Χόλι Μάντισον

Μπρίτζετ Μαρκουάρντ

Κλείσιμο

Το podcast της Μέγκαν Μαρκλ με τίλτο « Archetypes » παραμένει στην κορυφή των podcast charts του Spotify παγκοσμίως για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, εκτοπίζοντας ξανά το «The Joe Rogan Experience» του Τζο Ρόγκαν Ήδη από το πρώτο επεισόδιο, που βγήκε στον αέρα στις 23 Αυγούστου με καλεσμένη τη Σερένα Γουίλιαμς , είναι το νούμερο 1 podcast σε επτά χώρες στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στην Ινδία, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία.Στο επεισόδιο της επόμενης εβδομάδας που θα είναι διαθέσιμο για το κοινό στις 6 Σεπτεμβρίου, η Δούκισσα του Σάσσεξ θα έχει καλεσμένη την ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη Μίντι Κάλινγκ, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety.Στο podcast της η Δούκισα του Σάσσεξ εξηγεί ότι θέλει να εξερευνήσει τις «ετικέτες» που η κοινωνία βάζει στις γυναίκες, όπως «ντίβα, τρελή, σκύλα» και να προσδιορίσει από πού πηγάζουν και γιατί έχουν διατηρηθεί τόσα πολλά χρόνια. «Φυσικά, ξέρω και εγώ κάνα δυο πράγματα για αυτές τις ετικέτες» σημειώνει η Μαρκλ.Το «Archetypes» ξεπέρασε επίσης το podcast «House of the Dragon» του HBO Max, καθώς και το podcast Girls Next Level τηςκαι τηςΓια δύο μέρες, μετά την μετάδοση του podcast, οι φιλοβασιλικοί δημοσιογράφοι των βρετανικών tabloids και του Fox news «οργίασαν». Κατακεραύνωσαν κάθε φράση της Μέγκαν Μάρκλ και την στόλισαν με ουκ ολίγα επίθετα. Το ίδιο «πάρτι μίσους» έγινε και στα social media.