J2US: Όλα όσα έγιναν στο 5ο live στον Alpha - Απολαυστική η Ελένη Δήμου με τον Stan

Άλλο ένα Σάββατο το J2US έγινε το αγαπημένο πάρτι των νεαρών τηλεθεατών που σταθερά στηρίζουν το μουσικό σόου τουτον Alpha.Ένα ασταμάτητο, ξέφρενο πάρτι στήθηκε και αυτό το Σάββατο στο Just the two of us στον ALPHA με εμφανίσεις που εντυπωσίασαν, συζητήθηκαν και κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.Στο 5ο live του J2US ο παρουσιαστής,καλωσόρισε το κοινό με το «Τσίκα-τσίκα Just ολέ, όλε» περιστοιχισμένος από ένα εντυπωσιακό μπαλέτο και αμέσως μετά υποδέχτηκε της special guest starκαι μας υποσχέθηκε ένα μοναδικό υπερθέαμα.Λίγο πριν τη στιγμή της ανάθεσης και αποχώρησης, ανέβηκαν στη σκηνή του Just οο οποίος ερμήνευσε το νέο του τραγούδικαθώς και επιτυχίες του αδερφού τουΑποκορύφωμα της βραδιάς το μοναδικό πρόγραμμα τουμε τη 17μελή ορχήστρα του που ξεσήκωσε τους τηλεθεατές και το ζωντανό κοινό στο στούντιο με τις επιτυχίες του και με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.Απολαυστικά ήταν τα ντουέτα που μας χάρισε με τηνκαι τονΓια ακόμα ένα Σάββατο τοήταν πρώτο trend στομε τους χρήστες να σχολιάζουν και σε επιμέρους hashtags τα ζευγάρια που τους έκαναν περισσότερο εντύπωση.Το ζευγάρι που αποχώρησε από τον διαγωνισμό ήταν ηκαι οΜε περισσότερες εκπλήξεις και ανατρεπτικές εμφανίσεις, το «J2us», ανανεώνει το ραντεβού του για το επόμενο Σάββατο, 30 Οκτωβρίου, στις 20:00, και υπόσχεται ένα ακόμα ξέφρενο πάρτι!Η σταθερή αξία του «J2us», Νίκος Κοκλώνης, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής και φυσικά τα 11 ζευγάρια μας ήδη ετοιμάζονται πυρετωδώς. Άλλωστε, ο απρόβλεπτος Νίκος Κοκλώνης τους ανέθεσε για ακόμη μια φορά τα τραγούδια τους.«Έλα μου»«Μέχρι το τέλος του κόσμου»«Είναι γάτα»«Μου αρέσουνε τα αγόρια»«Αεράκι»«Φίλα με ακόμα»«Ξανά μανά»«Senorita»«Βάλε το κόκκινο φουστάνι»«Να τη χαίρεσαι»«Θέλω κοντά σου να μείνω»