Σε συνέντευξή του στο βρετανικό GQ, ο Τζέισον Μομόα εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον ρόλο του στην ταινία «Κόναν ο Βάρβαρος» λέγοντας πως ενώ ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχε τελικά αποδείχτηκε χάλια.«Έχω συμμετάσχει σε πολλά πράγματα που ήταν πραγματικά χάλια, και σε ταινίες όπου δεν είναι στο χέρι μου. Ο Κόναν ήταν μια από αυτές. Είναι μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα και την πήραν και την μετέτρεψαν σε ένα μεγάλο σωρό από σ---», είπε χαρακτηριστικά.Αν και ο Μομόα δεν μπήκε σε λεπτομέρειες συνέχισε να δηλώνει ότι αφού έπαιξε κυρίως υπερ-αρρενωπούς άνδρες στην καριέρα του, ανυπομονεί να σπάσει αυτό το καλούπι.«Είναι δύσκολο γιατί οι άνθρωποι πάντα νομίζουν ότι είμαι απλά ένας τύπος που παίζει τέτοιου είδους ρόλους. Αλλά εγώ θέλω να παίξω κάτι καινούργιο και να συγκινηθώ. Τα πράγματα αλλάζουν και ακόμη και οι ρόλοι κακών που παίζω τώρα είναι εκκεντρικοί», είπε χαρακτηριστικά.Ο σκηνοθέτηςαπάντησε στην κριτική που έκανε ο Τζέισον Μομόα για την ταινία τους, «Κόναν ο Βάρβαρος» το 2011.Σε δήλωσή του στο «People», ο Νίσπελ μίλησε αρχικά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως σκηνοθέτης της ταινίας.«Ως σκηνοθέτης σε αυτό το σύστημα είσαι σαν να έχεις να ατνιμετωπίσεις ένα σκυλί με πολλά λουριά. Το να προσπαθήσω να σκηνοθετήσω τον “Κόναν” κάτω από αυτές τις συνθήκες ήταν η χειρότερη εμπειρία που είχα και ήμουν το ίδιο δυσαρεστημένος με το αποτέλεσμα», είπε ο 59χρονος Νίσπελ. «Είμαι χαρούμενος όμως που τίποτα από όλα αυτά δεν μπήκε εμπόδιο στην πορεία της καριέρας του Τζέισον... Πάντα υποστήριζα την απόφαση να κάνω τον “Conan” μαζί του».Ο Νίσπελ δήλωσε επίσης ότι ήταν τιμή του που έδωσε στον 43χρονο ηθοποιό του «Aquaman» τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκεκριμένη ταινία.«Ο φίλος μου Τζον Μίλιους είπε κάποτε: "Υπάρχει πάντα μια αίσθηση ήττας σε κάθε νίκη". Όσον αφορά το ότι είχα την ευχαρίστηση και το προνόμιο να δώσω στον Τζέισον τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο, λέω: "Μπορεί επίσης να υπάρχει μια αίσθηση νίκης σε μια ήττα"», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης.Ο Νίσπελ μάλιστα έκλεισε τη δήλωσή του με ένα αστείο για τη σωματική διάπλαση Μομόα: «Παρεμπιπτόντως - οι μύες που ο Τζέισον “έφτιαξε” για το Game of Thrones τους πλήρωσα εγώ».Ο Μομόα θα πρωταγωνιστήσει το επόμενο διάστημα στο επερχόμενο σίκουελ «Aquaman and the Lost Kingdom» και θα υποδυθεί έναν κακό στην επερχόμενη 10η ταινία του «Fast and Furious».Φωτογραφίες άρθρου: