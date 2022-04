Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της Ιωάννας Τούνη

μία ανάρτηση με μια φωτογραφία με ανθρώπινη μορφή, ενώ η λεζάντα έγραφε: «Η ζεστασιά της ψυχής».

Η Ιωάννα Τούνη μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά τον Ιανουάριο, για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η μητέρα της. Η γνωστή influencer είχε απαντήσει σε ερωτήσεις διαδικτυακών της φίλων στο Instagram και ένας από αυτούς τη ρώτησε αν βλέπει τη μητέρα της καθόλου, καθώς έχει πολύ καιρό να δημοσιεύσει κάποιο στιγμιότυπο μαζί της. Τότε, εκείνη βουρκωμένη απάντησε πως η μητέρα της έχει καρκίνο και κάνει χημειοθεραπείες.

Στο πλευρό της αγαπημένης τουβρίσκεται τις τελευταίες ώρες οΗ γνωστή influencer βιώνει τις πιο δύσκολες στιγμές, καθώς τα ξημερώματα έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα , η οποία έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο και τελικά δεν τα κατάφερε.Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μετά τον θάνατο της μητέρας της Ιωάννας Τούνη έκανεΣτο πένθος έχει βυθιστεί ηκαθώς τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης έφυγε από τη ζωή η μητέρα της. Το θλιβερό νέο έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή τηςμε την παρουσιάστρια να αναφέρει πως ενημερώθηκε από τον, ο οποίος φυσικά βρίσκεται στο πλευρό της συντρόφου του.Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου στο ξεκίνημα της εκπομπής «Super Κατερίνα», δήλωσε: «Θα ξεκινήσουμε με κάτι πολύ δυσάρεστο και να πούμε και μέσα από την εκπομπή τα θερμά μας συλλυπητήρια και κουράγιο και στην Ιωάννα και στον Δημήτρη. Να πούμε πως πριν λίγη ώρα έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Ιωάννας, μετά από μία μάχη μηνών που έδινε με τον καρκίνο αν δεν κάνω λάθος. Η γυναίκα έφυγε στις 4 το πρωί από τη ζωή. Να πούμε ότι η Ιωάννα ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που είχε στη ζωή, αφού με τον πατέρα της δεν είχε καμία επαφή. Ήταν μαζί της συνέχεια και μάλιστα ήταν και ο λόγος που είχε αποχωρήσει νωρίτερα από το Just the 2 of Us, που δεν ήθελε να πει. Ήταν διακριτικά πάρα πολύ δίπλα της, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Μας πήρε ο Δημήτρης το πρωί ότι θέλει να είναι δίπλα στη σύντροφό του και εννοείται, δύναμη και κουράγιο γιατί αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές κι αν δεν κάνω λάθος, η γυναίκα ήταν πάρα πολύ μικρή σε ηλικία κι αυτό είναι το πιο θλιβερό».«Η μαμά μου είναι η πιο δυνατή, η πιο υποστηρικτική, η πιο καλή μαμά του κόσμου, δυστυχώς την βλέπω ελάχιστα και με μέτρα και προφυλάξεις λόγω του covid, γιατί έχει καρκίνο και κάνει χημειοθεραπείες», απάντησε η Ιωάννα Τούνη ενώ παράλληλα έγραψε πάνω στο βίντεο: «Μαμά σε αγαπάω πολύ! Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου. Βλέπει τα στόρι μου».Η Ιωάννα Τούνη τη Μεγάλη Δευτέρα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες,, στο οποίο έγραφε:«Και να θυμάστε. Προβλήματα είναι τα σοβαρά θέματα υγείας… Τα υπόλοιπα είναι προβληματισμοί, γκομενίσματα, και πολύς ελεύθερος χρόνος που δεν ξέρουμε τι να τον κάνουμε και μας φταίνε τα πάντα και οι πάντες! Η αυτοβελτίωση και η αγάπη για τον εαυτό μας θα επιλύσουν πολλά από τα μικρότερα προβλήματα που δημιουργούμε με το ξερό μας το κεφάλι! Ξεκίνα από σήμερα, δουλεύοντας για τον εαυτό σου, οργανώνοντας την ημέρα σου ώστε να έχει χρόνο διαβάζοντας, έχοντας ασχολίες και χόμπι που γεμίζουν, εστιάζοντας σε λίγους και σημαντικούς ανθρώπους στην ζωή σου που σε αγαπάνε και αγαπάς πραγματικά. Και αυτούς που σε αγαπάνε και αγαπάς να τους το λες. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα για πάντα. Να χαίρεσαι κάθε μέρα γιατί δεν θα γυρίσει ποτέ ξανά πίσω και να θυμάσαι πως δεν μπορείς να τους κάνεις όλους χαρούμενους, αλλά είναι στο χέρι σου και υποχρέωσή σου να κάνεις χαρούμενο τον εαυτό σου».