Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Με αφορμή την 19η

Μαΐου

, Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων , το

προσφέρει στους αναγνώστες του έναν μουσικό φόρο τιμής στην μνήμη των Ποντίων Ελλήνων, που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους.

συναντά τον αλησμόνητο Πόντο και

σε μία συγκλονιστική στιγμή της καριέρας του, εκπληρώνει ένα χρέος τιμής, ερμηνεύοντας τέσσερα εμβληματικά τραγούδια με ιστορία αιώνων, σε ένα ακυκλοφόρητο CD.

Ο σπουδαίος

λαϊκός τραγουδιστής, θα εκφράσει

την αθάνατη ψυχή του Πόντου, με τον δίσκο

«Έρθεν η ώρα», αυτή την Κυριακή στην εφημερίδα

«Πρώτο Θέμα».

Με τη δισκογραφική αυτή δουλειά, στην οποία συμπράττει o

λαμπρός και βραβευμένος

λυράρης Ματθαίος Τσαχουρίδης, ο αυθεντικός λαϊκός τραγουδιστής προσεγγίζει ερμηνευτικά, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, δύο παραδοσιακά τραγούδια του Πόντου που κέρδισαν τη μάχη με τον χρόνο και επιβίωσαν αλώβητα μέσα στους αιώνες: Tα «Αητέντς' επαραπέτανεν» και το «Τσάμπασιν» αλλά και δύο νεότερα, ιδιαίτερα αγαπημένα κομμάτια, το «Πατρίδα μ’ αραεύω σε», του αείμνηστου διακεκριμένου νευροχειρουργού και στιχουργού Χρήστου Αντωνιάδη και το «Πατέρα, δος με την ευχ̌ή σ'» των Νάκου Ευσταθιάδη και Χρήστου Χρυσανθόπουλου. Η ηχογράφηση έγινε στο στούνιο της Black Sea Music Productions.

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Μαργαρίτης:

Συντελεστές

Λύρα-Τραγούδι: Ματθαίος Τσαχουρίδης

Πιάνο: Στάθης Σαντσαρίδης

Ντράμς: Κώστας Καρασαββίδης

Κιθάρα: Παντελής Κλήμης

Μπάσο: Τάσος Ρούσσης

Κρουστά: Θοδωρής Απατσής

Ηχογράφηση: Κώστας Απατσής

Μάστερινκ: Αντώνης Τζώρτζης / exceptional mastering







5. To διεθνές lifestyle περιοδικό GALA

και με την έκδοση των 2,00€



Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:





Πέτρα Φαν Μπρέμεν

Μοντέλο ετών 65





Η Ολλανδή ιέρεια της μόδας ανοίγει τον δρόμο για την πασαρέλα σε μια τρίτη ηλικία που τολμά και δηλώνει: «Είναι υπέροχο να μεγαλώνεις»



Point Supreme

Οι top αρχιτέκτονες διεθνώς είναι Ελληνες





Οι Μαριάννα Ρέντζου και Κωνσταντίνος Πανταζής εξηγούν γιατί το έγκυρο περιοδικό «Monocle» τους τοποθέτησε στην κορυφή του κόσμου



Ηλίας Χατζηγεωργίου

Ολυμπιάδα σε ρυθμούς break dance





Ο χορογράφος της περφόρμανς «The Olympic Cypher», που συνόδευσε τη Φλόγα από την Αρχαία Ολυμπία στην Αθήνα, μιλάει για την αναγνώριση του εναλλακτικού χορού ως ολυμπιακό άθλημα



Hannah

Η νέα φωνή της Generation Pop





Είναι το hot new entry στην ελληνική μουσική σκηνή και το εθιστικό τραγούδι της αν και ονομάζεται «Ultraviolent», υμνεί την ανιδιοτελή αγάπη



Apollo Hills

Οι βίλες των 200 εκατ. ευρώ στη Βούλα





Ιδιωτικότητα, ασφάλεια και πολυτέλεια στην πιο καλαίσθητη εκδοχή τους συνθέτουν το φιλόδοξο οικιστικό project στην Αττική Ριβιέρα



Ακόμα:



Βασίλης Ακουρής





Τα γλυκά-γλυπτά της φύσης



Φριτς Κοκ





Το glam των 40s στον φακό του



Μόδα & Ομορφιά





Αξεσουάρ για δροσερά looks & η επιστροφή του μαύρου άι λάινερ



To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.



Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.



Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.



Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:



1. Την εφημερίδα.



2. To διεθνές lifestyle περιοδικό GALA

και με την έκδοση των 2,00€



Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:





Πέτρα Φαν Μπρέμεν

Μοντέλο ετών 65





Η Ολλανδή ιέρεια της μόδας ανοίγει τον δρόμο για την πασαρέλα σε μια τρίτη ηλικία που τολμά και δηλώνει: «Είναι υπέροχο να μεγαλώνεις»



Point Supreme

Οι top αρχιτέκτονες διεθνώς είναι Ελληνες





Οι Μαριάννα Ρέντζου και Κωνσταντίνος Πανταζής εξηγούν γιατί το έγκυρο περιοδικό «Monocle» τους τοποθέτησε στην κορυφή του κόσμου



Ηλίας Χατζηγεωργίου

Ολυμπιάδα σε ρυθμούς break dance





Ο χορογράφος της περφόρμανς «The Olympic Cypher», που συνόδευσε τη Φλόγα από την Αρχαία Ολυμπία στην Αθήνα, μιλάει για την αναγνώριση του εναλλακτικού χορού ως ολυμπιακό άθλημα



Hannah

Η νέα φωνή της Generation Pop





Είναι το hot new entry στην ελληνική μουσική σκηνή και το εθιστικό τραγούδι της αν και ονομάζεται «Ultraviolent», υμνεί την ανιδιοτελή αγάπη



Apollo Hills

Οι βίλες των 200 εκατ. ευρώ στη Βούλα





Ιδιωτικότητα, ασφάλεια και πολυτέλεια στην πιο καλαίσθητη εκδοχή τους συνθέτουν το φιλόδοξο οικιστικό project στην Αττική Ριβιέρα



Ακόμα:



Βασίλης Ακουρής





Τα γλυκά-γλυπτά της φύσης



Φριτς Κοκ





Το glam των 40s στον φακό του



Μόδα & Ομορφιά





Αξεσουάρ για δροσερά looks & η επιστροφή του μαύρου άι λάινερ



To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.



Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.



Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.



3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku.



Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.

