H ανατριχιαστική ιστορία του δολοφόνου Μάικλ Πίτερσον «ζωντανεύει» σε νέα σειρά

HBO Max ετοίμασε τη μίνι τηλεοπτική σειρά με τίτλο “The Staircase”, που θα κάνει πρεμιέρα στις 5 Μαΐου, ενώ παράλληλα κυκλοφόρησε και το πρώτο teaser. Η streaming υπηρεσίαετοίμασε τη μίνι τηλεοπτική σειρά με τίτλο “”, που θα κάνει πρεμιέρα στις 5 Μαΐου, ενώ παράλληλα κυκλοφόρησε και το πρώτο teaser.

Η σειρά θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και θα αντλεί στοιχεία από το ομότιλο ντοκιμαντέρ Soupçons του Jean-Xavier de Lestrade, που κυκλοφόρησε το 2004. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Antonio Campos (The Devil All the Time) και συμμετείχε και στο σενάριο μαζί με τη Maggie Cohn.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Colin Firth και το καστ θα συμπληρώσουν οι Toni Collette, Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche, Dane DeHaan, Olivia DeJonge, Rosemarie DeWitt, Tim Guinee, Patrick Schwarzenegger, Sophie Turner, Vincent Vermignon, Odessa Young και Parker Posey.

H ιστορία του Michael Peterson, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία της γυναίκας του, Kathleen Peterson δεν είναι άγνωστη, αφού όλα τα ξένα μέσα ενημέρωσης αλλά κι αρκετά ντοκιμαντέρ έχουν ασχοληθεί με τη συγκλονιστική αυτή υπόθεση στο παρελθόν.

9 Δεκεμβρίου 2001. O συγγραφέας Michael Peterson καλεί την αστυνομία και αναφέρει ότι η γυναίκα του είχε ένα φρικτό ατύχημα κι έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού τους. Ο άντρας παρακαλεί τους αστυνομικούς να πάνε γρήγορα από εκεί, διότι όπως υποστηρίζει η γυναίκα του αναπνέει ακόμα.

Όταν έφτασαν οι διασώστες, η γυναίκα του Kathleen ήταν νεκρή. Στην κατάθεσή του ο Peterson δήλωσε ότι νωρίτερα έπιναν το ποτό τους στο σαλόνι και κατά τη μία τα ξημερώματα εκείνος βγήκε να καπνίσει στην πισίνα, ενώ η γυναίκα του ανέβηκε στον πάνω όροφο για να δουλέψει στον υπολογιστή.

45 λεπτά αργότερα, ο Peterson βρίσκει τη γυναίκα του πεσμένη στις σκάλες και εικάζει ότι γλίστρησε επειδή ήταν ζαλισμένη από το ποτό και φορούσε σαγιονάρες.

Τα όσα ακολούθησαν στη συνέχεια, ανατριχιάζουν. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι η άτυχη γυναίκα είχε πολύ χαμηλό επίπεδο αλκοόλ στο αίμα για να δικαιολογεί κάποια ζαλάδα, ωστόσο υπήρχε πάντα η πιθανότητα του ατυχήματος. Εξάλλου, η Kathleen όπως αποδείχτηκε από την έρευνα, όντως είχε ανέβει για να δουλέψει στον υπολογιστή. Κάτι στην υπόθεση όμως δεν κολλούσε: Το αίμα που βρέθηκε στο σημείο ήταν υπερβολικά πολύ για να αιτιολογήσει ένα πέσιμο από τις σκάλες.