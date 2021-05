Μπέλα Θορν: Θα μπορούσε η καλλονή και οι σέξι αδελφές της να γίνουν οι «επόμενες Καρντάσιαν»;

«Keeping Up With the Kardashians» κατεβάζει αυλαία και ο δαιμόνιος παραγωγός του φέρεται να αναζητά ήδη μια νέα δυσλειτουργική οικογένεια - OnlyFans, ερωτικές ταινίες και ομορφιά η «χρυσή συνταγή»





Ο δημιουργός και executive producer του ριάλιτι που άφησε τη σφραγίδα του στην αμερικανική τηλεόραση, μετατρέποντας τα μέλη τηςσε πολυεκατομμυριούχους με παγκόσμια φήμη, φέρεται να αναζητά ήδη αντικαταστάτριες για τις σέξι αδελφές που απασχολούσαν επί χρόνια την κοινή γνώμη με τα προσωπικά τους «δράματα».Σύμφωνα με πληροφορίες του, ο«φλερτάρει» με την ιδέα να καλύψει η(μαζί με τις αδελφές της) το κενό που θα δημιουργηθεί σύντομα, όταν το ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» κατεβάσει αυλαία. Το τελευταίο επεισόδιο του θρυλικού ριάλιτι, που μετρά 20 ολόκληρες σεζόν, θα προβληθεί τον επόμενο μήνα στο «Ε!» και ο δαιμόνιος Σίκρεστ φέρεται να αναζητά μια νέαπου θα μπορούσε να φέρει ανάλογα έσοδα στο δίκτυο με τις αρμενικής καταγωγής αδελφές.Παρόλο που εκπρόσωπος του Σίκρεστ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έχουν γίνει συζητήσεις με την οικογένεια της, πηγές εκ των έσω αναφέρουν στο αμερικανικό site ότι οι εντυπωσιακές κοπέλες θα ήταν οι τέλειες αντικαταστάτριες. «Διαθέτουν μέχρι και Κάιλι» λέει μία εξ αυτών.Η 23χρονη Μπέλα μετακόμισε από τη Φλόριντα στο Λος Άντζελες με την 28χρονη αδελφή τηςκαι την 29χρονη ετεροθαλή αδελφή της, με στόχο να κατακτήσουν το Χόλιγουντ. Από τις τρεις αδελφές, εκείνη που σίγουρα ξεχώρισε από τα πρώτα της κιόλας βήματα ήταν η Μπέλα, η καριέρα της οποίας είχε ένα φιλόδοξο ξεκίνημα που περιλάμβανε συμβόλαιο με την. Η μετέπειτα εξέλιξή της πάντως ξάφνιασε πολλούς, αφού η κοκκινομάλλα καλλονή επέκτεινε τις δραστηριότητές της σε πολύ διαφορετικούς χώρους, όπως εκείνον τωνΗ προσωπική ζωή των τριών αδελφών μέχρι στιγμής έχει δείξει πως έχουν τη δυναμική να ανταγωνιστούν επάξια τις Καρντάσιαν στα σκάνδαλα. Για παράδειγμα, ο επεισοδιακός χωρισμός της Μπέλα από τον ράπερτο 2019 περιλάμβανε μέχρι και την εμπλοκή της αστυνομίας, όταν η καλλονή «έκανε ντου» στο σπίτι του μουσικού για να πάρει πίσω το διαβατήριό της και το laptop της που ο πρώην αγαπημένος της αρνιόταν να της παραδώσει.Πιο πρόσφατα, η Μπέλα και η Κάιλι δέχτηκαν ομαδικά πυρά από, όταν και οι δύο δημιούργησαν λογαριασμό στο. Οι γυναίκες που χρησιμοποιούσαν ήδη την πλατφόρμα για τη προώθηση του ερωτικού περιεχομένου τους για βιοποριστικούς λόγους κατηγόρησαν την Μπέλα ότι η πολυδιαφημισμένη είσοδος της στο OnlyFans υπονόμευε τη δουλειά τους. Όταν άνοιξε λογαριασμό και η Κάιλι, λίγο καιρό μετά την μικρή αδελφή της, οι δηλώσεις της ότι η «εργασία του σεξ δεν είναι αληθινή» προκάλεσαν οργή σε πολλές χρήστριες της πλατφόρμας.«Το επιχείρημά μου είναι ότι το σεξ δεν πρέπει να αποτελεί εργασία. Γι' αυτό έχουμε φαινόμενα όπως το human trafficking στα οποία πρέπει να βάλουμε τέλος. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε "εργασία του σεξ". Δεν είναι κάτι αληθινό», είχε πει η 29χρονη. Στις κόντρες της με τις «εργάτριες του sex» στην πλατφόρμα τις είχε κατηγορήσει ότι από τα προφίλ τους λείπει η φαντασία και ότι ποστάρουν τα ίδια βαρετά πράγματα.Τα δημοσιεύματα για την έξαλλη ζωή της Μπέλα, που είχε κάποτε εκδιωχθεί από ένα ξενοδοχείο στη Γιούτα επειδή «κάπνιζε μαριχουάνα», αποτελούν μια ένδειξη ότι ένα ριάλιτι βασισμένο στην ίδια δεν θα ήταν κακή ιδέα, προσθέτει το Page Six.