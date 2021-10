Πρεμιέρα για το Dancing With The Stars - Η εντυπωσιακή είσοδος της Βίκυς Καγιά

Η Βίκυ Καγιά έκανε την είσοδό της στο πλατό του «Dancing with the Stars» και μαγνητίζοντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

έκανε σήμερα το, με παρουσιάστρια τηΣτα παρασκήνια βρίσκεται ο Λάμπρος Φισφής, ενώ την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οικαιΗ Βίκυ Καγιά έκανε την είσοδό της στο πλατό του «Dancing with the Stars» και μαγνητίζοντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της.«Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζουμε στο Dancing with the Stars, τη μεγάλη γιορτή χορού. Έχουμε glitter, έχουμε χαμόγελο, εντυπωσιακές χορογραφίες και 16 αστέρια. 16 αστέρια που θα λάμψουν στη σκηνή του Dancing with the Stars φυσικά με τους παρτενέρ τους», δήλωσε χαρακτηριστικά κατά την έναρξη του σόου η Βίκυ Καγιά.