Αλλά, τότε, όπως λέει τώρα η Μάιρα, ήταν εκείνη που ήταν η ενήλικη στη σχέση, η οποία διήρκεσε 13 χρόνια, έφερε δύο παιδιά (το πρώτο ήρθε όταν ήταν μόλις 14 ετών) και κατέληξε σε διαζύγιο όταν ήταν 26 ετών.«Είναι λίγο τρελό να κοιτάζω πίσω», λέει με κάποια υποτίμηση.«'Όταν βάζεις τους αριθμούς στο χαρτί, φαίνεται εξωφρενικό. Και ενώ φυσικά δεν ήμουν τόσο κοσμογυρισμένη όσο είμαι τώρα, δεν αισθανόμουν άσχημα. Αισθανόμουν σαν στο σπίτι μου».Παραδέχεται ότι στην αρχή δεν τον σκέφτηκε και πολύ. Ήταν 22 ετών όταν γνωρίστηκαν, και ήδη είχε κάνει δύο γάμους και είχε όπως λέει «αστεία εμφάνιση».«Τα μαλλιά του ήταν πολύ κοντά», λέει. «Αλλά ήμασταν φίλοι, με έκανε να γελάω και υποθέτω ότι, με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα συναισθήματα έγιναν βαθύτερα. Τότε ο Τζέρι αποφάσισε ότι ήθελε να με παντρευτεί».Τον Δεκέμβριο του 1957, το ζευγάρι κλέφτηκε στο Spencer's Wedding Chapel στο Μισισιπή, όπου η νόμιμη ηλικία γάμου για τα κορίτσια ήταν τα 12 χρόνια.Επέστρεψαν στο πατρικό σπίτι με την Cadillac του Τζέρι χωρίς να περάσουν ούτε μια νύχτα γάμου μόνοι τους.Η κόλαση ξέσπασε τρεις μέρες αργότερα, όταν οι γονείς της Μάιρα ανακάλυψαν τι είχε συμβεί κάτω από τη μύτη τους. «Άφησα τα έγγραφα του γάμου έξω όταν πήγα στο σχολείο για να τα δουν. Ήταν και οι δύο τρομερά αναστατωμένοι».Ζωντανή και ελκυστική προσωπικότητα, η Μάιρα ζει σήμερα στο Duluth της Georgia με τον τρίτο σύζυγό της, με τον οποίο είναι μαζί σχεδόν 40 χρόνια και τον περιγράφει ως «έναν παλιομοδίτικο τζέντλεμαν». Μαζί διευθύνουν μια κτηματομεσιτική εταιρεία. «Η ζωή είναι αρκετά ήρεμη», λέει.Οι τελευταίες εβδομάδες όμως ήταν για εκείνη συναισθηματικά εξαντλητικές. Μόλις δύο εβδομάδες πριν πεθάνει ο Τζέρι, η Μάιρα έχασε τον πατέρα της Τζέι, έναν ταλαντούχο μπασίστα, από καρκίνο σε ηλικία 95 ετών. Ο Τζέι ήταν αυτός που έβγαλε τον ξάδερφό του Τζέρι από την αφάνεια, βάζοντάς τον στο δρόμο προς την επιτυχία.«Ο μπαμπάς έψαχνε πιανίστα για το συγκρότημά του και είχε ακούσει φήμες για το πόσο καλός ήταν ο Τζέρι. Τον έφερε στο Μέμφις για να ηχογραφήσει με τον παραγωγό του Σαμ Φίλιπς», λέει.«Ο Σαμ δεν ήταν πολύ σίγουρος. Είδε πολλούς ανεπρόκοπους, αλλά ο μπαμπάς μου εγγυήθηκε γι' αυτόν, είπε ότι θα του εξασφάλιζε στέγη και με βάση αυτό, ο Φίλιπς τον εμπιστεύτηκε. Έτσι, χωρίς τον μπαμπά μου δεν θα υπήρχε ο Τζέρι Λι Λιούις».Και ο Τζέρι δεν θα υπήρχε για να αποπλανήσει την ανιψιά του.Η ίδια λέει: «Όταν οι γονείς μου βρήκαν το σημείωμά μου, η μητέρα μου τηλεφώνησε στον Φίλιπς και του είπε: "Ο Τζέρι και η Μάιρα παντρεύτηκαν και ο Τζέι έχει ένα πιστόλι στην τσέπη του και ψάχνει τον Τζέρι, οπότε καλύτερα να τον διώξεις από την πόλη».«Έτσι ο Σαμ πήγε τον Τζέρι στο αεροδρόμιο και τον έβαλε σε ένα αεροπλάνο. Την επόμενη φορά που ο πατέρας της και ο σύζυγός της συναντήθηκαν, ήταν στη σκηνή. Είχαν ένα σόου που έπρεπε να παίξουν κάπου, και ο Φίλιπς έλεγε στον μπαμπά μου αυτή τη φιλοσοφία ότι μπορεί κάλλιστα να μας καταστρέψει και τους δύο, αν δεν μας αφήσει να μείνουμε παντρεμένοι. Και ο μπαμπάς μου υποχώρησε και είπε ότι αφού δεν μπορούσε να το αλλάξει, έπρεπε απλώς να ζήσει με αυτό».Ωστόσο, ο ευρύτερος κόσμος ήταν λιγότερο επιεικής. Έξι μήνες μετά τον γάμο τους, τον Μάιο του 1958, το ζευγάρι πέταξε στο Ηνωμένο Βασίλειο.