ να επισκέπτεται τον τελευταίο χώρο ανάπαυσης του αδερφού του. Η Sun ανέφερε ότι ο Σπένσερ σκόπευε να φέρει το σώμα του αδελφού του στο σπίτι.Σύμφωνα με μια πηγή «το ντοκιμαντέρ του Σπένσερ για τον Μάικλ και τις τελευταίες του μέρες βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και η Disney+ έχει δείξει ενδιαφέρον. «Αν και η οικογένεια Μάθιους δεν μπόρεσε ποτέ να ανακτήσει το σώμα του Μάικλ, υπάρχει ένας οδηγός που πιστεύει ότι γνωρίζουν τον τελευταίο τόπο ανάπαυσής του.Ο Μάικλ Μάθιους, παρά το νεαρό της ηλικίας τότε, ήταν έμπειρος ορειβάτης και είχε κατακτήσει στο παρελθόν το Κιλιμάντζαρο. Σκοτώθηκε το 1999 σε μια αποστολή στην προσπάθειά του να γίνει - στα 22 του χρόνια - ο νεότερος Βρετανός που κατέκτησε το Έβερεστ. Ήθελε να κλέψει τον τίτλο από τον φίλο του Μπέαρ Γκρίλις, ο οποίος ήταν 23 χρονών όταν κατέκτησε την «στέγη του κόσμου». Ήταν ο 162ος άνθρωπος που πέθανε στο Έβερεστ.Παρόλο που έφτασε στην κορυφή του ψηλότερου βουνού του κόσμου, χωρίστηκε από την ομάδα του κατά τη διάρκεια της επιστροφής. Το σώμα του Μάθιους δεν ανασύρθηκε ποτέ και η οικογένειά του δεν μπόρεσε ποτέ να καταλάβει πλήρως τι του συνέβη.Ήταν ένας καταξιωμένος ορειβάτης που είχε σκαρφαλώσει στα Πυρηναία, τις Ελβετικές Άλπεις και το Κιλιμάντζαρο πριν προχωρήσει στη μοιραία αναρρίχιση στο Έβερεστ, που κόστισε τότε περίπου 22.000 λίρες.Η υπόλοιπη ομάδα αναρρίχησης ισχυρίστηκε ότι στην κάθοδό τους, έμπλεξαν σε μια καταιγίδα με ανέμους 100 μίλια/ώρα που τους χτύπησε άγρια και η οποία οδήγησε στον χωρισμό του Μάικλ Μάθιους από την ομάδα.Ο Ντέιβιντ Μάθιους, ο εκατομμυριούχος πατριάρχης της οικογένειας, πάντα ορκιζόταν ότι η αμέλεια των οδηγών του βουνού έφταιγε για τον θάνατό του μεσαίου του γιου. Κινήθηκε νομικά εναντίον των τριών ανδρών που εργάζονταν για την εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι οι ενημερώσεις ασφαλείας ήταν ανεπαρκείς, η παροχή οξυγόνου ήταν ελαττωματική και οι οδηγοί δεν κατάφεραν να κρατήσουν τον Μάικλ στο επίκεντρο της προσοχής τους κατά τη διάρκεια της ανάβασης. Η υπόθεση απορρίφθηκε καθώς ο δικαστής επέμεινε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία αμέλειας.Ο Σπένσερ Μάθιους και η οικογένειά του έχουν συγκεντρώσει από τότε εκατοντάδες χιλιάδες λίρες για το Ίδρυμα Μάικλ Μάθιους, που δημιουργήθηκε στη μνήμη του αδελφού του για να υποστηρίξει εκπαιδευτικά προγράμματα στην Αφρική και την Ασία. Στο βιβλίο του Spencer το 2013 Confessions of a Chelsea Boy: The Autobiography, μίλησε για την οδυνηρή απώλεια του αδερφού του. «Η απώλειά του ήταν οδυνηρή για την οικογένεια και με την πάροδο του χρόνου αυτό έγινε χειρότερο επειδή οι συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Μάικλ δεν έχουν ποτέ εξηγηθεί πλήρως. Ο Τζέιμς πήρε άσχημα τα νέα του θανάτου. Με μόλις ενάμιση χρόνο διαφορά μεταξύ τους, αυτός και ο Mike ήταν οι πιο στενοί φίλοι. Η απώλεια του Μάικλ ήταν αποκαρδιωτική για τον Τζέιμς ».Και ο Σπένσερ συνέχισε: «Δεν μπορέσαμε να πούμε αντίο αυτοπροσώπως. Δεν έχουμε πού να πάμε να τον θρηνήσουμε». «Ζει μαζί μας μόνο στο μυαλό μας. Στα γενέθλια του Μάικλ, ο Τζέιμς και εγώ στέλνουμε στη μαμά και τον μπαμπά κόκκινα τριαντάφυλλα, όσα η ηλικία που θα ήταν. Υποθέτω ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η οικογένειά μας την απώλεια του Mike είναι να πιστεύει ότι συνεχίζει μαζί μας».