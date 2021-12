Διαθέσιμη στο YouΤube η συναυλία «Panik Concert by Xiaomi - 10 Υears Celebration»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το «», η επική, λαμπερή και all star συναυλία, με την οποία ηγιόρτασε τα 10 της χρόνια, είναι τώρα διαθέσιμη ολόκληρη στο YouTube, μετά από την τηλεοπτική της μετάδοση από τοΗ ανεπανάληπτη βραδιά διεξήχθη την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», με παρουσιάστρια την. Στη σκηνή ανέβηκαν 30 καλλιτέχνες από τη μεγάλη δισκογραφική οικογένεια της Panik, οι οποίοι ερμήνευσαν μερικές από τις μεγάλες τους επιτυχίες, με τη συνοδεία 60 μουσικών της συμφωνικής ορχήστρας «», υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του- «Μια Ζωγραφιά»- «Το Κύμα», «Ένα Λεπτό» με τον Δημήτρη Μπάση και «Είμαι Αλλού»- «Όλοι Μου Λένε»- «Εγώ»- «Σ' Αγάπησα» και «Δε Φοβήθηκα»- «Τι Φοβάσαι»- «El Diablo»- «Κιβωτός» και «Ατόφιο Χρυσάφι»- «Φώναξέ Με»- «Μπορεί» και «Fuego»- «Σε Δυο Μόνο Μάτια»με- αφιέρωμα στονμε τα «Χαρταετοί», «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα» και «Αν Θυμηθείς Τ' Όνειρό Μου»- «Πόσες Χιλιάδες Καλοκαίρια»- «Αθήνα Μου», «Τελικά» με τον Rack και «Μόλις Χθες»- «You Will Never Know»- «Η Ζωή Αλλιώς» και «Όταν Σε Ρωτήσανε»- «Όμορφη Ζωή»- «Δεν Με Θέλουν»- «Μόνος Μου» και «Περνάς Καλά» με τον- «All The Time»- «Ξανά Μανά», «Κι Όμως Δεν Τελειώνει», «Δώδεκα» και «Χρόνια Πολλά» με τιςκαιΤα backstage παρουσίασαν οκαι η, που έκαναν μοναδικές συνεντεύξεις με τους καλλιτέχνες μετά τα acts τους.Στο red carpet υποδέχθηκε τους καλεσμένους οΣε λίγες ημέρες, τα τραγούδια από το «» θα κυκλοφορήσουν σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα μουσικής.Επιμέλεια παραγωγής: Mad TV