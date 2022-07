Φινάλε για το «Cash or Trash»: Έρχεται με τέσσερα νέα αντικείμενα

Κλείσιμο





Cash or Trash, μια από τις πιο πετυχημένες εκπομπές στην Ευρώπη, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδικήΜε πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:30 στο Star και στο Cash or Trash!Σήμερα, Κυριακή 3 Ιουλίου, στην τελευταία εκπομπή του Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τέσσερις νέους πωλητές, που παρουσιάζουν τέσσερα διαφορετικά αντικείμενα και την ιστορία τους! Ο Θάνος Λούδος θα δώσει την εκτίμησή του και οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης, θα τα διεκδικήσουν!