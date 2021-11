The Voice: Η επιστροφή Ζουγανέλη - Μαραβέγια και το ντουέτο Ρουβά - Σάτι που... μάγεψε - Δείτε βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfjuof1lxskx-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfjum5pi19f5-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfjunbsd3vw9-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfjumwtmj1o1-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfjwf2dip1t5-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfjshzpscimp-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfjuqkphteop-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfjvkz4tn5o9-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfjst4t1panl-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfjttqwluc7t-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfjsspied6o9-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfjuhex972zd-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfjvkte4vhk9-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfjttm4k0i21-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfjuh7r1bm1t-sf)





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το «» πέρασε την Κυριακή επίσημα στη φάση των Knockouts και κάθε coach ζήτησε από έναν συνάδελφό του να βοηθήσει την επιλογή των κομματιών για τους υποψήφιους αλλά και να συμβουλεύσει τα παιδιά για το live.Με τον Σάκη Ρουβά ένωσε τις δυνάμεις της η Μαρίνα Σάττι, η οποία αργότερα εμφανίστηκε επί σκηνής και μαζί με τον κριτή τραγούδησαν αγαπημένα κομμάτια.Ειδικότερα, πλαισιωμένοι από πολυμελή ορχήστρα, η Μαρίνα Σάττι και ο Σάκης Ρουβάς ξεκίνησαν με το κομμάτι «Εγώ σ’ αγάπησα εδώ» για να προχωρήσουν σε ένα medley των επιτυχιών της πρώτης «Μάντισσα» και «Θα σπάσω κούπες» ώστε να κλείσουν με την τελευταία μεγάλη επιτυχία του δεύτερου, «Είμαι στα καλύτερα μου».Στη φάση των knockouts βρέθηκαν και δυο παλιοί γνώριμοι του μουσικού τάλεντ σόου του ΣΚΑΙ. Ο λόγος για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία κλήθηκε να βοηθήσει τον Κωνσταντίνο Αργυρό και ο Κωστής Μαραβέγιας, για να... δώσει τα φώτα του στον Πάνο Μουζουράκη.«Εύχομαι Κωνσταντίνα είτε μαζί μου είτε όχι να κερδίσεις φέτος. Από όλη αυτή την παρουσία μου εδώ τα προηγούμενα χρόνια, αυτή είναι από τις αγαπημένες μου διαδικασίες και η χαρά μου να έρχομαι σε επαφή με τα παιδιά οπότε σε ευχαριστώ και καλή μας συνέχεια, αρχή και δύναμη» σημείωσε χαρακτηριστικά η Ελεωνόρα Ζουγανέλη προς τον νέο coach στο The Voice.«Σαν γουρλής ήρθα εδώ για να φέρω στον φίλο μου το γούρι! Το καλό το γούρι! Όταν μου είπε πως θα είμαι σούπερ coach σκέφτηκα δυνάμεις υπερήρωα και ήρθα για να συνδράμω ως σούπερ coach » πρόσθεσε, επίσης, ο Κωστής Μαραβέγιας σε αυτή την… επιστροφή μετά τις τρεις νίκες στο The Voice.Η Έλενα Παπαρίζου θα έχει στο πλευρό της το Χρήστο ΔάντηΣτα Knockouts τρεις παίκτες από την ίδια ομάδα εμφανίζονται μαζί στο stage και τραγουδά ο καθένας ένα διαφορετικό τραγούδι, όμως μόνο ένας από την κάθε τριάδα παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.Μία δεύτερη ευκαιρία θα δοθεί σε ορισμένους διαγωνιζόμενους καθώς οι coaches έχουν τη δυνατότητα του steal, μπορούν δηλαδή να «κλέψουν» ένα ταλέντο για τη δική τους ομάδα.Δείτε πως διαμορφώνονται οι ομάδες των coaches στο 1ο Knockout.Από το 1ο Knockout του «The Voice of Greece» προκρίθηκαν οι:Μάγδα ΔημητρίουΝάνσυ ΒελλήΕύα Μαυραντωνάκη (steal από την Έλενα Παπαρίζου)Μαρία ΣυμεούΣοφοκλής ΧριστοδούλουΜαρία ΑλιφέρηΆρια Καβαλάρη (steal από τον Σάκη Ρουβά)Ελένη ΟλυμπίουΕρμιόνη ΒαϊοπούλουΕιρήνη ΣτίλλοΟ μεγάλος νικητής του «The Voice Of Greece» θα κερδίσει ένα «χρυσό» δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI / Universal, τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία στην Ελλάδα.