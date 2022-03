Τρόι Κότσουρ: 36 χρόνια μετά τη Μάρλι Μάτλιν, ένας κουφός ηθοποιός «φλερτάρει» με το Όσκαρ

H κωφή ηθοποιός Μάρλι Μάτλιν, είχε κερδίσει το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για τα «Παιδιά Ενός Κατώτερου Θεού το 1987





Από όλους τους υποψηφίους των φετινών βραβείων, οείναι ίσως ο ηθοποιός που αξίζει μεγαλύτερη προσοχή. Ο ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης διανύει την καλύτερη φάση της καριέρας του, καθώς κερδίζει το ένα βραβείο μετά το άλλο για την ερμηνεία του στην ταινία «Coda».Πριν από μερικές ημέρες ο Αμερικανός ηθοποιός άνοιξε τον χορό των βραβείων και των διακρίσεων, αφού ήταν ο πρώτος κωφός ηθοποιός που κέρδισε, ενώ πριν λίγο καιρό είχε γίνει και ο πρώτος κωφός ηθοποιός που κέρδισε βραβείο SAG. Και τα δύο, για τον ρόλο του στην ταινία Coda.Ο ηθοποιός ελπίζει πως θα καταφέρει να προσθέσει στη συλλογή του και το χρυσό αγαλματίδιο και να γίνει ο δεύτερος κωφός ηθοποιός στην ιστορία των Όσκαρ που το κερδίζει. Είχε προηγηθεί η Μάρλι Μάτλιν το 1987, όπου είχε κερδίσει το Οσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για τα «Παιδιά Ενός Κατώτερου Θεού». Η καταξιωμένη ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί στο « Coda ».Ο ίδιος ο Κότσουρ μετά από χρόνια καριέρας στην υποκριτική, νιώθει πως έφτασε η στιγμή του και ο κινηματογραφικός κόσμος τον υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες.«Στο παρελθόν, ήμουν πολύ ντροπαλός και πραγματικά δεν ήθελα να πλησιάζω τους ανθρώπους. Και τώρα νιώθω ότι με πλησιάζουν. Νιώθω μια αίσθηση ανακούφισης», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του, προσθέτοντας: «Φαίνεται ότι με βλέπουν ως καλλιτέχνη και εκτιμούν πραγματικά τη δουλειά μου. Και αυτή η αναγνώριση είναι για μένα ευλογία».Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι μέσα από τον ρόλο του στην ταινία «Coda», πολλοί είναι εκείνοι που τον έχουν ευχαριστήσει γιατί ταυτίζονται μαζί του.«Με το "Coda" ακολουθήσαμε πιο αντισυμβατικούς δρόμους. Υπάρχει μια σκηνή όπου έχουμε 30 δευτερόλεπτα σιωπής. Έπρεπε να είμαι σιωπηλός για 30 δευτερόλεπτα και να είμαι υπομονετικός. Και αυτό ήταν τόσο όμορφο... Και έτσι τώρα, μπορείτε να δείτε τη δική μου πλευρά και να είστε εσείς πραγματικά σαν μια μύγα στον τοίχο του σιωπηλού μου κόσμου», είπε ο Κότσουρ.Μιλώντας για τα επόμενα βήματα και τα σχέδιά του, δηλώνει: «Προσπαθούμε να αναπτύξουμε μερικά νέα σενάρια και να πάρουμε κάποιες ιδέες. Και, πραγματικά, υπάρχουν ένα ή δύο σενάρια που μπορεί να με ενδιαφέρουν για να σκηνοθετήσω. Αλλά θα ξεκινήσω με την υποκριτική. Σκηνοθέτησα μια ταινία στο παρελθόν, αλλά περιμένω. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για το επόμενο βήμα μου».Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Μάρλι Μάτλιν είναι πέρα για πέρα περήφανη για τον συμπρωταγωνιστή της στο «Coda».«Παλεύει για περισσότερα από 30 χρόνια. Είναι ένας από τους πιο ικανούς ηθοποιούς εκεί έξω. Του αξίζει κάθε διάκριση και ελπίζω όλο και περισσότερα γι 'αυτόν. Και θα έρθουν περισσότερα μετά από αυτό. Πρέπει να πάρει ένα για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τα Όσκαρ μας και να γράψουμε ιστορία», είπε χαρακτηριστικά η Μάτλιν.Ο Τρόι Κότσουρ γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου του 1968 στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και διαγνώστηκε ως κωφός όταν ήταν μόλις 9 μηνών. Οι γονείς του από μικρό, τον ενθάρρυναν να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και να κοινωνικοποιηθεί με άτομα που είχαν την ακοή τους.