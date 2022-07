Νικητές και χαμένοι μιας παράξενης τηλεοπτικής χρονιάς

Κλείσιμο

Αν θέλουμε να μιλήσουμε γενικά, τα στοιχεία που μόλις είδαν το φως της δημοσιότητας θέλουν τονα κόβει πρώτο το νήμα. Συγκεκριμένα τη σεζόν 2021-2022 το MEGA κατέκτησε την κορυφή με ποσοστό 13,6% στο σύνολο του κοινού και ποσοστό 12,8% στο δυναμικό κοινό 18-54. Την ίδια περίοδο, Σεπτέμβριος 2021- Ιούνιος 2022, με πρωτιά του MEGA σφραγίστηκε και η ζώνη υψηλού ανταγωνισμού, η prime time με ποσοστό 18,3% στο σύνολο του κοινού και ποσοστό 14,7% στο δυναμικό κοινό 18-54.Επί μέρους η εικόνα είναι ξεκάθαρη ειδικά σε ό,τι αφορά τις τυπολογίες. Από την μία πλευρά μία σειρά, ο « Σασμός », ο οποίος σε επεισόδιο άγγιξε και το 35% κι από την άλλη ζωντανά ψυχαγωγικά μαγκαζίνο που, μόλις ξεπέρασαν το 10%, άνοιξαν σαμπάνιες στο πλατό. Και μόνο αυτή η εξίσωση αρκεί, για να διαπιστώσει κάποιος πως, στο ταμείο της τηλεόρασης φέτος υπάρχει σύγχυση και πως τελικά ίσως οι αριθμοί δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα.Σίγουρα σε μία απόπειρα εξαγωγής ενός κεντρικού συμπεράσματος η μυθοπλασία νίκησε κατά κράτος τα ριάλιτι και τα σόου και μάλιστα όχι μία και δύο φορές αλλά πολύ παραπάνω.Οι τρεις δραματικές σειρές του prime timeέκαναν περίπατο στην ζώνη της τηλεθέασης και πολλές φορές απλά είχαν να ανταγωνιστούν τον εαυτό τους. Ανάλογη επιτυχία αλλά άλλου μεγέθους καθώς επρόκειτο για εβδομαδιαία κωμική σειρά σημείωσαν και οι «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα», οι οποίοι ξαναζωντάνεψαν το ενδιαφέρον για καλή κωμωδία εξ ου και την επόμενη σεζόν αναμένουμε ολική επαναφορά του είδους. Ενώ συνολικά και οι σειρές της ΕΡΤ σε μεγάλο βαθμό απέσπασαν πολύ καλές κριτικές όπως συνέβη αντίστοιχα και τα «Ψέματα» που προβάλλονται από τον Alpha. Πολύ καλό το αποτύπωμα των σειρών της ΕΡΤ όπως «Τα καλύτερά μας χρόνια» και το «Αγάπη παράνομη».Αντιθέτως δεν τα πήγαν καθόλου καλά οι καθημερινές σειρές τριών σταθμών, του ΑΝΤ1, του ΣΚΑΪ και του Mega οι οποίες αν και έχουν φανατικό γυναικείο κοινό φέτος δεν πέτυχα τον στόχο γι αυτό και οι δύο εξ αυτών ολοκληρώθηκαν εσπευσμένα.Τα ριάλιτι δεν νικήθηκαν μόνο από τα σίριαλ αλλά και από τον «κακό εαυτό» τους. Για παράδειγμα η «Φάρμα» όπως και το «Bachelor» δεν έχασαν μόνο σε αριθμούς αλλά σε επίπεδο αισθητικής περιεχομένου. Αν και καλές παραγωγές το «Top Chef» και το «Game of Chefs» δεν άγγιξαν καν διψήφια επίδοση ενώ χαμηλότερα από τις προηγούμενες εκδοχές του κινήθηκε και το «Big Brother» το οποίο δεν θα συνεχιστεί. Σημαντική πτώση και φθορά για τις άλλοτε ναυαρχίδες του Star «GNTM» και «Master Chef» ενώ το «Survivor» αυτή την στιγμή μετράει τις μικρότερες απώλειες τόσο απέναντι στον ανταγωνισμό όσο και στην φθορά του χρόνου.Αγγελική Νικολούλη, Νίκος Ευαγγελάτος, Ζήνα Κουτσελίνη και Τατιάνα Στεφανίδου είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι έχοντας αφιερώσει πολλές εκπομπές τους στο πολύ σοβαρό θεμα του θανάτου των τριών παιδιών. Η τηλεθέαση εκτοξεύθηκε και ο χάρτης άλλαξε, δίνοντας πλέον την μερίδα του λέοντος στις εκπομπές με καθαρό κοινωνικό προφίλ. Ακόμη και στη πρωινή ζώνη υπήρχε καραμπόλα καθώς η εκπομπή «Το Πρωινό» άλλαξε το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα της στρέφοντας το βλέμμα στην Ρούλα Πισπιρίγκου. Τόσο που απ’ όσο φαίνεται αν και κέρδισε σε τηλεθέαση θα χάσει την παρουσιάστρια καθώς η συγκεκριμένη επιλογή αφορά περισσότερο τον Γιώργο Λιάγκα.