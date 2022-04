The Masked Singer: Η μάσκα του «Κύκλωπα» έπεσε και οι... ντεντέκτιβ εξεπλάγησαν - Δείτε βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cja5ucukc4mp)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cja61y9rz8o1)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cja6zmpsk9kp)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cja7i5jt8tsh)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cja6ly4xx941)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cja7s7bi9joh)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cja84j0gxp9l)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cja8feflr2rl)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cja8q8nowtbt)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cja90zb6os3t)

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το τρίτο επεισόδιο για το "" το βράδυ της Πέμπτης στον ΣΚΑΙ, έφερε και την τρίτη αποκάλυψη με ακόμα έναν εκ των συμμετεχόντων να αποκαλύπτεται ακολουθώντας τον δρόμο που χάραξαν ο «Ιπποπόταμος» Χριστίνα Σούζη και η «Μέλισσα» Κώστας Μαρτάκης.Για ακόμα μια φορά εντυπωσιακές εμφανίσεις έκλεψαν την παράσταση με τους τέσσερις «ντεντέκτιβ» Νίκο Μουτσινά, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αθηνά Οικονομάκου και Θοεδωρή Μαραντίνη να καλούνται να «εξιχνιάσουν» ποιοι κρύβονται πίσω από τις μάσκες.Ο Σάκης Ρουβάς σύστησε μία νέα μάσκα στο τηλεοπτικό κοινό, που ήταν αυτή του Αχινού, ο οποίος μίλησε για τη θάλασσα, τις Γοργόνες και τους Μάγκες και στη συνέχεια τραγούδησε "Τα καλύτερα παιδιά".Στα υπόλοιπα σόου...Ο Κύκλωπας τραγούδησε το "Eye of the TigerΟ Γορίλας ερμήνευσε το "Ρε!"Το Μωρό βγήκε μπουσουλώντας και έδειξε να είναι σε παράνοια με το "Είναι ένας άλλος"Το Ποπ Κορν ταξίδεψε με "Μαγικό Χαλί"Ο Τσολιάς ξεσήκωσε με το "Ας κρατήσουν οι χοροί"Ο Μινώταυρος ξετρέλανε τον Θ. Μαραντίνη με το "You can Leave your Hat on""I Love It" ερμηνεύει το Cyber GirlΣτο τέλος των παρουσιάσεων «ντεντέκτιβ» και κοινό κλήθηκαν να ψηφίσουν τις αγαπημένες τουςμε τον Κύκλωπα να συγκεντρώνει τις λιγότερες ψήφους και να αναγκάζεται να βγάλει τη μάσκα αποκαλύπτοντας πως κάτω από αυτή βρίσκεται ο