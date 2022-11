Ειρήνη Κολλιδά: «Δεν φτάσαμε στα δικαστήρια με την Acun Medya, το Survivor μου άφησε υπολείμματα»

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-co1m3sk1enip)

Για το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο All Star Survivor μίλησε ηΗ πρώην παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε στον τραυματισμό που είχε στον Άγιο Δομίνικο, ενώ απάντησε αν θα συμμετείχε στο All Star Survivor.Όπως είπε χαρακτηριστικά, το ριάλιτι επιβίωσης της έχει αφήσει τραύματα, τόσο ψυχικά, όσο και σωματικά.«Δεν φτάσαμε ποτέ στα δικαστήρια με την Acun Medya για τον τραυματισμό μου. Μου έχει αφήσει υπολείμματα και σωματικά και ψυχικά το ριάλιτι. Έχω τρία πλευρά που έχουν σπάσει και με ενοχλούν ακόμα σε ασκήσεις, βάρη, κοιλιακού. Παθαίνω κράμπες και έχω και τρεις κήλες στον αυχένα που δεν με αφήνουν να τρέξω και να κάνω τη ζωή που είχα πριν από το ατύχημα», είπε χαρακτηριστικά.Στη συνέχεια, εξήγησε πως θεωρεί ότι το σώμα της δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο All Star Survivor.«Δεν θα μπορούσα εύκολα να το κάνω. Κλίνω στο ότι το σώμα μου δεν μπορεί. Αν μου έδιναν ένα σεβαστό ποσό, ίσως να το σκεφτόμουν, γιατί είμαι μανούλα και θέλω το καλύτερο για το παιδί μου. Υπάρχουν κι εκείνοι που θα πάνε μόνο για τη δημοσιότητα», τόνισε.