Κλείσιμο

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω στο 2017, όλα ξεκίνησαν όταν οι κληρονόμοι του έργου του J.R.R. Tolkien μαζί με στελέχη της Warner Bros έφτασαν σε μια συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του « Lord Of The Rings» , με σκοπό να τα πουλήσουν σε κάποιο στούντιο ή πλατφόρμα Streaming.To Netflix έβλεπε μπροστά του ένα απίθανο franchise, ενώ το HBO ήλπιζε να αποκτήσει άλλο ένα «Game Of Thrones». Τελικά όμως το Amazon Prime ήταν ο νικητής της μάχης, πληρώνοντας σχεδόν 250 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα, με την καθοριστική συμβολή του Τζεφ Μπέζος Από τότε και για τα επόμενα πέντε χρόνια η Amazon ετοίμαζε την πρώτη σεζόν, με τα 8 επεισόδια της σειράς « The Lord Of The Rings: The Rings of Power ».Η σειρά καλύπτει διάφορες ιστορίες και περιγράφει τη ζωή όλων των ηρώων. Ξεκινά από τα ορυχεία των νάνων και φτάνει μέχρι και τις πολιτικές στα βασίλεια των ξωτικών. Τα σχέδια της Amazon θέλουν τη σειρά να επεκτείνεται σε πέντε σεζόν, με τους συντελεστές και showrunners να έχουν ήδη ξεκάθαρο το πλάνο για το πώς θα ολοκληρωθεί η ιστορία.Το πλήρες καστ της σειράς περιλαμβάνει τους: Σίνθια Αντάι-Ρόμπινσον, Ογουέιν Άρθουρ, Μόρφιντ Κλάρκ, Ισμαίλ Κρούζ Κόρδοβα, Τσαρλς Έντουαρντς, Τρίσταν Γκράβελ, Λένι Χένρι, Έμα Χόρβαθ, Μαρκέλα Καβενά, Σοφία Νομβέτ, Λόιντ Όουεν, Μέγκαν Ρίτσαρντς, Ντίλαν Σμιθ, Τσάρλι Βίκερς, Λεόν Γουάντχαμ, Μπέντζαμιν Γουόκερ, Ντάνιελ Γουέιμαν και Σάρα Ζουανγκομπάνι.