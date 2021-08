Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς: Μοιράζουν την περιουσία μετά το διαζύγιο - «Μόνο» 10 εκατ. δολάρια θα λάβουν τα παιδιά τους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αφού το διαζύγιο τουμε την κατά εννέα χρόνια νεότερή του Μελίντα οριστικοποιήθηκε μετά από 27 χρόνια γάμου , ακολουθούν τα διαδικαστικά ζητήματα και φυσικά, η μοιρασιά της περιουσίας.Σύμφωνα με πληροφορίες του, η περιουσία του Μπιλ Γκέιτς εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 130 δισ. δολάρια και ενδέχεται η πρώην σύζυγός του Μελίντα να λάβει τα μισά εξ αυτών, δηλαδή περίπου. Επιπλέον, η Μελίντα άφησε να εννοηθεί πως θα κρατήσει το επώνυμο του συζύγου της, παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν και τον θέλουν να την έχει απατήσει παραπάνω από μία φορά .



Πέρα από όλα αυτά, η Μελίντα Γκέιτς έχει λάβει ήδη μετοχές αξίας δύο δισ. δολαρίων από την ίδια ημέρα, όταν και κατέθεσε την αίτηση του διαζυγίου, ενώ την επόμενη ακριβώς ημέρα, ο πρώην σύζυγός της κατέθεσε στο χαρτοφυλάκιό της και 25 εκατ. μετοχές της μεξικανικής Coca-Cola. Ίσως, όλες αυτές οι μετοχές να ήταν και ο λόγος, που δεν απαίτησε κι επιπλέονΑπό την άλλη μεριά, τα παιδιά του πρώην ζευγαριού ίσως, είναι και οι μόνοι «αδικημένοι» της υπόθεσης, καθώς θα λάβουν πολύ λιγότερα χρήματα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, θα λάβουν ο καθένας τους περίπου 10 εκατ. δολάρια από τους γονείς τους και δεν θα έχουν μερίδιο από την υπόλοιπη περιουσία. Άλλωστε, πριν καν πάρει την απόφαση για τον χωρισμό από την Μελίντα, πριν από επτά χρόνια, οείχε ανακοινώσει κατά την διάρκεια ενός συνεδρείου στον Καναδά ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του θα πάει στο Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.



Βέβαια, κάθε ένα από τα παιδιά τους έχει τραβήξει τον δικό του δρόμο και μάλιστα, κανένα τους δεν ακολουθεί τα βήματα των γονιών τους. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη κόρη τους, η 25χρονηαρραβωνιάστηκε τον αγαπημένο της, Νάγιελ Νασάρ και ασχολείται με την ιππασία. Ο 22χρονος γιος τους, ο, ο οποίος και προτιμά να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχει σπουδάσει Επιστήμες Υπολογιστών και Οικονομικών, όμως ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την φιλανθρωπία. Τέλος, η μικρότερη κόρη τους, η 18χρονησκοπεύει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μπαλέτο, αφού ολοκληρώσει τις σπουδές της στο διάσημο The School of American Ballet and Juilliard στη Νέα Υόρκη.