Στο Μarie Claire Ιουνίου που κυκλοφορεί με αφιέρωμα στο ταξίδικαι εξώφυλλο την Αθηνά Κοΐνη στην όμορφη ΝάξοΤο Marie Claire Ιουνίου αφιερώνει τον πρώτο και πιο υποσχόμενο μήνα του καλοκαιριού στα ταξίδια. Ποιες είναι οι προσδοκίες και οι αυταπάτες του σύγχρονου ταξιδιώτη; Τι μένει να ανακαλύψουμε στην εποχή του υπερτουρισμού και γιατί οι γυναίκες οργανώνουν τη ζωή τους γύρω από την επόμενη απόδραση σε έναν ελκυστικό προορισμό;Στο εξώφυλλο, η Αθηνά Κοΐνη περπατάει στην όμορφη Νάξο ενώ η ομάδα των Βιώσιμων Κυκλάδων μας δείχνει το δρόμο της επιστροφής στο νωχελικό ελληνικό καλοκαίρι άλλων εποχών, μαζί με έναν μικρό οδηγό βιώσιμων, ηθικών διακοπών.Με πρώτες ύλες από τις Κυκλάδες, ήλιο, αλάτι, πέτρα φτιάχνουμε το ιδανικό σκηνικό και περπατάμε ανέμελα με κροσέ φορέματα, βαμβακερά πουλόβερ, σορτς και φλατ παπούτσια στα σοκάκια της Νάξου.Ζήσαμε μία ολοκληρωμένη εμπειρία βιώσιμου τουρισμού, γαστρονομίας και οικογενειακής ατμόσφαιρας στη Νάξο, στο Naxian Hospitality, που δεν άφησε κάποτε ασυγκίνητο ούτε τον Άντονι Μπουρντέν.Ο θρυλικός Αμερικανός και φιλέλληνας Ρόμπερτ ΜακΚέιμπ μας μιλά αποκλειστικά, από τη Νέα Υόρκη, για την Ελλάδα που πρόλαβε να καταγράψει μέσα από το φακό του στη Μύκονο και τη Σαντορίνη μιας εποχής και ενός τρόπου ζωής που έχει χαθεί για πάνταΗ Κατερίνα Κατώπη-Λυκιαρδοπούλου εξηγεί τη σημασία τού να ταξιδεύεις ανακαλύπτοντας κουλτούρες και βιότοπους και μοιράζεται μαζί μας ονειρικές εικόνεςΤαξιδεύουμε νοερά στη Μαρμπέγια, τον προορισμό που αγαπήθηκε όσο λίγοι από το jet set και παραμένει το στολίδι της Κόστα ντελ Σολ, όπως μας θυμίζει το πολυτελές λεύκωμα της Assouline.Κάνουμε ένα road trip στη Νότια Ιταλία: Η Costiera Amalfitana είναι ίσως η ιδανικότερη αυτοκινητάδα γεμάτη ιστορία, μυρωδιές και φινέτσα για νοσταλγούς της ιταλικής μαγείαςO διάσημος φωτογράφος μόδας Πάολο Ροβέρσι μιλά αποκλειστικά στο περιοδικό με αφορμή την πρώτη ατομική του έκθεση στο Παρίσι και αποκαλύπτει τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας του, η οποία ξεκίνησε με μια φωτογράφηση στο Marie Claire σχεδόν μισό αιώνα πριν.Ο εξαιρετικός Άντριου Σκοτ (All of us strangers, O ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ) μας επανασυστήνει τον Τομ Ρίπλεϊ σε μια αποκλειστική για την Ελλάδα συνέντευξη.Ενώ η Ιωάννα Μπουραζοπούλου, βραβευμένη συγγραφέας της Τριλογίας της Πρέσπας, μάς μιλά για τα φανταστικά ταξίδια του μυαλού.Στη βαλίτσα μας, όλα όσα χρειαζόμαστε για να ταξιδέψουμε με στυλ! Η αγάπη μας για τα ταξίδια συναγωνίζεται αυτήν για τη μόδα και το στυλ: χρωματιστά, κροσέ και δερμάτινα αξεσουάρ εντυπωσιάζουν κάτω από τον γαλάζιο ουρανό τoυ Αιγαίου.Μερικές αγάπες είναι πιο μεγάλες από τους πιο δυνατούς καλοκαιρινούς έρωτες: Το μοντέλο Anine Van Velzen φωτογραφίζεται με την κόρη της Noa Jo φορώντας biker jackets, κάργκο παντελόνια και φορέματα.Όταν ο ήλιος λάμπει τα μόνα ρούχα που σκεφτόμαστε είναι ολόσωμα μαγιό, ντένιμ βερμούδες, μεταλλιζέ τοπ και κροσέ τσάντες και φλατ sliders για να ολοκληρώσουμε το look.Στις σελίδες της ομορφιάς, πέρα από τις συμβουλές για ένα άψογο travel bag, θα βρείτε: Τις νέες εξελιγμένες αντηλιακές συνθέσεις για ασφαλές μαύρισμακαι ανάλαφρα makeup look που εστιάζουν σε ένα από τα χαρακτηριστικά του προσώπου.Μια γυναίκα χάνει τη μνήμη της και ξαφνικά βρίσκεται μόνη σε μια πραγματικότητα όπου όλα της είναι άγνωστα.