Από τα μαθητικά του χρόνια άρχισε να δείχνει το ενδιαφέρον του για την υποκριτική. Μάλιστα η καθηγήτριά του αντιλήφθηκε ότι είχε ταλέντο και του έδωσε ρόλο σε ένα θεατρικό. Με το που τελείωσε το Λύκειο ξεκίνησε να ασχολείται και με τη σκηνοθεσία.Όπως ο ίδιος έχει πει σε δηλώσεις του, δεν ένιωθε ιδιαίτερα «συνδεδεμένος» με τους ανθρώπους και έχει παραδεχτεί πως το όνειρό του για την σκηνοθεσία ξεκίνησε όταν αποδέχτηκε το γεγονός ότι ζούσε σε έναν κόσμο που δεν χρησιμοποιούσε τη γλώσσα του.Ο πρώτος του ρόλος ήταν στο Εθνικό Θέατρο Κωφών. Στη θεατρική σκηνή οι ρόλοι του ήταν μεταξύ άλλων, εκείνος του Lenny στο «Άνθρωποι και Ποντίκια», ο Πρίγκιπας Hamlet στην «Ophelia» και ο Stanley στον «Λεωφορείον ο Πόθος».Εδώ και 20 χρόνια ο 53χρονος σήμερα Τρόι εργάζεται ως ηθοποιός και έχει λάβει μέρος σε ταινίες, στην τηλεόραση και το Broadway.Το κάλεσμα του Χόλιγουντ μπορεί να άργησε, αλλά τελικά ήρθε και είναι σαρωτικό. Μάλιστα είχε πει: «Η ερώτησή μου ήταν: πόσο σύντομα θα με δεχτεί το Χόλιγουντ και πώς μπορώ να κρατήσω ζωντανή την ελπίδα μου;».Σπουδαία στιγμή της καριέρας του, το βραβείο BAFTA στις 27 Φεβρουαρίου. «Γνωρίζω, όπως όλοι γνωρίζετε πώς είναι να είσαι ένας διψασμένος ηθοποιός. Πολλές φορές τότε, κοιμόμουν μες στο αμάξι με τα ρούχα που φορούσα στα παρασκήνια. Ξέρω ότι με νιώθετε», είπε στην ομιλία του.Ο ηθοποιός ήταν πολύ συγκινημένος και ευχαρίστησε όλους όσους αναγνώρισαν τη δουλειά του. «Είναι τιμή μου που αναγνωρίζετε τη δουλειά μου σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι υπέροχο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη σύζυγό και την κόρη μου για τη στήριξη».Ο Κότσουρ είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Ντιάν Μπρέι και μαζί έχουν αποκτήσει μία κόρη.Το «CODA», τίτλος που προκύπτει από τα αρχικά του child of deaf adults (παιδί κωφών ενηλίκων), είναι το αμερικάνικο ριμέικ της γαλλικής ταινίας «Οικογένεια Μπελιέ».Σε μια μικρή ψαράδικη πόλη της Αμερικής, ζει η 17χρονη Ρούμπι, το μόνο μέλος μιας οικογένειας κωφών ψαράδων που έχει την ακοή της, και η οποία από πολύ μικρή λειτουργεί ως ο μεταφραστής τους και ο σύνδεσμος τους με τον υπόλοιπο κόσμο. Όταν η ανάγκη των γονιών της να τους βοηθήσει με το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα αυτοοργάνωσης των ψαράδων της περιοχής, συγκρουστεί με τα δικά της θέλω για μια μουσική υποτροφία στο πανεπιστήμιο, θα έρθει η στιγμή που όλοι θα καταλάβουν πως ο καθένας πρέπει να βρει τον δικό του δρόμο και πως η δυναμική της οικογένειάς τους θα πρέπει αναγκαστικά να αλλάξει.Πρωταγωνιστούν η Εμίλια Τζόουνς στο ρόλο της Ρούμπι και οι Εουτζένιο Ντερμπέζ, Τρόι Κότσουρ, Φέρντια Γουόλς-Πίλο, Ντάνιελ Ντουράντ και Μαρλί Ματλίν.Οι Κότσουρ, Ματλίν και Ντουράντ είναι ο πατέρας, η μητέρα και ο αδερφός της κεντρικής ηρωίδας, και οι τρεις κωφοί ηθοποιοί στην πραγματικότητα. Ο Κότσουρ έγινε φέτος ο πρώτος άνδρας κωφός ηθοποιός που προτάθηκε ποτέ για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου. To Όσκαρ διεκδικούν επίσης οι ηθοποιοί Κιάραν Χάιντς για το «Belfast», Τζέσε Πλέμονς για την «Εξουσία του Σκύλου», Τζ, Κ. Σίμονς για το «Being the Ricardos» και ο Κόντι Σμιτ ΜακΦι για την «Εξουσία του Σκύλου».Η ταινία είναι υποψήφια για τρία Όσκαρ: Διασκευασμένου σεναρίου, Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Τρόι Κότσουρ και για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.Τέλος το «Coda» έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του τον Ιανουάριο του 2021 στο Φεστιβάλ του Σάντανς. Στη συνέχεια η Apple αγόρασε τα δικαιώματα προβολής της ταινίας, η οποία βγήκε σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες. Αν κάποιος επιθυμεί να τη δει, είναι διαθέσιμη στο Apple TV+ από τον Αύγουστο του 2021.