Σελένα Γκόμεζ: Σάλος με ντοκιμαντέρ για τη ζωή της - Δεν θεωρεί φίλη τη γυναίκα που της έδωσε το νεφρό της

φαίνεται πως έχει έρθει σε ρήξη με την πρώην κολλητή τηςη οποία της δώρισε το ένα της νεφρό το 2017. Η 30χρονη τραγουδίστρια, ήταν βαριά άρρωστη με λύκο όταν η συνάδελφος 34χρονη σήμερα Ραΐσα προσφέρθηκε να της χαρίσει το νεφρό της με τα δύο κορίτσια να υποβάλλονται στη δύσκολη και επίπονη διαδικασία της μεταμόσχευσης.Η Γκόμεζ περιέγραψε με λεπτομέρειες τη μάχη που έδωσε για την υγεία της στο ντοκιμαντέρ που μόλις κυκλοφόρησε , με τίτλοΗ τραγουδίστρια ωστόσο δεν έκανε καμία αναφορά στη Ραΐσα και σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Rolling Stone», η Γκόμεζ κατονόμασε τηνως τη μόνη διάσημη φίλη της.είναι λατίνα ηθοποιός και έχει λάβει μέρος με μια σειρά από τηλεοπτικές και κινηματογραφικές συμμετοχές, όπως το Bring It On: All or Nothing, The Secret Life of the American Teenager και το Grown-ish. Η Ραΐσα φανερά ενοχλημένη έκανε unfollow την Γκόμεζ στο Instagram μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ ενώ δεν της άρεσε καθόλου που είπε πως η μόνη η διάσημη φίλη της είναι η Σουίφτ.Χθες η Γκόμεζ άφησε ένα σχόλιο που σήκωσε τα φρύδια κάτω από ένα βίντεο στοπου συζητούσε για το πώς η Ραΐσα την έκανε unfollow μετά το «άδεισμα» στο ντοκιμαντέρ. «Συγγνώμη που δεν ανέφερα κάθε άτομο που γνωρίζω», έγραψε η Σελένα στα σχόλια, σοκάροντας έτσι τους θαυμαστές της.Η Φράνσια έχει από τότε διαγράψει το σχόλιό της. Εν τω μεταξύ, η Γκόμεζ εξακολουθεί να την ακολουθεί στο Instagram.Η Γκόμεζ ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει πραγματικά μόνο μια στενή φίλη από το Χόλιγουντ και συζήτησε τη φιλία της με τη Σουίφτ.«Ποτέ δεν ταίριαξα με μια ωραία ομάδα κοριτσιών που ήταν διασημότητες. Η μόνη μου φίλη στη βιομηχανία είναι πραγματικά η Τέιλορ», δήλωσε στο περιοδικό Rolling Stone την περασμένη εβδομάδα.