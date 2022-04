Κλείσιμο





Χθες, Παρασκευή 29 Απριλίου, ήταν η σειρά του Μιχάλη Κουινέλη να ακούσει προσεκτικά στο chair challenge του «X Factor» τους 10 διαγωνιζόμενους της ομάδας του και να επιλέξει τους τέσσερις που διαθέτουν τον παράγοντα Χ για να περάσουν στην τελική φάση των lives. Ο Μιχάλης Κουινέλης αντιμετώπισε διλήμματα και αποφάσισε, τελικά, να δώσει το εισιτήριο για τα lives στους Ιόλη Πενταρά, Μίλτο Χαρόβα, Γίναμε και Γιάννη Ονησιφόρου.Την Πέμπτη 5 Μαΐου στις 22:00 στο MEGA, στο επόμενο chair challenge του «X Factor», ο Στέλιος Ρόκκος καλείται να επιλέξει τη δική του τελική τετράδα.ενθουσίασε με το «Dance Monkey» της Tones and Iκέρδισε μια θέση στην καρέκλα του chair challenge ερμηνεύοντας το «Another Love» του Tom OdellΟιπαρουσίασαν ένα δυναμικό mashup του «Εν Λευκώ» της Νατάσσας Μποφίλιου και του δικού τους τραγουδιού «Τέτοια νύχτα μη ρωτήσεις»:απέσπασε ομόφωνα θετικά σχόλια για τις εξαιρετικές φωνητικές επιδόσεις του στο «Dancing on my own» του Calum Scott:Επόμενο chair challenge την Πέμπτη 5 Μαΐου, στις 22:00 στο MEGA