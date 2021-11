«Η τηλεόραση δεν αποτελεί βασική μου προτεραιότητα» τονίζει η Λάουρα Νάργες

Η μεσημέρι της Τρίτης (16/11) η

Λάουρα Νάργες

βρέθηκε στην εκπομπή «

Ελένη

» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μεγάλη αλλαγή που έκανε στην εμφάνιση της και τον εκλεκτό της καρδιάς της.

«Στην αρχή άνοιγα το ασανσέρ και έλεγα ποια είναι αυτή! Για να αλλάξει μία ξανθιά, θα πρέπει να γίνουν τρομερές εσωτερικές αλλαγές και να νιώσουμε αυτή την ανάγκη να γίνει»

δήλωσε για την αλλαγή στα μαλλιά της.

Σχετικά με την απόφασή της να συμμετάσχει στο «», εξήγησε: «Επειδή δεν είμαι τραγουδίστρια και ζήλευα τη σκηνή του The Voice, πήγα στο J2US. Δεν με δυσκολεύει κάτι, να σου πω την αλήθεια. Πιο πολύ αγχώνομαι για το ελληνικό τραγούδι, γιατί δεν είναι τα ακούσματά μου».«Το τελευταίο τρελό που έκανα ήταν να δηλώσω συμμετοχή να πάω στο φεγγάρι. Νομίζω είμαι ok, θέλω να ασχοληθώ με την τηλεόραση, αλλά δεν είναι η βασική μου προτεραιότητα, το έχω απομυθοποιήσει αυτό το κομμάτι» υπογράμμισε η 31χρονη καλλονή.Παράλληλα, η Λάουρα Νάργες αναφέρθηκε στον μεγάλο της έρωτα, τον τραγουδιστή Χρήστο Σαντικάι , με τον οποίο είναι μαζί εδώ και τέσσερις μήνες. Το ζευγάρι συγκατοικεί και φαίνεται πολύ ευτυχισμένο.«Ήμουν single τρία χρόνια, το γούσταρα, το ήθελα, το ζούσα. Με τον Χρήστο δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά από τη δική μου την πλευρά. Είχε έρθει κοινό στο So you Think you can Dance, αλλά δεν τον είχα δει. Τον γνώρισα ουσιαστικά όταν ήρθε καλεσμένος στο "Πρωινό" και εκεί βγάλαμε την πρώτη φωτογραφία» δήλωσε ηγια την γνωριμία τους.«Πάντα ήταν τέτοιες οι συνθήκες έτσι ώστε να βρισκόμαστε συνέχεια, απλά ήταν γραφτό να γίνει. Με το που ειδωθήκαμε, είπαμε εδώ είμαστε, τελείωσε. Κάτι αισθάνθηκα. Είναι από τις πιο γλυκές, αγνές και αθώες ψυχές που μπορείς να γνωρίσεις. Έχουμε πάρα πολλά κοινά».