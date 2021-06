«Σάρωσαν» οι Panik Artists στα MAD VΜΑ - Πήραν 9 από τα 15 βραβεία

Οι νικητές των βραβείων (με τη σειρά απονομής):

Τα εντυπωσιακά acts των Panik Artists (με σειρά παρουσίασης):





Σε ρυθμό Panik κινήθηκαν τα Mad VMA 2021 , καθώς, για ακόμα μία χρονιά, οι καλλιτέχνες και οι επιτυχίες της τηςκυριάρχησαν στις απονομές, κερδίζοντας σε, ενώ οι Panik Artists έκλεψαν τις εντυπώσεις με τις– «Όλα Τελειώσαν / Είσαι Το Άλλο Μου Μισό»σ’ ένα medley των επιτυχιών τους– «Δεν Φταις Εσύ / Could You Be Loved»– «Για Ποια Αγάπη»– «Ι Can’t See Clearly Now»– «Για Σένα / Conga»– «Τίποτα»- «Στα Μαύρα Έχω Ντυθεί»– «Σπάω Τα Ρολόγια»– «Μπορεί»– «Παλιόπαιδο»– «Mata Hari»– «Παρασκευή Πρωί / Αθήνα Μου»– «Το Θηλυκό (Αεράκι)»– «ΈλαΠου Φοβάμαι»Τα backstage παρουσίασε η