Όπως όλα δείχνουν, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια, έχουν ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τη φήμη πολλών ανθρώπων και τούς έχουν βοηθήσει να εξελιχθούν σε σταρ. Το ίδιο ισχύει και για την γνωστή TikToker, η οποία μετράει πάνω απόστις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Σε ανάλογα ποσοστά κυμαίνονται τα podcasts της στο Spotify, όπου συμμετέχει και η μητέρα της και έχουν τίτλο «, καθώς και τα διάφορα vlogs της στο

Η σταρ του TikTok, στρέφεται τώρα σε μία διαφορετική κατεύθυνση, που δεν είναι άλλη από τη μουσική. Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με καμία από τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, προτιμώντας να ξεκινήσει ως ανεξάρτητη. Πρόσφατα παρουσίασε το πρώτο της single με τίτλο «Obsessed», το οποίο και ερμήνευσε ζωντανά για πρώτη φορά στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» την περασμένη Παρασκευή.

Πρόκειτα για ένα χορευτικό ποπ κομμάτι, το οποίο είναι παραγωγή των Benny Blanco (Justin Bieber, Ed Sheeran), Blake Slatkin (J Balvin, Juice Wrld) και Ryan McMahon (Halsey, the Chainsmokers). Την χορογραφία του βίντεο κλιπ επιμελήθηκε η Diane Martel (Beyoncé, Miley Cyrus, Coldplay), ενώ για το make up της, η Ρέι χρησιμοποίησε τη δική της σειρά προϊόντων ομορφιάς, την Item Beauty.

Τα σχέδια της για το 2021 αφορούν σε ένα κινηματογραφικό ντεμπούτο στο «He's All That» της Miramax, το οποίο αποτελεί ένα remake του «She's All That» της δεκαετίας του 1990.