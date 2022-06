Η ουδέτερη αντωνυμία «αυτοί» (they) χρησιμοποιείται στα αγγλικά για τους non binary ανθρώπους που επιλέγουν να μην ταυτοποιούνται ούτε ως άνδρες ούτε ως γυναίκες

Σε μια πρόσφατη εμφάνισή της, ηπαρουσίασε την 14χρονη κόρη τηςχρησιμοποιώντας αντωνυμίες ουδέτερου φύλου.H J.Lo όπως είναι γνωστό έχει αποκτήσει τα δίδυμα - Emme και Max - με τον πρώην της,Η Emme είχε ανέβει στη σκηνή με τη μητέρα της στη σκηνή στο παρελθόν, κάνοντας ντουέτο το «Limitless» στην περιοδεία «It's My Party» το 2019 ενώ εμφανίστηκε και το 2020 στο Super Bowl.Σε ένα βίντεο που ανέβηκε στο TikTok η Lopez αναφέρθηκε στο κορίτσι της χρησιμοποιώντας τις αντωνυμίες αυτοί/αυτούς (they/them): «Η τελευταία φορά που εμφανιστήκαμε μαζί ήταν σε ένα μεγάλο στάδιο όπως αυτό. Τους (σ.σ. αναφερόμενη στην κόρη της) ζητάω συνέχεια να τραγουδήσουν μαζί μου, αλλά δεν το κάνουν. Οπότε αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίσταση. Είναι πολύ, πολύ απασχολημένοι. Έχουν κλείσει ραντεβού. Και ακριβοί! Μου κοστίζει όταν βγαίνουν», είπε αστειευόμενη για να συνεχίσει:«Αλλά αξίζουν κάθε δεκάρα, γιατί είναι το αγαπημένο μου ντουέτο όλων των εποχών. Οπότε, αν μου επιτρέπετε», πρόσθεσε η J.Lo, πριν η Emme αρχίσει να τραγουδά το «A Thousand Years» της Christina Perri με ένα μικρόφωνο που είχε πάνω του τα χρώματα του ουράνιου τόξου.Επιπλέον, η Emme τραγούδησε με την J.Lo το «Born in the USA» του Bruce Springsteen και την εισαγωγή του «Let's Get Loud».Πολλοί χρήστες στο Twitter επαίνεσαν την J.Lo για την απόφασή της να τις χρησιμοποιήσει ουδέτερες αντωνυμίες για την κόρη της. Η ουδέτερη αντωνυμία «αυτοί» (they) χρησιμοποιείται στα αγγλικά για τους non binary ανθρώπους που επιλέγουν να μην ταυτοποιούνται ούτε ως άνδρες ούτε ως γυναίκες.