«Πριν από το ταξίδι, όλοι έλεγαν στον Τζέρι να μην με πάρει στην Αγγλία, γιατί αν έχεις αποσκευές, οι Άγγλοι θα τις κοιτάξουν και θα τις εκθέσουν», λέει.«Και εκείνος έλεγε συνέχεια: "Ή η Μάιρα θα πάει, ή εγώ δεν θα πάω". 'Το μεγάλο λάθος σε όλα αυτά ήταν ότι κανείς δεν μου μίλησε. Το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να μου πουν: "Αν σε ρωτήσει κανείς ποια είσαι, πες ότι ο μπαμπάς σου παίζει μπάσο με τον Τζέρι". Γιατί αυτή ήταν η αλήθεια. Θα μπορούσα να κατέβω από το αεροπλάνο κρατώντας το χέρι του μπαμπά μου και δεν θα μου είχε γίνει ούτε μια ερώτηση. Αντ' αυτού, χρειάστηκαν μόλις λίγες ώρες για να αποκαλυφθεί η σοκαριστική αλήθεια για την ηλικία της Μάιρα».Η αποκάλυψη αποδείχθηκε καταστροφική... Ο Τζέρι αποσύρθηκε από τη δισκογραφική του εταιρεία, οι διοργανωτές έφυγαν και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί σταμάτησαν να παίζουν τους δίσκους του.«Ήταν σκανδαλώδες. Ένας 22χρονος άντρας δεν παντρεύεται ένα 13χρονο κορίτσι, και επιπλέον το διαζύγιό του δεν ήταν οριστικό από μία από τις άλλες συζύγους του. Ήταν η τέλεια καταιγίδα».Δεν έκανε μεγάλη διαφορά όταν ο Τζέρι πήρε νόμιμα διαζύγιο από τη δεύτερη σύζυγό του και παντρεύτηκε ξανά την ακόμα 13χρονη Μάιρα τον Ιούνιο του 1958.Η δημόσια αποδοκιμασία ενίσχυσε τον δεσμό των δυο εραστών. «Ήμασταν καλύτεροι ως ζευγάρι, επειδή δεχτήκαμε επίθεση από τον κόσμο και αυτό μας έφερε πιο κοντά», λέει η Μάιρα.Χωρίς να έχει κλείσει τα 14 ανέλαβε τη δουλειά της συζύγου στο σπίτι στο οποίο είχαν μετακομίσει ένα μήνα μετά το γάμο τους.«Εγώ ήμουν πάντα η ενήλικη, ο Τζέρι ήταν περισσότερο σαν παιδί, διασκέδαζε, έπαιζε μουσική, μασούσε ακόμα τσιχλόφουσκες', λέει. 'Εγώ ήμουν αυτή που έλεγε: "Εντάξει, τι πρέπει να φροντίσουμε;».Η Μάιρα ήταν αυτή που αγόραζε έκανε τα ψώνια, που έμαθε να μαγειρεύει και που, παρόλο που απείχε τρία χρόνια από τη νόμιμη ηλικία για να οδηγήσει αυτοκίνητο, έμαθε να οδηγεί ούτως ή άλλως και στη συνέχεια ανέλαβε την αγορά του στόλου οχημάτων του Τζέρι.«Αγόρασα αρκετά», λέει. «Εννοώ ότι όποιο αυτοκίνητο ήθελε, πήγαινα και του το αγόραζα. Μου άρεσε να φτιάχνω ένα σπίτι, να αγοράζω τα έπιπλα, να μαθαίνω να μαγειρεύω. Ήταν πολύ ικανοποιητικό για μένα».Αλλά δεν μπορούσε να ξεφύγει από το πόσο νέα έμοιαζε.Κάποτε, συνάντησε τονστη Sun Records λίγο καιρό μετά τον γάμο της όπου τη ρώτησε αν είναι η μικρή του αδελφή.Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο είναι καυστική για την κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ του 1982, Great Balls Of Fire - με πρωταγωνιστές τον Dennis Quaid και τη Winona Ryder ως Τζέρι και Μάιρα.«Η ταινία ήταν ένα ανέκδοτο, η χειρότερη ταινία που έχω δει ποτέ. Μας προσέβαλε», λέει. «Η Winona ήρθε να με δει το βράδυ πριν από την έναρξη των γυρισμάτων και μου έκανε ερωτήσεις - πώς αισθανόμουν για το ένα και το άλλο; “Αλλά μετά της φόρεσαν ένα φορεματάκι και την έβαλαν να μασάει τσίχλα και να φέρεται σαν να ήταν οκτώ χρονών, και αυτό δεν ήμουν εγώ”».Στην πραγματικότητα, καμία ωριμότητα δεν θα μπορούσε να προετοιμάσει τη Μάιρα για αυτό που θα ακολουθούσε, τόσο σύντομα μετά το γάμο της. Ο γιος του ζευγαριού, ο Στίβεν, που γεννήθηκε όταν η Μάιρα ήταν 14 ετών, πνίγηκε σε ηλικία τριών ετών στην πισίνα του οικογενειακού σπιτιού.