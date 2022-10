Γουίλι Σπενς, ο ένας από τους φιναλίστ του , ο ένας από τους φιναλίστ του American Idol το 2021, πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Τενεσί.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν είναι γνωστά, αλλά ο 23χρονος φέρεται να υπέκυψε στα τραύματά του, την Τρίτη.

Ο Σπενς απέκτησε πολλούς τους θαυμαστές και από την πρώτη στιγμή ενθουσίασε τους κριτές με το «Diamonds» της Ριάνα.





Στον τελικό τραγούδησε τα «Georgia on My Mind», «A Change Is Gonna Come» και «Stand Up». Μπορεί να μην κέρδισε τον διαγωνισμό, αλλά είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό. Απόδειξη αυτού, είναι ότι η είδηση του θανάτου του «κατέκλυσε» το διαδίκτυο με τους φαν του να εκφράζουν τη στενοχώρια τους στα social media.

Η τραγουδίστρια, Κάθριν Μακφί, που έκανε ένα ντουέτο με τον Σπενς στον διαγωνισμό, τον αποχαιρέτησε,

αναδημοσιεύοντας την τελευταία του ανάρτηση και έγραψε στο Instagram: «Ο γλυκός μου Γουίλ πέθανε σε τροχαίο ατύχημα. Μόλις 23 ετών. Η ζωή είναι τόσο άδικη και τίποτα δεν υπόσχεται ποτέ.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου Γουίλι. Ήταν χαρά να τραγουδήσω μαζί σου και να σε γνωρίσω».





«Η καρδιά μου είναι ραγισμένη και οι προσευχές μου είναι προς την οικογένειά του. Ήμουν τυχερός που τον είχα να τραγουδήσει για μένα ζωντανά στο σπίτι μου και σε άλλες εκδηλώσεις, θα μου λείψεις φίλε μου. Ξέρω ότι άγγιξες τόσους πολλούς από εμάς» έγραψε με τη σειρά του, ο παραγωγός ταινιών, Ράνταλ Έμετ.



