Κιμ Καρντάσιαν: Δεν μετανιώνει για το διαζύγιο με τον Κάνιε Γουέστ

είπε πως αισθάνεται «αποτυχημένη» μετά την αίτηση διαζυγίου που υπέβαλε προς τον Κάνιε Γουέστ. Πηγές από τον κύκλο της υποστηρίζουν πως δεν κάνει πίσω στην απόφασή της και οι διαδικασίες θα προχωρήσουν κανονικά.Η πηγή αναφέρει στο «People» ότι η Κιμ δεν μετανιώνει και στηρίζει την αρχική της απόφαση να χωρίσει οριστικά από τον, μετά από 7 χρόνια γάμου.«Η Κιμ τα πάει καλά. Η πιο δύσκολη περίοδος ήταν εκείνη κατά την οποία υπέβαλε την αίτηση διαζυγίου. Ήταν πολύ αναστατωμένη και είχε αμφιβολίες. Παρόλα αυτά έχει περάσει καιρός απο τότε.».Κατα τη διάρκεια ενός επεισοδίου της τελευταίας σεζόν του Keeping Up With The Kardashians, η διάσημη τηλεπερσόνα, έβαλε τα κλάματα μιλώντας για τον γάμο της και εξομολογήθηκε στις αδελφές της πως νιώθει βαλτωμένη.Στην συνέχεια ανέφερε πως: «». Όπως είπε η ίδια αναγκάζεται να τον ακολουθεί για να βρίσκονται κοντά τα παιδιά, καθώς είναι καταπληκτικός πατέρας. Του αξίζει δίπλα του κάποια που θα μπορεί να υποστηρίξει την κάθε του κίνηση και θα τον ακολουθεί παντού, ακόμα και στο Wyoming.Σύμφωνα με την Κλόε, η Κιμ δίνει μάχη για να στέκεται στα πόδια της πίσω απο τις κάμερες, μιλώντας ακόμα και για έναν «μεγάλο καυγά» που είχε με τονπριν το ταξίδι τους. «Δεν μπορώ να το αντέξω άλλο αυτό, αισθάνομαι αποτυχημένη, αλλά εξακολουθώ να θέλω να είναι χαρούμενος ο Κάνιε».