Σε ένα άρθρο του Guardian το 2001 για την τραγωδία, ο πατέρας του Σπένσερ και του Μάικλ, Ντέιβιντ, εξήγησε πώς αρχικά εκπαιδεύτηκε μαζί με τον γιο του και τον συνάδελφό του Τζέιμι Έβερετ για την αποστολή του Έβερεστ. Ο Ντέιβιντ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την ανάβαση μετά από μια ανάβαση - προπόνηση στην Ακονκάγκουα, όπου ανακάλυψε ότι η χειρουργική επέμβαση που είχε κάνει τον εμπόδισε να σκαρφαλώσει με ασφάλεια σε υψόμετρο.Το 2016, η Πίπα Μίντλετον ανέβηκε στην κορυφή του Matterhorn, έχοντας κατακτήσει τη μυθική κορυφή του 14.691 πόδια λίγο μετά το ξημέρωμα της 29ης Ιουλίου. Η τότε 32χρονη Πίπα έκανε την ανάβαση προς τιμήν του μικρότερου αδελφού του πλέον συζύγου της Τζέιμς Μάθιους.Το ζευγάρι με αυτόν τον τρόπο συγκέντρωσε τα χρήματα για τη φιλανθρωπική οργάνωση που δημιουργήθηκε στο όνομα του Μάικλ. Λίγες ώρες μετά την κάθοδό της, η Πίπα μίλησε συγκινημένη για αυτό που την είχε εμπνεύσει - και πώς λαχταρούσε να μοιραστεί την περιπέτειά της με τον αρραβωνιαστικό της.Είπε στη Daily Mail εκείνη την εποχή: «Είμαι ευτυχισμένη που μπόρεσα να σκαρφαλώσω σε ένα από τα πιο όμορφα βουνά του κόσμου και να συγκεντρώσω χρήματα για μια φιλανθρωπική οργάνωση που δημιουργήθηκε στη μνήμη ενός εκπληκτικού νεαρού άνδρα που έχασε τη ζωή του σε μια άλλη κορυφή. Αν και έχω συγκεντρώσει χρήματα στο παρελθόν για το Ίδρυμα Μάικλ Μάθιους, τώρα έχει γίνει ακόμα πιο σημαντικό για μένα και την οικογένειά μου. Αν και ούτε εγώ ούτε ο αδερφός μου γνωρίσαμε ποτέ τον Michael, μοιραζόμαστε και οι δύο το πνεύμα και το πάθος του για τα βουνά. Κάναμε αυτήν την ανάβαση γνωρίζοντας ότι θα ήταν εκεί για να μας ωθήσει και είναι τιμή μας που υποστηρίζουμε τη μνήμη του».Και πρόσθεσε: «Θα ήταν καλό αν ο αρραβωνιαστικός μου Τζέιμς ήταν εδώ για να μοιραστεί την εμπειρία, όμως, η ορειβασία του δημιουργεί πια άσχημες αναμνήσεις». Η αδερφή της πριγκίπισσας της Ουαλίας έχει ήδη κατακτήσει το Mont Blanc, έχει κολυμπήσει τον Βόσπορο στην Κωνσταντινούπολη και έχει διασχίσει την Αμερική με το ποδήλατο.Αλλά η πρόκληση της κορυφής του Matterhorn, το οποίο βρίσκεται πάνω από το ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο του Zermatt, είναι από τις μεγαλύτερες που έχει αντιμετωπίσει ποτέ. Κάθε χρόνο, στο βουνό χάνονται τρεις ή τέσσερις ζωές και ήταν ένα από τα τελευταία στην Ευρώπη που κατακτήθηκαν.Ήταν το πάθος για τις κορυφές του κόσμου που οδήγησε τον Μάικλ στο Έβερεστ, όταν έγινε ο νεότερος Βρετανός που έφτασε στην κορυφή το 1999. Όμως, ενώ βρισκόταν ακόμα στη λεγόμενη «Ζώνη του Θανάτου» – τα πάντα από περίπου 26.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπου ο αέρας είναι πολύ αραιός για να συντηρήσει την ανθρώπινη ζωή – αποσπάστηκε από το μονοπάτι του και τον οδηγό του λόγω μιας ισχυρής χιονοθύελλας που συνάντησαν στην κατάβαση, η οποία είναι το ίδιο επικίνδυνη με την ανάβαση.Το ίδρυμα που ιδρύθηκε στο όνομά του Μάικλ παρέχει εκπαίδευση στα παιδιά σε μερικά από τα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου. Λειτουργεί σε χώρες όπως η Βιρμανία, η Ταϊλάνδη, το Νεπάλ και η Τανζανία, χτίζοντας σχολεία που λειτουργούν ως κέντρα υγείας και κοινοτικοί κόμβοι.Μεγάλο μέρος της συγκέντρωσης κεφαλαίων έχει γίνει από τον Τζέιμς Μάθιους μέσω αθλητικών εκδηλώσεων. Ο μικρότερος αδελφός του, ο σταρ του Made In Chelsea, Σπένσερ Μάθιους, δήλωσε: «Η απώλεια ήταν σπαρακτική για τον Τζέιμς. Με μόλις ενάμιση χρόνο μεταξύ τους, αυτός και ο Μάικ ήταν οι πιο στενοί φίλοι».