Αν και δεν λείπουν οι κλασικές τηλεοπτικές σειρές που είτε έχουν γίνει επανεκκινήσεις ή αναβιώσεις, το « Beverly Hills, 90210 » ξεχωρίζει και έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη του τηλεοπτικού κοινού της δεκαετίας του 1990.Η δημοφιλής σειρά που σημείωνε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης βασίστηκε στο «σοκ» που υπέστη η οικογένεια Γουόλς η οποία μετακόμισε από τη μικρή πόλη της Μινεάπολης στο Beverly Hills της Καλιφόρνια. Το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε για πρώτη φορά τους Brandon (Jason Priestley) και Brenda Walsh (Shannen Doherty) και το καστ των χαρακτήρων που συμμετείχαν – συμπεριλαμβανομένου και του αδικοχαμένου Luke Perry (που έκανε τον Dylan McKay), Kelly Taylor (Jennie Garth), Donna Martin (Tori Spelling), David Silver (Brian Austin Green), Steve Sanders (Ian Ziering), Andrea Zuckerman (Gabrielle Carteris), Valerie Macon (Tiffani Thiessen) και Emily Valentine (Christine McCarthy) στις 4 Οκτωβρίου του 1990. Προβλήθηκε για δέκα σεζόν έως το 2000.Η σειρά επανεκκινήθηκε αρχικά το 2008 με νέο καστ (αν και αρκετοί από τους πρωταγωνιστές της αρχικής εφηβικής σαπουνόπερας, όπως οι Γκαρθ, Ντόχερτι και Σπέλινγκ, έκαναν κατά καιρούς εμφανίσεις) και το καλοκαίρι του 2019 πήρε εντελώς νέα μορφή, με μεγάλο μέρος του αρχικού καστ να ενώνεται ξανά στο BH90210.«Έχοντας τραβήξει χωριστούς δρόμους από τότε που τελείωσε η αρχική σειρά πριν από 19 χρόνια, ο Τζέισον, η Τζένι, ο Ίαν, η Γκαμπριέλ, ο Μπράιαν και η Τόρι ξανασυναντιούνται όταν ένας από αυτούς προτείνει να γίνει μια επανεκκίνηση του Beverly Hills, 90210», έλεγε η ανακοίνωση.Τι θα συμβεί όταν οι πρώτες αγάπες, τα παλιά ειδύλλια, οι φίλοι και οι εχθροί ξανασμίξουν που όλος ο κόσμος είδε να μεγαλώνουν μαζί- θα προσπαθήσει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε;Η Tori Spelling μιλώντας για το πρότζεκτ στο «Us Weekly» τον Φεβρουάριο του 2019, δήλωνε ενθουσιασμένη: «Είμαστε όλοι τόσο ενθουσιασμένοι που θα επιστρέψουμε να δουλέψουμε μαζί, γιατί είναι σαν να ξανασμίγει η οικογένεια».Το καστ της σειράς βίωσε μια τραγωδία πριν από την ημερομηνία προβολής του, όταν ο Perry πέθανε μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο σε ηλικία 52 ετών στις 4 Μαρτίου 2019. Μετά τον θάνατό του, η Doherty απέτισε φόρο τιμής στον πρώην επί της οθόνης έρωτά της στην πιο πρόσφατη εκπομπή του, Riverdale, τον Οκτώβριο του 2019, μετά την τηλεοπτική επανένωση της παρέας νωρίτερα το καλοκαίρι.Η ηθοποιός «κυβέρνησε» το West Beverly από το 1990 έως το 2000 ως πριγκίπισσα του Beverly Hills Kelly Taylor. Η Kelly ήταν κολλητές με την Donna και την Brenda και μέρος ενός από τα πιο διάσημα ερωτικά τρίγωνα της τηλεόρασης, βγαίνοντας τόσο με τον Brandon όσο και με τον Dylan.