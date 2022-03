Βραβεία Bafta: Ο θρίαμβος του Netflix, η χειρονομία - μήνυμα στον Πούτιν και η αναφορά στον Μίκη Θεοδωράκη

The Power of the Dog's Benedict Cumberbatch takes to the stage to accept Jane Campion's Director Award on her behalf ❤️ #EEBAFTAs pic.twitter.com/jcWqAWCeLH — BAFTA (@BAFTA) March 13, 2022

Η θριαμβευτική επικράτηση του «», ο θρυλικόςπου γιόρτασε τα 60 χρόνια της λαμπρής κινηματογραφικής ιστορίας του, τα αντιπολεμικά μηνύματα που καταδίκαζαν την εισβολή της Ρωσίας στηναλλά και ο δικός μαςστη μνήμη του οποίου έγινε ειδική αναφορά στον ενότητα των σπουδαίων καλλιτεχνών που έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε, ήταν τα πιο έντονα στιγμιότυπα της χθεσινοβραδινής τελετής των βρετανικών κινηματογραφικών βραβείων. Δύο μόλις εβδομάδες πριν την μεγάλη βραδιά των, το Λονδίνο έδωσε τα δικά του φαβορί κατά την διάρκεια μιας καλοκουρδισμένης βραδιάς με πολλές λαμπερές παρουσίες.Όσον αφορά στα βραβεία δεν είχαμε ιδιαίτερες εκπλήξεις καθώς το «» τουπου είναι υποψήφιο για 8 Όσκαρ, απέσπασε τις σημαντικότερες διακρίσεις της διοργάνωσης, αυτές για τηνκαι την. Παρόλα αυτά ο πρωταγωνιστής του γουέστερν της απούσας Τζέιν Κάμπιον,, έχασε το βραβείο τουαπό τον επίσης απόνταπου ξεχώρισε για την ερμηνεία του στο «Κing Richard». Στην αντίστοιχη γυναικεία κατηγορία, επικράτησε η βρετανική ψήφος και η εθνική εκπρόσωπος Τζοάνα Σκάνλον, πρωταγωνίστρια του «After Love», αφήνοντας με άδεια χέρια τηντου «House of Gucci», η οποία όμως μονοπώλησε τα φλας με την εντυπωσιακή μαύρη τουαλέτα της.Όσο για το «» του Ντενί Ντιλνέβ, την ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ – 11 συνολικά – έκανε αισθητή την παρουσία της και στα Bafta αποσπώντας πέντε μεν όχι τα βασικά δε βραβεία στις κατηγορίες των Σκηνικών, των Εφέ, της Φωτογραφίας, της Μουσικής και τους Ήχου.Ο διάσημος πράκτορας 007 συμπληρώνει φέτος τα 60 χρόνια του χρόνια στον κινηματογράφο και οι συμπατριώτες του δεν μπορούσαν παρά να γιορτάσουν αυτή την επέτειο στην ετήσιο απονομή των κινηματογραφικών βραβείων τους. Η αειθαλήςυπενθύμισε πως ο Τζέιμς Μποντ αποτελεί κλασική αξία ερμηνεύοντας, στην έναρξη της βραδιάς, το τραγούδι – σήμα κατατεθέν του «Diamonds are Forever».Και η παρουσιάστρια της τελετής όμως, η ηθοποιόςν, δεν έχασε την ευκαιρία να «παίξει» με το ερώτημα «ποιος θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ;», με τον σκηνοθέτη να συμμετέχει ζουμάροντας στα πρόσωπα συγκεκριμένων κυρίων από το κοινό, όπως ο Ρίτσαρντ Μάντεν και ο Ντάνιελ ΚαλούγιαΗ βαριά σκιά του πολέμου στην Ουκρανία σκέπασε, σκοτείνιασε, ορισμένες στιγμές, την λαμπερή ατμόσφαιρα του Royal Albert Hall. «Οι σκέψεις μας αυτή τη στιγμή είναι και στους ανθρώπους που βασανίζονται από την εισβολή στην Ουκρανία» είπε με νόημα η παρουσιάστρια της βραδιάς, στέλνοντας μάλιστα και ένα δημόσιο μήνυμα στον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν υψώνοντας…το μεσαίο της δάχτυλο. «Η χειρονομία πάει στον Πούτιν» ξεκαθάρισε για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις.Στο μεταξύ αρκετοί από τους παρευρισκόμενους φορούσαν στο πέτο τους μια καρφίτσα με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας ως ένδειξη συμπαράστασης στον σκληρά δοκιμαζόμενο λαό της. Μεταξύ αυτών και ο πρωταγωνιστής της «Εξουσίας του Σκύλου», Μπένεντικτ Κάμπερμπατς: «Πρέπει όλοι να ασκήσουμε πιέσεις στους πολιτικούς μας για όσο θα διαρκέσει η προσφυγική κρίση, να συνεχίσουμε να πιέζουμε το καθεστώς του Πούτιν, να συνεχίσουμε να βοηθάμε με όποιον τρόπο μπορούμε, είτε μέσω δωρεών ή φιλοξενώντας πρόσφυγες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.Καλύτερη Ταινία: «Η Εξουσία του Σκύλου» («The Power of the Dog»)Καλύτερη Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον («Η Εξουσία του Σκύλου»)Καλύτερο Καστ (σύνολο): «West Side Story»Καλύτερη Φωτογραφία: «Dune»Καλύτερο Μονταζ: «No Time To Die» – Τομ Κρος, Έλιοτ ΓκράχαμΚαλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη, Παραγωγού: «The Harder They Fall», Τζέιμς Σάμιουελ (σενάριο, σκηνοθεσία), Μπόαζ Γιακίν (σενάριο)Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής: «Belfast»Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: «Drive My Car» – Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, Τερουχίσα ΓιαμαμότοΚαλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Encanto»Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)Πρωτότυπο Σενάριο: «Licorice Pizza» – Πολ Τόμας ΆντερσονΔιασκευασμένο Σενάριο: «CODA» – Σίαν ΧέντερΑ’ Γυναικείος Ρόλος: Τζοάνα Σκανλαν – «After Love»Β’ Γυναικείος Ρόλος: Αριάνα Ντεμπόουζ – «West Side Story»Α’ Ανδρικός Ρόλος: Γουίλ Σμιθ – «King Richard»B’ Ανδρικός Ρόλος: Τρόι Κότσουρ – «CODA»Μουσική: «Dune» – Χανζ ΖίμμερΉχος: «Dune»Καλλιτεχνική διεύθυνση: «Dune»Σκηνικά: «Dune»Κοστούμια: «Cruella» – Τζένι ΜπίβανΜακιγιάζ, Κομμώσεις: «The Eyes of Tammy Faye»Εφέ: «Dune»Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: «The Black Cop» – Τσέρις ΟτέκαΒρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: «Do Not Feed the Pigeons»Ανερχόμενος Ηθοποιός: Λασάνα Λίντς