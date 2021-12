Νέα καταγγελία: «Ο Κρις Νοθ ήταν μεθυσμένος στα γυρίσματα, παρενοχλούσε συνεχώς μια γυναίκα» λέει συμπρωταγωνίστριά του

Σάλος στο Χόλιγουντ με τον Mr. Big από το «Sex and the City» - «Ήμουν 18 ετών και ήταν 55. Ερχόταν σε ένα ιταλικό εστιατόριο που δούλευα στην Times Square, με τράβαγε στην αγκαλιά του και με χάιδευε» είπε η γυναίκα σε συνέντευξή της - Συνολικά τρεις γυναίκες ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον Κρις Νοθ

Τρεις πλέον είναι οι γυναίκες που ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον Κρις Νοθ . Το πρώτο περιστατικό συνέβη στο Λος Άντζελες το 2004, το δεύτερο στη Νέα Υόρκη το 2010 και το τρίτο πάλι στη Νέα Υόρκη το 2015.Η 39χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τονσε ένα επεισόδιο της αμερικανικής αστυνομικής σειράς «», έκανε την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η όμορφη καλλιτέχνιδα περιγράφει τη δική της εμπειρία με τον πρωταγωνιστή του «».«Την προηγούμενη εβδομάδα ένας φίλος μου με ρώτησε πώς αισθάνομαι που ο Mr. Big πέθανε στο "Αnd Just Like That". Του απάντησα: "Ειλικρινά, νιώθω ανακούφιση"» σημειώνει.Εν συνεχεία, προσθέτει: «Δεν είχα σκεφτεί αυτόν τον άνθρωπο για πολλά χρόνια».«Όταν ήμουν 20, δούλευα σε ένα κλαμπ στη Νέα Υόρκη, ιδιοκτήτης του οποίου ήταν ο Κρις Νοθ. Ο δημοφιλής ηθοποιός παρενοχλούσε συνεχώς μία γυναίκα».Όπως υποστηρίζει η, τον ίδιο χρόνο συμμετείχε ως guest star σε ένα επεισόδιο της σειράς «», στο οποίο έπαιζε και ο. «Ήταν μεθυσμένος στα γυρίσματα. Είχε ένα μπουκάλι μπύρα και έπινε όση ώρα διαρκούσε το set. Kάποια στιγμή, πλησίασε κοντά μου, μύρισε το λαιμό μου και ψιθύρισε στο αυτί μου: "Μυρίζεις ωραία". Δεν είπα τίποτα» εξομολογήθηκε.Ακόμη, σημείωσε πως κάθε γυναίκα χρειάζεται να είναι υπερήφανη, για να μπορέσει να χειριστεί περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, που τη φέρνουν σε αμηχανία.«Οι γυναίκες συνηθίζουμε να θάβουμε τα άσχημα συναισθήματα που μας προκαλεί ένας άντρας όταν παραβιάζει τα όριά μας.Οι δικές μου εμπειρίες είναι πολύ "μικρές" συγκριτικά με εκείνες των τριών γυναικών. Αυτές οι τρεις γυναίκες είναι πολύ θαρραλέες που μίλησαν την σεξουαλική κακοποίηση που δέχθηκαν από τον Κρις Νοθ» υπογραμμίζει η ηθοποιός.Η ίδια θεωρεί ότι οεκμεταλλευόταν την γοητεία που είχε ως Mr Big για να «ρίχνει» τις γυναίκες στο κρεβάτι.Κλείνοντας, ηπροτρέπει τις γυναίκες, μετά τον θάνατο του τηλεοπτικού Mr. Βig, να ενωθούν και όλες μαζί να καταπολεμήσουν τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.