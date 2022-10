Σπύρος Μαρτίκας: «Η Βρισηίδα μέχρι και μουστάκι θα με βάλει να ξυρίσω»

Glomex Player(40599v1wl82wi2dg, v-cngfl6buc02x)

Κλείσιμο

Δηλώσεις παραχώρησε οκαι αναφέρθηκε στο νέο του λουκ, τον γάμο του Κωνσταντίνου Εμμανουήλ, αλλά και το Survivor All Star. Φυσικά, από την κουβέντα δεν έλειψε και ηΟ φαρμακοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «OPEN Weekend» και αρχικά, αναφέρθηκε στη νέα του εμφάνιση, χωρίς μούσι: «Ξύρισα το μούσι, είπα να επανέλθω στο παλιό μου λουκ. Η Βρισηίδα μέχρι και μουστάκι θα με βάλει να ξυρίσω. Τρίχες είναι».Όσο για τα σχόλια που έχει ακούσει και τον έχουν ενοχλήσει δήλωσε: «Το ότι μοιάζω σαν μπαμπάς της Βρισηίδας, λόγω διαφοράς ηλικίας. Αυτό με ενόχλησε. Αλλά νομίζω πως τώρα που ξυρίστηκα δεν φαίνεται τόσο έντονα. Επίσης, πρωτοφανές για μένα είναι ότι με είπαν γκέι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Γελάω. Όχι ότι έχω κάτι με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις. Έχω και φίλους και μια χαρά όλοι, αλλά δεν είμαι εγώ»Για τον επερχόμενο γάμο του πρώην συμπαίκτη του,σχολίασε: «Για τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι να τα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, να ζήσει τον έρωτά του. Βίον ανθόσπαρτον και σε εκείνον κι ό,τι καλύτερο».Τέλος, αναφέρθηκε στο Survivor All Star, το ενδεχόμενο να συμμετάσχει ο ίδιος και τις αμοιβές που ζητάει ο Τριαντάφυλλος. «Δεν ξέρω αν θα ήθελε να πάει χωρίς εμένα η Βρισηίδα στο Survivor All Star και δεν ξέρω αν θα ήθελε να πάω κι εγώ χωρίς εκείνη», είπε αρχικά.«Αν ο Τριαντάφυλλος νιώθει ο Messi του Survivor, δεν νομίζω να τα βρουν στα οικονομικά. Εκεί που ήταν ξεχασμένος, αναβίωσε την καριέρα του ως τραγουδιστής μέσα από το Survivor. Τώρα αν νιώθει έτσι, τι να πω. Ο καθένας με την αντίληψή του. Το Survivor για μένα είναι ένα πανέξυπνο πρότζεκτ. Για εμένα θα έπρεπε να μελετηθεί από πανεπιστήμια. Είναι η συμπεριφορά και οι χαρακτήρες που βγαίνουν, οι εαυτοί μας οι ίδιοι πώς μεταλλάσσονται μέσα από τέτοιες συνθήκες», δήλωσε κλείνοντας.