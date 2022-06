Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To ταξίδι τουστη μαγευτική Τοσκάνη της Ιταλίας συνεχίζεται, προσφέροντας στους δύο φιναλίστ του διαγωνισμού,και, πρωτόγνωρες και μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες!Αυτή τη φορά πρώτος σταθμός για τους δύο φιναλίστ η μικρή πόλη Greve in Chianti, όπου βρίσκεται ένα ακόμα διαμάντι της ιταλικής γαστρονομίας, η “Antica Macelleria Falorni”. Η οικογένεια Falorni παράγει αλλαντικά για περισσότερα από 200 χρόνια και οι δύο διαγωνιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν «από πρώτο χέρι» τα μυστικά της πολυετούς εμπειρίας τους. Στόχος είναι να φτιάξουν τα δικά τους panini sandwich, τα οποία και θα απολαύσουν παρέα με τους τρεις chef κριτές, Πάνο Ιωαννίδη, Σωτήρη Κοντιζά και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, σε ένα ευχάριστο διάλειμμα από τις διαγωνιστικές δοκιμασίες του τελικού.Το μαγειρικό αυτό ταξίδι ολοκληρώνεται στο χωριό Gaiole in Chianti και οι διαγωνιζόμενοι θα συναντήσουν άλλο ένα γαστρονομικό αστέρι. Σε αυτή τη δοκιμασία αντιγραφής πιάτου, καλεσμένος των τριών chef κριτών, για να κρίνει και να βαθμολογήσει τις προσπάθειες των δύο φιναλίστ, είναι ο μοναδικός Έλληνας chef βραβευμένος με αστέρι Michelin στην Ιταλία, chefπου συνδυάζει άψογα την ιταλική και ελληνική κουζίνα.Η φαινομενική απλότητα των πιάτων γρήγορα αποδεικνύεται αντιστρόφως ανάλογη της τεχνικής τους δυσκολίας και μόνο αν παραμείνουν ψύχραιμοι και συγκεντρωμένοι οι δύο φιναλίστ θα μπορέσουν να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.Εκείνος ή εκείνη με την πιστότερη αντιγραφή στο τέλος της δοκιμασίας, θα μπορέσει να κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου του MasterChef 2022 και του επάθλου των 50.000 ευρώ!