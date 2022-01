«H αδερφή μου, Κιμ, με βοήθησε να διαχειριστώ το σκάνδαλο με τον Τόμπσον και να μην καταρρεύσω» λέει η Κλόε Καρντάσιαν

Δύο εμβληματικά κτήρια φόρεσαν τα γιορτινά τους και έγιναν «talk of the town»





, παρά τις δυσκολίες που βιώνει στην έντονη προσωπική της ζωή, είναι άκρως ελκυστική και σέξι στο τεύχος Ιανουαρίου της βρετανικής έκδοσης του «Cosmopolitan», με τα εντυπωσιακά πόδια της να προκαλούν τη φαντασία των ανδρών. Η 37χρονη σούπερ σταρ ποζάρει με εσώρουχο, ένα ιδιαίτερο τοπ και κομψές γόβες, αποπνέοντας αυτοπεποίθηση.Πριν λίγες ημέρες, ο πρώην της,, της ζήτησε συγγνώμη που την απάτησε. Ο άσσος του NBA, ενώ διατηρούσε ακόμη σχέση με την, έκανε σεξ με την 31χρονη personal trainerκαι την άφησε έγκυος. Εκείνη αποφάσισε να κρατήσει το παιδί. Αν και o διάσημος μπακετμπολίστας αρνιόταν αρχικά ότι είναι πατέρας του παιδιού, το τεστ DNA «μίλησε». Έτσι, μην έχοντας άλλη επιλογή, αναγνώρισε το παιδί του και δήλωσε ότι είναι έτοιμος να το μεγαλώσει με τη«φιλικά».στη συνέντευξη, που παραχώρησε στο βρετανικό «», δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο σκάνδαλο με τον, αφού αυτό την επηρέασε ψυχολογικά σε μεγάλο βαθμό.Η Αμερικανίδα καλλονή δήλωσε ότι η αδερφή της,, η οποία σπουδάζει Νομική, την βοήθησε πολύ να διαχειριστεί τον σάλο και να παραμείνει ψυχικά δυνατή. Ακόμη, πρόσθεσε πως ηέχει βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπη με την πίεση των δημοσιογράφων λόγω της προσωπικής της ζωής, όπως η σεξουαλική της ταινία και οι τρεις αποτυχημένοι γάμοι της, οπότε ξέρει πώς να χειριστεί μία κατάσταση που τραβά τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της.«Δεν είμαι πάντα σε θέση να αντιμετωπίσω τον δημόσιο έλεγχο για την προσωπική μου ζωή από τότε που προβλήθηκε το ριάλιτι "Keeping Up with the Kardashians". Υπάρχουν σίγουρα στιγμές που λέω: "Δεν με ενδιαφέρει τίποτα". Σίγουρα υπάρχουν στιγμές που λέμε "Απλά βγάλτε αυτές τις κάμερες από τα πρόσωπά μας!"» εξομολογήθηκε ηΕν συνεχεία, τόνισε πως από τον Νοέμβριο 2021 έχει επιλέξει να μην είναι τόσο ενεργή στα social media. «Συνήθιζα να σχολιάζω πολλά posts και να απαντάω στα μηνύματα. Ωστόσο, τους τελευταίους δύο μήνες, δημοσιεύω μία φωτογαφία ή βίντεο και μετά δεν ασχολούμαι. Μερικές φορές τα social media είναι τοξικά. Όταν δεν είμαι αρκετά δυνατή συναισθηματικά, πρέπει να το αντιλαμβάνομαι και να προστατεύω την ψυχική μου υγεία. Δεν περνάω ούτε μία ώρα την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποτε ασχολούμουν σίγουρα περισσότερα με αυτά» εκμυστηρεύτηκε.και η, οι οποίοι έχουν μία τρίχρονη κόρη, την, διατηρούσαν δεσμό για πέντε χρόνια. Κατά τη διάρκεια του δεσμού της, χώρισαν πολλές φορές, καθώς ο δημοφιλής μπασκετμπολίστας την απατούσε συνεχώς.Λιγότερο από 48 ώρες πριν γεννηθεί η, ηγνωστοποίησε ότι οβγήκε με την στρίπερ, η οποία εργαζόταν σε κλαμπ της Νέας Υόρκης. Τότε η Αμερικανίδα σταρ δεν χώρισε από τον άσσο του μπάσκετ. Το «διέλυσαν», ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2019, αφού ο πατέρας της κόρης της σε ένα πάρτι φιλήθηκε με την τότε καλύτερη φίλη της. Κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω του κορωνοϊού, οκαι ησυγκατοικούσαν, προκειμένου να είναι και οι δύο κοντά στην κορούλα τους, Τρου. Παράλληλα, φάνηκε ότι ο έρωτάς τους αναζωπυρώθηκε.Τον Ιούνιο του 2021, πολλά αμερικανικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οκαι ηχώρισαν, με τον ποδοσφαιριστή να αρνείται ότι την έχει απατήσει. Το μεγάλο σκάνδαλο, όμως, ξέσπασε ότι άρχισαν οι φήμες που ήθελαν τον μπασκετμπολίστα να έχει αποκτήσει παιδί με την, πράγμα που τελικά ισχύει.γέννησε την 1η Δεκεμβρίου 2021. Μερικές εβδομάδες αργότερα δημοσίευσε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες του γιου της.μίλησε δημόσια για την θυελλώδη προσωπική του ζωή τη Δευτέρα 3/1. Πραγματοποιώντας δύο ΙnstaStories, παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι είναι ο πατέρας του παιδιού της. «Σήμερα, τα αποτελέσματα του τεστ πατρότητας αποκαλύπτουν ότι έκανα ένα παιδί με τη Μάραλι Νίκολς» έγραψε. Επιπλέον, ζήτησε συγγνώμη από την, σημειώνοντας: «Δεν το αξίζεις αυτό». Δεν σου αξίζει η στενοχώρια και η ταπείνωση που σου προκάλεσα».«Δεν υπήρχε ποτέ καμία αμφιβολία ότι ο Τρίσταν Τόμπσον ήταν ο πατέρας του μωρού της Μάραλι Νίκολς. Ο Τρίσταν έκανε πολυάριθμες ψευδείς και δυσφημιστικές δηλώσεις» δήλωσε ο δικηγόρος της personal trainer,, στουποστήριξε ότι ο μόνος στόχος της είναι να μεγαλώσει το γιο της σε ένα όμορφο και ιδιωτικό περιβάλλον και αρνήθηκε ότι διέρρευσε ιστορίες για την εγκυμοσύνη της στον Τύπο. Επιπλέον, αρνήθηκε ότι εκείνη και οέκαναν «περιστασιακό σεξ», επιμένοντας ότι πίστευε ότι ήταν ελεύθερος όταν ξεκίνησε το ερωτικό ειδύλλιο μεταξύ τους.