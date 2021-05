Η πρόταση και το δίλημμα της Μαρίας Μπεκατώρου - Στο αεροπλάνο της επιστροφής η Νικολέτα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αγαπημένοι μου, αν πραγματικά κάποιος θέλει να «καθαρίσει» την ελληνική τηλεόραση, τότε θα πρέπει να πάρει μία γενναία απόφαση και να απομακρύνει τις «αυλές». Ούτε τους παρουσιαστές, ούτε τα πάνελ. Γιατί κακά τα ψέματα, ζούμε στην χώρα όπου, όταν μία εκπομπή έχει πρόβλημα φταίνε οι συνεργάτες, κι όταν σπάει τα κοντέρ αποθεώνεται ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια. Φτάνει κάπου με αυτό το ανέκδοτο…Όμως αν κάτι «δηλητηριάζει» προσπάθειες και δουλειά σημαντικών ανθρώπων είναι οι αυλικοί, ο οποίοι λειτουργούν ως βαστάζοι και πάντα βρίσκουν τρόπο να κουτσομπολέψουν, να κακολογήσουν, να βγουν μπροστά ως ιδανικοί και πιστοί συνεργάτες και κυρίως να ρουφιανέψουν. Να στέλνουν με sms όσα λέγονται στις συσκέψεις, να τρυπώσουν στα καμαρίνια για να πουν δήθεν τάχα μου βαρυσήμαντες πληροφορίες. Το ξέρουμε το έργο καλά πλέον. Και όσοι δουλεύουμε στην τηλεόραση, και όσοι γράφουμε για την τηλεόραση αλλά και όσοι αναγνωρίζουμε την συγκεκριμένη κατηγορία από χιλιόμετρα. Γενναίες αποφάσεις χρειάζονται… Sent.Πάμε τώρα στην επικαιρότητα, η οποία διατηρεί μία ένταση που εκπλήσσει.δέχτηκε πρόταση, όπως πρώτος έγραψε ο Νίκος Γεωργιάδης, για να παρουσιάσει. Μαθαίνω, και ελπίζω να ισχύει, πως δέχθηκε πρόταση να παρουσιάσει και το «Ελλάδα έχεις ταλέντο». Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα συνεχίσει με το «Tonight show» αλλά και με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Ολοι, Γρηγόρη μου, για να λέμε την αλήθεια…μένει ΕΡΤ. Αυτό αρκεί. Δεν χρειάζονται λόγια πολλά.Η Νικολέτα πάλι, όπως είναι γνωστό, επιστρέφει στην Αθήνα καθώς στην Δομινικανή Δημοκρατία οι συμπαίκτες της αποφάσισαν να την βγάλουν υποψήφια και το κοινό να μην την στηρίξει. Το «Survivor» όπως όλα δείχνουν αρχίζει να απομακρύνει γυναίκες…Ανακατατάξεις στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και σημαντικές αλλαγές. Λογικό. Ας περιμένουμε όμως να δούμε ποιοι και πώς. Είναι νωρίς, πολύ νωρίς.Στο Star συνεχίζονται οι αναζητήσεις για την πρωινή ζώνη της επόμενης σεζόν. Αυτό που μάλλον δεν έχουμε καταλάβει όσοι γράφουμε είναι το μέγεθος των αλλαγών. Όπως αντίστοιχα και αυτό της μεσημεριανής ζώνης της ΕΡΤ.Αυτό με το «I am a celebrity, get me out of here», όλο έρχεται και όλο φεύγει όμως, παιδιά. Αποφασίστε.Κουιζάρα – μπομπάτη. Εκείνος είναι παραγωγός από τους κορυφαίους που έχει την επιτυχία της χρονιάς. Εκείνοι είναι επιτυχημένοι στον «κριτικό» ρόλο τους. Εκείνος διαδίδει ότι τους έκανε πρόταση συνεργασίας με αστρονομικό ποσό. Ποιοι να είναι όλοι αυτοί, αγαπημένοι μου;