Μετά το τέλος της σειράς, η μητέρα τριών παιδιών πρωταγωνίστησε στις σειρές What I Like About You και Mystery Girls και συμμετείχε στο Dancing With the Stars το 2007. Η Garth εμφανίστηκε επίσης στη σειρά το 2008, παίζοντας μια ενήλικη εκδοχή του ρόλου που την έκανε διάσημη. Στη συνέχεια, επανενώθηκε με τα υπόλοιπα μέλη του 90210 το καλοκαίρι του 2019 για να υποδυθεί τον εαυτό της, αναπολώντας τις μέρες της ως Kelly Taylor.Το 2013, μετά από 12 χρόνια γάμου, η ηθοποιός χώρισε από τον πρωταγωνιστή του Twilight Peter Facinelli, με τον οποίο έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Το 2015 παντρεύτηκε με τον συνάδελφό της Dave Abrams.Ο Καναδός ηθοποιός υποδύθηκε τον πάντα ηθικό καρδιοκατακτητή του λυκείου Brandon Walsh από το 1990 έως το 2000, αποχωρώντας στην αρχή της ένατης σεζόν, καθώς ο χαρακτήρας του ταξίδεψε σε πολλά μέρη του κόσμου για τη δημοσιογραφική του καριέρα.Ο Priestley, ο οποίος υποδύεται τον Matt Shade στο Private Eyes της Global TV από το 2016, επέστρεψε στην επανεκκίνηση της σειράς, διάρκειας έξι επεισοδίων, που προβλήθηκε στο Fox τον Αύγουστο του 2019. Έχει μια κόρη, την Ava, και έναν γιο, τον Dashiell, με τη σύζυγό του Naomi Lowde-Priestley, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2005.Διάσημη για τις φασαρίες που προκαλούσε στα γυρίσματα, η Doherty υποδυόταν την πεισματάρα, επίδοξη θεατρική δίδυμη αδελφή του Brandon Walsh, Brenda, από το 1990 έως το 1994. Παρόλο που ο χαρακτήρας της αποχώρησε από τη σειρά, αναφερόταν ως η σύντροφος του Dylan μέχρι την 9η σεζόν, όταν εκείνος ανακοίνωσε ότι είχαν χωρίσει.Στη συνέχεια η ηθοποιός πέρασε τρία χρόνια στην επιτυχημένη σειρά Charmed του CW, αλλά εγκατέλειψε τη σειρά το 2001 λόγω μιας φημολογούμενης διαμάχης με τη συμπρωταγωνίστριά της Alyssa Milano. Παντρεύτηκε και χώρισε δύο φορές (τους Rick Salomon και Ashley Hamilton) πριν γνωρίσει και ερωτευτεί τον σύζυγό της Kurt Iswarienko, τον οποίο παντρεύτηκε το 2011.Η Doherty βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα υγείας από το 2015, όταν αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Μέχρι το 2017, βρισκόταν σε ύφεση, αλλά τον Φεβρουάριο του 2020, ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος είχε επιστρέψει και ήταν στο στάδιο IV. Επαγγελματικά, επανέλαβε το ρόλο της ως Brenda Walsh στο 90210 για μια χούφτα επεισόδια και ενώθηκε με τους συμπρωταγωνιστές της για την αναβίωση του BH90210. Η Doherty συμμετείχε στη βραχύβια επανεκκίνηση του Heathers το 2018 και εμφανίστηκε επίσης στο Dancing With the Stars το 2010. Μετά τον θάνατο του Perry, εμφανίστηκε στο Riverdale τον Οκτώβριο του 2019 ως φόρο τιμής στον εκλιπόντα επί της οθόνης έρωτά της. Εξακολουθεί να παίζει και να πρωταγωνιστεί σε αρκετές ταινίες το 2021.Η ελπίδα της για το 2022 είναι για «πολύ περισσότερη έρευνα και πρόοδο όσον αφορά την εύρεση της θεραπείας για τον καρκίνο», είχε πει στο Entertainment Tonight τον Δεκέμβριο του 2021.