Όμως, χάρη στις εκπληκτικές ικανότητές της στη μαγειρική, τα κενά της αμνησίας συμπληρώνονται από την ανθρωπιά και τον έρωτα.Η πρωταγωνίστρια στο συγκεκριμένο -και ιδιαίτερα αγαπημένο- βιβλίο της Ευγενίας Φακίνου, είναι, σε κάποιο βαθμό, η ίδια η συγγραφέας. Διότι, ύστερα από μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της, η Φακίνου αποφάσισε να μοιραστεί την εμπειρία της με το αναγνωστικό κοινό, φυσικά με τη βοήθεια της μυθοπλασίας.Κάπως έτσι προέκυψε το υπέροχο, απίθανα ευαίσθητο μυθιστόρημα «Για να δει τη θάλασσα», στο οποίο πρωταγωνιστεί μια γυναίκα που έχει χάσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητάς της: Τη μνήμη της. Το βασικό σκηνικό είναι ο «Κήπος της Εδέμ», δηλαδή μια ταβέρνα όπου συχνάζουν απλοί, λαϊκοί -πλην εξαιρετικά ενδιαφέροντες άνθρωποι. Η ηρωίδα του βιβλίου δεν έχει όνομα -ή, μάλλον, δεν το θυμάται- και περιπλανιέται στον πραγματικό κόσμο σαν ένα πλάσμα από διαφορετικό σύμπαν.Όλα γύρω της είναι ξένα, πρωτόγνωρα, παράξενα και αινιγματικά, όπως και όσοι την περιστοιχίζουν, διάφορα πρόσωπα που, εσκεμμένα ή μη, προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις χαμένες αναμνήσεις. Ωστόσο, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της ιστορίας, είναι το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα που έχει χαθεί μέσα στον εαυτό της, δεν ξέχασε τα πάντα. Διατήρησε στο ακέραιο τις γνώσεις της στη μαγειρική ή, καλύτερα, στην αλχημεία των γεύσεων.Ετοιμάζοντας φαγητά για την πελατεία της ταπεινής, συνοικιακής ταβέρνας, η ηρωίδα του «Για να δει τη θάλασσα» μαγεύει όλους όσοι δοκιμάζουν τα πιάτα της, σε τέτοιο βαθμό ώστε από την κουζίνα της και με όχημα τις γεύσεις και τα αρώματα ξεκινά ένα ταξίδι ως το χείλος της πραγματικότητας, εκεί όπου η αλήθεια συγχέεται με τη φαντασία.Εκεί όπου, επίσης, οι συνδαιτημόνες -μαζί με τους αναγνώστες- ανακαλύπτουν ένα διαφορετικό μονοπάτι προς την ελπίδα, το φως και τη λύτρωση, από τα άγχη και τα άχθη της ζωής τους. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι οι εικόνες του βιβλίου, όπως τις κατέγραψε η Ευγενία Φακίνου, ενέπνευσαν την ατμοσφαιρική ταινία «Πράσινη Θάλασσα».Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό βιβλίο της Ευγενίας Φακίνου «Για να δει τη θάλασσα» είναι στο ΘΕΜΑ.«Από τα πρώτα βήματα της καλλιτεχνικής μου διαδρομής, ήρθα σε επαφή με τον πλούτο του ποντιακού τραγουδιού και σημαντικούς εκπροσώπους του. Να αναφερθώ ενδεικτικά στον σολίστα του μπουζουκιού Παναγιώτη Παναγιωτίδη, όταν στο ξεκίνημά μου εμφανιζόμουν δίπλα στον τρανό Οδυσσέα Μοσχονά. Στην πορεία επηρεάστηκα ακόμη από τον μαέστρο Νάκη Πετρίδη, τον άρχοντα της νύχτας Γιάννη Πετρίδη, τον Άγγελο Αρναούτη και φυσικά τον αθάνατο Χρύσανθο. Επίσης διδάχθηκα πολλά απ’ τις φιλικές συζητήσεις που είχα με τον Στέλιο Καζαντζίδη αλλά και το ύφος που εκείνος ερμήνευσε τα Ποντιακά. Όλα αυτά τα ακούσματα που για δεκαετίες σιγόκαιγαν μέσα μου και οι παραινέσεις -εδώ και αρκετά χρόνια- πολλών γνωστών και άγνωστων φίλων του λαϊκού μας τραγουδιού και της παράδοσής μας, με ώθησαν να μπω στο στούντιο και να αναμετρηθώ με το δικό μου τρόπο με του ύμνους του Πόντου» και στη συνέχεια ο τραγουδιστής, προσθέτει με νόημα: «Έρθεν η ώρα, ένα χρέος τιμής για μένα, παρακαταθήκη για όλους τους επόμενους. Καθαρά και ξάστερα, με σεβασμό, ταπεινότητα και αγάπη».