«Ένα τεράστιο κομμάτι του εαυτού μου πέθανε και εξακολουθεί να είναι νεκρό. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί», λέει η Μάιρα. «Ο Τζέρι ήταν τόσο συντετριμμένος όσο και εγώ. Ήταν συντετριμμένος, και οι δύο ήμασταν».Ο Τζέρι έθαψε τη θλίψη του στο ποτό, τα ναρκωτικά και τη δουλειά. Οι διοργανωτές μπορεί να μην τον ήθελαν, αλλά ο κόσμος εξακολουθούσε να πηγαίνει μαζικά στις παραστάσεις του, και πέρασε μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1960 στο δρόμο.Έπεφτε όλο και περισσότερο στη μέγγενη των εθισμών του, ενώ η Μάιρα έμενε στο σπίτι να μεγαλώνει την κόρη τους, Φοίβη, που γεννήθηκε το 1963.«Τα ναρκωτικά απλά γυρίζουν τον άνθρωπο από την ανάποδη, και αυτό έκαναν στον Τζέρι», λέει η ίδια.«Με έπαιρνε τηλέφωνο και με έβριζε και μετά δεν θυμόταν τίποτα την επόμενη μέρα. Του έλεγα να σταματήσει να μου τηλεφωνεί στις 3 τα ξημερώματα και εκείνος έλεγε: "Ω, μωρό μου, μη μου δίνεις σημασία". Και τότε εκείνο το βράδυ το τηλέφωνο θα χτυπούσε ξανά και θα έλεγε: "Ποιος στο διάολο νομίζεις ότι είσαι και μου λες να μην σου τηλεφωνώ;»Μετά ήταν και η απιστία, την οποία η Μάιρα παραδέχεται ότι δεν μπορούσε να συγχωρήσει. «Μου έλεγε "μην κοιτάς άλλον άντρα". Αλλά οι κανόνες για μένα και οι κανόνες γι' αυτόν ήταν εντελώς διαφορετικοί».Περιστασιακά, ο γλυκύτατος Τζέρι που παντρεύτηκε εξακολουθούσε να εμφανίζεται φευγαλέα. «Μια από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις είναι όταν κάναμε ένα ταξίδι και ήμουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και διάβαζα στη Φοίβη. Ήταν μια ιστορία για μια πάπια που είχε χάσει τη μητέρα της και πήγαινε σε διάφορα πράγματα και ρωτούσε: "Είσαι η μαμά μου;" Έφτασα στο σημείο όπου η μικρή πάπια έκλαιγε και σταμάτησα να πιω μια γουλιά από την Coca-Cola μου. Και όταν το έκανα, αυτή η φωνή πίσω από το τιμόνι είπε δυνατά: "Μάιρα, τι συνέβη στην πάπια;"».«Άκουγε και ήθελε να μάθει. Αυτό σου δείχνει μια διαφορετική πλευρά του».Κατά κύριο λόγο, όμως, η οικογενειακή ζωή σχεδόν καταστράφηκε από την κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών του Τζέρι.Στο βιβλίο Great Balls Of Fire, το οποίο ακολούθησε το 2016 με τα δεύτερα απομνημονεύματά της, The Spark That Survived, περιγράφει λεπτομερώς ορισμένα από τα επεισόδια κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που την γρονθοκόπησε μπροστά στην 7χρονη τότε κόρης τους.Το 1970, η Μάιρα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη κακοποίηση και μοιχεία.«Ήταν πολύ δύσκολο και για τους δυο μας, γιατί και οι δυο μας εξακολουθούσαμε να αγαπιόμαστε», θυμάται. «Με παρακαλούσε να μην φύγω, αλλά δεν μπορούσα να του δώσω άλλη ευκαιρία γιατί ήξερα ότι δεν θα άλλαζε. Δεν βρίζαμε ο ένας τον άλλον. Και ποτέ, μα ποτέ δεν εμπόδισα την κόρη μου να δει τον μπαμπά της».Η Φοίβη, σήμερα 59 ετών, έγινε μάνατζερ του πατέρα της, ζώντας μαζί του για πολλά χρόνια στο ράντσο του στο Μισισιπή και επιβλέποντας μια καριέρα που γνώρισε μεγάλη επιτυχία, πρώτα στη μουσική κάντρι και αργότερα στο ροκ εν ρολ.Οι εγκάρδιες σχέσεις έπαψαν, ωστόσο, το 2012, όταν ο Τζέρι παντρεύτηκε την Τζούντιθ Μπράουν, πρώην σύζυγο του αδελφού της Μάιρα, Ράστι. Αυτή θα ήταν η έβδομη -και τελευταία- σύζυγός του.«Ήταν μια προδοσία», λέει η Μάιρα. «Η Τζούντιθ ήταν παντρεμένη με τον αδελφό μου, ήταν μέλος της οικογένειάς μου».