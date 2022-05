Σάκης Ρουβάς υποδέχεται ένα... Παγωτό στη σκηνή του The Masked Singer, διαφορετικό από τα άλλα. Η νέα Μάσκα δεν έχει κανένα πρόβλημα να την αποκαλύψει δηλώνοντας μάλιστα ότι ο χρόνος προετοιμασίας είναι μόλις 10 λεπτά! Το Σάββατο 21/5 στις 21.00, ουποδέχεται ένα... Παγωτό στη σκηνή του, διαφορετικό από τα άλλα. Η νέα Μάσκα δεν έχει κανένα πρόβλημα να την αποκαλύψει δηλώνοντας μάλιστα ότι ο χρόνος προετοιμασίας είναι μόλις 10 λεπτά!

Πριν όμως πάρουμε μία γεύση για το τι μπορεί να κάνει στη σκηνή του THE MASKED SINGER, το Παγωτό ξεκινά με ένα challenge! Χρησιμοποιώντας μία Magic Eight Ball προκαλεί τον Νίκο Μουτσινά, την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, την Αθηνά Οικονομάκου και τον Θοδωρή Μαραντίνη να κάνουν τις ερωτήσεις τους! Η Magic Eight Ball δίνει τις πιο αινιγματικές απαντήσεις και ξεσηκώνει τους Detectives. Ποιον θεωρεί καλύτερο στο μάντεμα; Σε ποιον βγάζει «γλώσσα» δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να κερδίσει;



Δείτε παρακάτω φωτογραφίες και τρέιλερ του αυριανού επεισοδίου

































Κλείσιμο