Πολλοί ήταν οι θαυμαστές του πρίκουελ του « Game of Thrones », « House of the Dragon », που εξοργίστηκαν με τους τίτλους έναρξης της δημοφιλούς σειράς.Οι τίτλοι αρχής του πολυαναμενόμενου πρίκουελ που ξεκίνησε να προβάλλεται την περασμένη Κυριακή, δεν ικανοποίησαν το κοινό, που είχε συνηθίσει στην εμβληματική αρχή του «Game of Thrones». Μάλιστα στο πρώτο επεισόδιο δεν εμφανίστηκαν καν οι τίτλοι έναρξης, ενώ η προσθήκη τους στο δεύτερο επεισόδιο δεν ευχαρίστησε το κοινό.Οι τίτλοι του «House of the Dragon», που ακολουθεί την οικογένεια Targaryen, χρησιμοποιούν το ίδιο ακριβώς τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε για τους τίτλους «Game of Thrones» και αυτό ήταν που δυσανασχέτησε τους περισσότερους θαυμαστές.«Περιμένετε... απλώς θα επαναχρησιμοποιήσουμε το τραγούδι του GoT για τους τίτλους έναρξης HoTD;» έγραψε ένας έκπληκτος θαυμαστής, ενώ ένας άλλος παραπονέθηκε «Οι τίτλοι έναρξης HoTD δεν έλεγαν τίποτα για μένα... τα οπτικά στοιχεία ήταν δυσανάγνωστα... και θα έπρεπε τουλάχιστον να είχαν χρησιμοποιήσει μια παραλλαγή του τραγουδιού».Μετά το αμφιλεγόμενο τέλος του Game of Thrones, οι θαυμαστές έμειναν να αναρωτιούνται αν και πώς θα συνεχιζόταν το franchise.Το HBO με τη νέα του παραγωγή έδειξε να στοχεύει στη στρατηγική «πολύ μεγάλο για να αποτύχει» και έτσι έχει καταβάλλει δεκάδες εκατομμύρια στην παραγωγή του House of the Dragon, ζωντανεύοντας ξανά τα βιβλία του συγγραφέα George RR Martin και ιδιαίτερα τα τελευταία κεφάλαια από το βιβλίο Fire & Blood.Παρόλο που μια σειρά σίκουελ του Τζον Σνόου βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κόσμος είναι πλέον έτοιμος να παρακολουθήσει το πολυαναμενόμενο πρίκουελ, που εξηγεί την παρακμή των Targaryens.Οι θεατές πρόκειται να δουν τους δράκους τόσο στην ακμή τους, καθώς καλύπτουν τους ουρανούς, όσο και να παρακολουθήσουν τις στιγμές που έρχονται αντιμέτωποι με έναν από τους πιο καταστροφικούς πολέμους στην ιστορία του Westeros.Το House of the Dragon είναι μια σειρά που θα προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να δει μια διαφορετική εποχή του σύμπαντος του Game of Thrones.Διαδραματίζεται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς και συνδέεται μέσω των οίκων που είναι διασκορπισμένοι στο τοπίο του Westeros, των Starks, των Lannisters και των Targaryens. Το πρίκουελ κλειδώνει στον τελευταίο, καθώς αφορά στην κατάρρευση της δυναστείας.Από τους χαρακτήρες του Game of Thrones δεν πρόκειται να εμφανιστεί κανείς, καθώς τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα οκτώ γενιές προτού η Daenerys «Mother of Dragons» Targaryen βρει τα τρία μικρά αυγά δράκου.στον ρόλο του Viserys Targaryen – Ο μεγαλύτερος αδερφός του Daemon. Ματ Σμιθ στον ρόλο του Daemon Targaryen – Ένας ατρόμητος πολεμιστής και ιππέας δράκων, στις φλέβες του οποίου τρέχει το αληθινό αίμα του δράκου.στον ρόλο της Alicent Hightower – Η κόρη και το Χέρι του βασιλιά Otto Hightower αλλά και η πιο κοσμική κυρία των Επτά Βασιλείων.στον ρόλο της Rhaenyra Targaryen – Η μεγαλύτερη κόρη του Viserys Targaryen και καθαρόαιμη Βαλυριανή ιππέας δράκων.θα παίξει τον Λόρδο Corlys Velaryon, γνωστό και ως «The Sea Snake». Είναι ο πιο φημισμένος ναυτικός τυχοδιώκτης στην ιστορία του Westeros.