Από το 1990 έως το 2000, ο Γκριν υποδύθηκε τον αξιαγάπητο και συνάμα δύστροπο Ντέιβιντ Σίλβερ, ο οποίος φιλοδοξούσε να γίνει καλλιτέχνης χιπ-χοπ. Ο ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε αρκετές επιτυχημένες σειρές από την εποχή του Beverly Hills, όπως το Freddie το 2005, το Desperate Housewives από το 2010 έως το 2011 και το Anger Management, στο οποίο υποδύθηκε τον Sean Healy, το 2012. Το 2019 υποδύθηκε τον εαυτό του στην επανεκκίνηση του 90210. Green έχει τέσσερα παιδιά - τον γιο Kassius, τον οποίο μοιράζεται με την πρώην Vanessa Marcil, και τους Noah, Bodhi και Journey, τους οποίους μοιράζεται με την πρώην σύζυγό του Megan Fox. Ο Green καλωσόρισε τον πέμπτο γιο του, Zane Walker, τον Ιούνιο του 2022 με την επαγγελματία του Dancing With the Stars Sharna Burgess, με την οποία άρχισε να βγαίνει τον Δεκέμβριο του 2020.Μετά τον χωρισμό του με την Fox το 2020, άρχισε να βλέπει την Burgess. Ο Green, ο οποίος εμφανίστηκε στο The Masked Singer και ήταν κριτής στο The Masked Dancer, εντάχθηκε στο show ως παρτενέρ της. Τον Φεβρουάριο του 2022, ανακοίνωσαν την εγκυμοσύνη της Burgess. Μόλις πέντε ημέρες νωρίτερα, το διαζύγιό με τη Fox είχε βγει.Στα 17 της χρόνια, η Tori Spelling πρωταγωνίστησε ως παρθένα Donna Martin για όλη τη διάρκεια της σειράς. Αργότερα παραδέχτηκε ότι ο ρόλος της δόθηκε χάρη στον πατέρα της, τον αείμνηστο Aaron Spelling, ο οποίος δημιούργησε την επιτυχημένη σειρά. Η σταρ του So NoTORIous είναι πολυάσχολη από τότε που υποδύθηκε τη Donna τόσο στην αρχική σειρά όσο και στην επανεκκίνησή της. Το 2006, απέκτησε τη δική της ριάλιτι σειρά, Tori & Dean: Sweet Home Hollywood, η οποία επικεντρώθηκε στη ζωή της με τον σύζυγό της Dean McDermott και τα πέντε πλέον παιδιά τους. Είχε επίσης ρόλο σε μια επανεκκίνηση της cult ταινίας του 1996 της Lifetime, Mother, May I Sleep With Danger?Η Spelling και ο McDermott πυροδότησαν εικασίες περί χωρισμού το 2021, αφού η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν κοιμούνται πλέον στο ίδιο κρεβάτι και ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην χριστουγεννιάτικη κάρτα της οικογένειάς της. Τον Μάρτιο του 2022, ωστόσο, ο Καναδός που κατάγεται από τον Καναδά συμπεριέλαβε τη Spelling στο αφιέρωμα του για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον μελαγχολικό έφηβο επαναστάτη Dylan McKay - και πρώτο έρωτα της Brenda Walsh - από το 1990 έως το 2000. Ο McKay συνδέθηκε επίσης ρομαντικά με την Kelly Taylor και τη Valerie Malone στη σειρά. Μετά το 90210, ο πατέρας δύο παιδιών ανέβηκε στη σκηνή της θεατρικής παράστασης When Harry Met Sally στο West End του Λονδίνου μαζί με την Alyson Hannigan.Αργότερα έπαιξε έναν κρατούμενο στο Oz του HBO, είχε έναν ρόλο ως γκέι παρατηρητής πουλιών στο Will & Grace και πήρε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο ως Linc Stark στο John From Cincinnati. Η δεύτερη μεγάλη του επιτυχία ήρθε το 2017 όταν παρουσιάστηκε ως Fred Andrews, βασικό μέλος του καστ στο σίριαλ Riverdale του CW. Τον Μάρτιο του 2019, o Luke Perry έφυγε από τη ζωή. Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον ανώριμο γυναικά Steve Sanders, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα σχετικά με την υιοθεσία του, καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς. Όπως η Garth και η Doherty, είχε συμμετάσχει στο Dancing With the Stars το 2007.Από τότε που τελείωσε το εφηβικό δράμα, έχει πρωταγωνιστήσει σε διάφορα ριάλιτι σόου, όπως το The Apprentice (2015) και το Worst Cooks in America (2018), καθώς και σε αρκετές ταινίες Sharknado. Είναι πατέρας των κοριτσιών Mia και Penna, τις οποίες απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Erin Ludwig.Η ηθοποιός υποδύθηκε από το 1990 έως το 1995 τη νευρωτική, υπερβολικά φιλόδοξη συντάκτρια σχολικής εφημερίδας Andrea Zuckerman, η οποία ήταν απελπιστικά ερωτευμένη με τον Brandon Walsh. Αφού εγκατέλειψε τη σειρά το 1995 για να παρουσιάσει ένα talk show, η Carteris έκανε ένα πέρασμα από το Surreal Life του VH1. Η ηθοποιός έμεινε μερικώς παράλυτη για μήνες μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό στα γυρίσματα της ταινίας της Lifetime Past Tense το 2006, αλλά έκτοτε έχει αναρρώσει, συνεχίζοντας να τσουβαλιάζει επαναλαμβανόμενους ρόλους σε σειρές όπως το My Alibi (2008) και το Code Black (2015).Η πρώην πρόεδρος του συνδικάτου SAG-AFTRA εμφανίστηκε επίσης στην σειρά του Fox το 2019. Τρία χρόνια αργότερα, η Carteris επέστρεψε στην τηλεόραση και εμφανίστηκε στη μίνι σειρά We Own This City. Είναι παντρεμένη με τον Charles Isaacs από το 1992 και έχει δύο κόρες, την Kelsey και τη Molly.Η απόφοιτος του Saved by the Bell υποδύθηκε το κακό κορίτσι Valerie Malone από το 1994 έως το 2000. Εκείνη την εποχή, έβγαινε με τον συμπρωταγωνιστή της Green. Από το 2015 έως το 2017, διετέλεσε πρωταγωνίστρια και εκτελεστική παραγωγός της δικής της σειράς Cooking Channel, Dinner at Tiffani's, και σήμερα μοιράζεται τις συνταγές της με τους θαυμαστές της στο προσωπικό της blog. Η Thiessen υποδύθηκε τη Lori Mendoza στο Netflix's Alexa & Katie από το 2018 έως το 2020, η οποία είχε μια πολύ πιο υγιή εικόνα από τον αρχικό της χαρακτήρα στο 90210.Προς μεγάλη ικανοποίηση των θαυμαστών της, η ηθοποιός επανέλαβε τον ρόλο της Kelly Kapowski στο ριμέικ του Saved by the Bell στις δύο πρώτες σεζόν. Είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό/καλλιτέχνη Brady Smith, με τον οποίο έχει αποκτήσει την Harper και τον Holt.Η McCarthy, η οποία τώρα ακούει στο όνομα Christine Elise, υποδύθηκε την προβληματική έφηβη Emily Valentine, η οποία ως γνωστόν κορόιδευε τον Dylan και τον Brandon, ενώ έβγαινε και με τους δύο ταυτόχρονα, αν και τελικά επέλεξε τον Brandon.Έβγαινε επίσης με τον Πρίστλεϊ εκτός οθόνης για πέντε χρόνια, από το 1992 έως το 1997, σύμφωνα με το βιβλίο του 2014, Jason Priestley: A Memoir. Η ηθοποιός έχει συμμετοχές στο E.R. και σε διάφορες παραγωγές τρόμου, όπως το Body Snatchers και η σειρά Chucky 2021.