The Masked Singer: Πληροφορίες για το νέο μουσικό σόου

Απολαυστικό, πρωτότυπο, γεμάτο φαντασία και λάμψη, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και μας προκαλεί να αποκαλύψουμε το πιο καλά κρυμμένο μυστικό της τηλεόρασης. Λίγο πριν ξεκινήσει τοσας παρουσιάζουμε 15 + 1 εντυπωσιακά facts που πρέπει να γνωρίζετε.Είναι βασισμένο σε σόου της Νοτίου Κορέας. Ο τίτλος του πρωτότυπου είναι «King of Masked Singer» και έκανε πρεμιέρα το 2015. Τα ολόσωμα κουστούμια ήταν ιδέα της Αμερικανικής παραγωγής, το αρχικό concept είχε ιδιαίτερες μάσκες και φαρδιά ρούχα.Κανείς δεν επιτρέπεται να ξέρει ότι συμμετέχεις στο The Masked Singer.Ο παρουσιαστής του σόου, Σάκης Ρουβάς, δε γνωρίζει ποιοι βρίσκονται πίσω από τις Μάσκες.Οι διαγωνιζόμενοι έχουν στο πλευρό τους μία εξειδικευμένη ομάδα που φροντίζει για την άψογη εμφάνισή τους στο σόου.Καθώς οι διαγωνιζόμενοι δεν είναι όλοι επαγγελματίες τραγουδιστές, υπάρχουν καθηγητές φωνητικής, χορογράφοι αλλά και μία ομάδα έμπιστων προσώπων της παραγωγής.Οι διαγωνιζόμενοι είναι αναγνωρίσιμοι, ο καθένας στον τομέα του. Δεν είναι όλοι επαγγελματίες τραγουδιστές χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υστερούν σε φωνητικές δεξιότητες. Στην πρώτη σεζόν του σόου στο αμερικάνικο FOX οι διαγωνιζόμενοι είχαν στη φαρέτρα τους συνολικά 65 υποψηφιότητες για Grammy, 16 πολυπλατινένια άλμπουμ, 16 υποψηφιότητες για Emmy, τέσσερα αστέρια στη Λεωφόρο της Δόξας, και τέσσερις τίτλους Super Bowl.Οι διαγωνιζόμενοι επιλέγουν το δικό τους κοστούμι και τον χαρακτήρα που τους ταιριάζει ανάμεσα σε διαφορετικές προτάσεις και επιλογές.Τα κοστούμια του The Masked Singer είναι εμπνευσμένα από τη Φύση, την pop culture αλλά και την ιστορία και τη μυθολογία της εκάστοτε χώρας. Στην Ελλάδα ανάμεσα στις Μάσκες, μεταξύ άλλων, θα δούμε τον Μινώταυρο, τον Τσολιά και τον Κύκλωπα.Η κατασκευή των κοστουμιών ολοκληρώθηκε μέσα σε 2 μήνες περίπου ενώ τεχνικά και κατασκευαστικά ξεπεράστηκαν αρκετές δυσκολίες όσον αφορά τη δημιουργία τους, έτσι ώστε να υπηρετούν το performance επί σκηνής. Κάποια είναι πιο δύσκολα στο χειρισμό τους από το σώμα του επωνύμου που καλύπτεται μέσα τους και άλλα κάποια λιγότερο, λόγω βάρους, κατασκευαστικών λεπτομερειών και διαθέσιμου εσωτερικού χώρου έτσι ώστε να υποστηρίζεται με τον πιο ευφάνταστο και λειτουργικό τρόπο η παράσταση και η ερμηνεία του τραγουδιού επί σκηνής.Στο πρώτο επεισόδιο οι Detectives -Νίκος Μουτσινάς, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αθηνά Οικονομάκου, Θοδωρής Μαραντίνης- θα εξασκηθούν και στο… σημάδι!Σε όλη τη διάρκεια των προβών, των δοκιμών αλλά και κατά τις μετακινήσεις τους από και προς το στούντιο οι διαγωνιζόμενοι φορούν ειδικές μάσκες και μπλούζες με κουκούλα στις οποίες αναγράφεται το λεκτικό «Μη μου μιλάτε». Κανείς που δεν προέρχεται από την εντεταλμένη μικρή ομάδα τους, δεν επιτρέπεται να τους απευθύνει το λόγο ενώ ακόμα και όσοι επιτρέπεται να τους μιλήσουν τους αποκαλούν μόνο με το όνομα της Μάσκας.Ακόμα και οι στενοί συνεργάτες των συμμετεχόντων που ενδεχομένως πρέπει να είναι παρόντες στο χώρο των γυρισμάτων και των προβών, είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκες και ειδικά ρούχα για να μην είναι αναγνωρίσιμοι.Οι θεατές στο κοινό έχουν όλοι υπογράψει σύμβαση εχεμύθειας ενώ δεν επιτρέπεται η μαγνητοσκόπηση ή η φωτογράφηση ολόκληρου ή μέρους του σόου.Παρά το γεγονός πως τηλεοπτικά βλέπουμε την αποκάλυψη να γίνεται αμέσως μετά την ανακοίνωση της μάσκας που αποχωρεί, στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη σκηνή είναι γυρισμένη σε δεύτερο χρόνο, χωρίς την παρουσία του κοινού.Όταν γίνεται η αποκάλυψη οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να βρίσκονται στο χώρο. Μαθαίνουν την ταυτότητά του, τη μέρα της προβολής του επεισοδίου μαζί με το τηλεοπτικό κοινό.Οι διαγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να μιλάνε μεταξύ τους ούτε ο ένας γνωρίζει τη συμμετοχή του άλλου στο πρόγραμμα.Κανείς δεν αποκλείεται από το show! Πίσω από τη μάσκα μπορεί να κρύβεται κυριολεκτικά οποιοσδήποτε, με κοινά όμως χαρακτηριστικά, το χιούμορ, την παιδικότητα και την αγάπη των τηλεθεατών!