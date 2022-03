House of the Dragon: Το πρίκουελ του Game of Thrones θα κάνει πρεμιέρα τον Αύγουστο

Young Rhaenyra & Young Alicent.



August 21. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/VAAFqykM9e — House of the Dragon (@HouseofDragon) March 30, 2022





Οι θαυμαστές του «» περίμεναν με μεγάλη αγωνία το πολυαναμένομενο πρίκουελ της σειράς με τίτλο «» και πριν μερικές ώρες, το HBO ανακοίνωσε ότι θα κάνει πρεμιέρα το καλοκαίρι και πιο συγκεκριμένα, στις 21 Αυγούστου.Η νέα σειρά δημιουργήθηκε από τους συγγραφείςκαικαι βασίζεται στο βιβλίο του πρώτου με τίτλο «Fire & Blood».Η πρώτη σεζόν του «House of the Dragon» θα αποτελείται από 10 επεισόδια και θα μας μεταφέρει 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του, ακολουθώντας τον εμφύλιο πόλεμο των Targaryen.πριν μερικούς μήνες, είχε σχολιάσει στο ιστολόγιό του:«Το House of the Dragon είναι σκοτεινό, είναι δυνατό, είναι εσωτερικό. Έγινε καταπληκτική δουλειά και με το καστ. Όπως και στο Game of Thrones, οι περισσότεροι θεατές θα έχουν ακούσει μόνο για μερικούς από τους ηθοποιούς, αλλά νομίζω ότι θα ερωτευτούν πολλούς περισσότερους. Νομίζω ότι οι Ταργκάριεν βρίσκονται σε πολύ καλά χέρια. Πιστεύω ότι θα πάνε μακριά. Δεν νομίζω ότι θα σας απογοητεύσουν», συμπλήρωσε.Ο Paddy Considine στον ρόλο του Viserys Targaryen – Ο μεγαλύτερος αδερφός του Daemon.Ο Matt Smith στον ρόλο του Daemon Targaryen – Ένας ατρόμητος πολεμιστής και ιππέας δράκων, στις φλέβες του οποίου τρέχει το αληθινό αίμα του δράκου.Η Olivia Cooke στον ρόλο της Alicent Hightower – Η κόρη και το Χέρι του βασιλιά Otto Hightower αλλά και η πιο κοσμική κυρία των Επτά Βασιλείων.Η Emma D’Arcy στον ρόλο της Rhaenyra Targaryen – Η μεγαλύτερη κόρη του Viserys Targaryen και καθαρόαιμη Βαλυριανή ιππέας δράκων.Ο Steve Toussaint θα παίξει τον Λόρδο Corlys Velaryon, γνωστό και ως «The Sea Snake». Είναι ο πιο φημισμένος ναυτικός τυχοδιώκτης στην ιστορία του Westeros.Η Eve Best θα παίξει την πριγκίπισσα Rhaenys Velaryon, η οποία έχασε τον θρόνο επειδή το βασίλειο ευνόησε τον ξάδερφό της, Viserys, απλώς και μόνο επειδή ήταν άνδρας.Η Sonoya Mizuno θα υποδυθεί τη Mysaria. Ήρθε στο Westeros χωρίς να έχει τίποτα, αλλά σύντομα έγινε η πιο αξιόπιστη σύμμαχος του πρίγκιπα Daemon Targaryen, κληρονόμου του θρόνου.Ο Steve Toussaint θα παίξει τον Λόρδο Corlys Velaryon, γνωστό και ως «The Sea Snake». Είναι ο πιο φημισμένος ναυτικός τυχοδιώκτης στην ιστορία του Westeros.Η Eve Best θα παίξει την πριγκίπισσα Rhaenys Velaryon, η οποία έχασε τον θρόνο επειδή το βασίλειο ευνόησε τον ξάδερφό της, Viserys, απλώς και μόνο επειδή ήταν άνδρας.Η Sonoya Mizuno θα υποδυθεί τη Mysaria. Ήρθε στο Westeros χωρίς να έχει τίποτα, αλλά σύντομα έγινε η πιο αξιόπιστη σύμμαχος του πρίγκιπα Daemon Targaryen, κληρονόμου του θρόνου.