Οι εκπομπές που σημείωσαν άνοδο ήταν αυτή της Δανάης Μπάρκα και για μικρό χρονικό διάστημα της Μπέτυς Μαγγίρα εξασφαλίζοντας μάλιστα το εισιτήριο για την επόμενη σεζόν. Αντιθέτως το «Brakfast@Star» δεν δικαίωσε τις προσδοκίες των στελεχών και του κοινού και έτσι Ελίνα Παπίλα και Γιώργος Καρτελιάς αποχαιρετούν το τηλεοπτικό τοπίο στο τέλος της σεζόν.Αποχαιρετισμός και από την Ιωάννα Μαλέσκου η οποία προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να πείσει κοινό και ΣΚΑΪ ότι μπορεί να βελτιωθεί η αποδοχή του κοινού. Το «Love it» δεν θα συνεχιστεί ενώ στην ζώνη ανταγωνισμού του δεν άντεξε τον σκληρό ανταγωνισμό.Στην ΕΡΤ την ανατροπή την έκανε το «Στούντιο 4» με τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο οι οποίοι παρουσίασαν ένα μαγκαζίνο πλούσιο σε περιεχόμενο, με εξαιρετική σκαλέτα και κυρίως με συνεντεύξεις οι οποίες έκαναν αίσθηση.Το Σαββατοκύριακο η Σίσσυ Χρηστίδου είναι ξεκάθαρα η νικήτρια της πρωινής ζώνης με το «Χαμογέλα και πάλι». Ο τίτλος σε καμία περίπτωση δεν περιγράφει το περιεχόμενο όμως η απόφαση για στροφή της εκπομπής στο κοινωνικό ρεπορτάζ έδωσε προβάδισμα αριθμητικό. Το μεσημέρι για μία ακόμη χρονιά η Ναταλία Γερμανού με μεγάλη διαφορά πήρε την παρτίδα με το «Καλύτερα δε γίνεται» και άφησε πιο πίσω το «Όλα Γκουντ» το οποίο σημείωσε άνοδο στην τηλεθέαση κατέκτησε σταθερά διψήφιο στο σύνολο κοινού αλλά δεν θα πάρει το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν. Εκτός ανταγωνισμού από την επόμενη σεζόν θα είναι και το «Τι λες τώρα» με την Κατερίνα Καραβάτου, η οποία δεν θα συνεχίσει στην ζώνη.Όλα σχεδόν πήγαν πολύ καλά και κάποια εξαιρετικά. Εδώ βασίλισσα του είδους και το μεσημέρι και το βράδυ είναι η Ζέτα Μακρυπούλια με το «Ρουκ Ζουκ» να σαρώνει σε τηλεθέαση. Πολύ καλό το ποδαρικό για το «The Chase» με την Μαρία Μπεκατώρου και φυσικά ανοδική η πορεία για το «5Χ5» με τον Μάρκο Σεφερλή. Σταθερά καλά ο «Τροχός της Τύχης» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη και το «Deal» με τον Χρήστο Φερεντίνο ενώ έκπληξη της τελευταίας στιγμής οι «100» με τον Λάμπρο Φισφή που τα πηγαίνει περίφημα.Φυσικά η μεγάλη επιτυχία ανήκει στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1 με πολύ υψηλά ποσοστά. Η συγκεκριμένη ζώνη αποδεικνύεται χρυσή για το κανάλι του Αμαρουσίου καθώς πριν την άφιξη του «Εκατομμυριούχου» οι «Ράδιο Αρβύλα» φλέρταραν σταθερά με το 25%.Η μεγαλύτερη αποτυχία της σεζόν αναλογικά και με το κόστος παραγωγής δεν ήταν άλλο από το «Dancing with the stars» στο Star το οποίο δεν είχε ούτε τηλεθέαση αλλά ούτε και ενδιαφέρον περιεχόμενο. Το «Just the two of us» δεν έσπασε τα κοντέρ αλλά στάθηκε αξιοπρεπώς ενώ «Chart Show», «X Factor» και «Masked Singer» κινήθηκαν πιο χαμηλά.Μέτρια επίδοση για το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» και σταθερά σε πολύ καλή πορεία το «The Voice». Όμως γενικότερα τα σόου έδειξαν κόπωση και εμφανείς τάσεις ανακύκλωσης προσώπων το οποίο εν μέρει είναι λογικό λόγω της πανδημίας.Φυσικά μακριά και πάνω από τα νούμερα υπάρχουν πρόσωπα και εκπομπές που κέρδισαν σε επίπεδο αποδοχής, εκτίμησης, προφίλ και στάσης. Εδώ δεν υπάρχει μέτρημα. Για ηθοποιούς όπως η Καρυοφυλλιά Καραμππέτη, η Μαρία Πρωτόπαππα και η Δανάη Λουκάκη. Για όλους όσοι δουλεύουν με όραμα πίσω από τις κάμερες και δεν επιδιώκουν προβολή ή δημοσιότητα. Για όλους όσοι συνέθεσαν υπέροχες μουσικές για τις «» και τον «». Για τους σκηνοθέτες εξαιρετικών πλάνων και σειρών. Για τους συντάκτες που έφεραν αξιόλογα θέματα. Η τηλεόραση δεν κρίνεται μόνο από αυτό που φαίνεται μόνο στην οθόνη και στο πρωινό ραβασάκι. Είναι πολύ μεγαλύτερο και εξίσου σημαντικό κι αυτό που υπάρχει από πίσω από τις κάμερες…