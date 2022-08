Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madonna (@madonna)

Κλείσιμο

Ο ανερχόμενος Αμερικανός ράπερ(Saucy Santana) συνεργάστηκε με τη Μαντόνα για το remix του «Material Girl» του 1984 που τώρα μετονομάζεται σε «Material Gworrllllllllll!» συγκεντρώνοντας περισσότερες από 40 εκατομμύρια εγγραφές στο Spotify Η βασίλισσα της ποπ έδωσε μία πρώτη γεύση από την συνεργασία στο λογαριασμό της στο Instagram παρουσιάζοντας ένα απόσπασμα από το ρεφρέν, ενώ μοιράστηκαν τη σκηνή του Terminal 5 στο New York City Pride.«Αυτές οι τελευταίες εβδομάδες [μαζί] μαζί σου είναι καταπληκτικές!» έγραψε στο Instagram, ο Σαντάνα και συνεχίζει: «Έμαθα τόσα πολλά σπουδαία πράγματα από εσένα. Σε ευχαριστώ που με επέλεξες! Είμαι ένα μαύρο αγόρι με ταλέντο και όραμα που δεν ήξερα τι είχε ο Θεός για μένα». Όσο για τη Mαντόνα το «Material Gworrllllllllll!» είναι το τελευταίο εγχείρημα σε μια χρονιά που σημειώνει τεράστια επιτυχία και σηματοδοτεί την 40ή επέτειο της στη μουσική βιομηχανία.Ξεκίνησε αρχές του χρόνου με την βοήθεια του Καναδού παραγωγού, Sickick παρουσιάζοντας το νέο remix του «Frozen» και δύο νέες συλλογές: το «Finally Enough Love» που είναι διαθέσιμο για τους θαυμαστές από τις 24 Ιουνίου με δεκαέξι τραγούδια και το «Finally Enough Love: 50 Number Ones», στο οποίο περιλαμβάνονται ακυκλοφόρητα remixes των κορυφαίων χορευτικών επιτυχιών της εδώ και τέσσερις δεκαετίες και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 19 Αυγούστου, σύμφωνα με το Variety.