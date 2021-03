Γκουρούσης - Καμπουρέλη: Από την Καισαριανή ως το «Teta beauty salon» και τις θυρίδες

Φωτογραφία: Πηνελόπη Μασούρη

H Tέτα Καμπουρέλη μπορεί να απέκτησε δημοσιότητα μέσω των media, όμως από τα 14 χρόνια της δεν είχε μάτια για άλλον άνδρα εκτός από τον σύζυγό της Βασίλη Γκουρούση

Χρειάστηκαν τέσσερις μήνες, ενδελεχείς έρευνες και μια σταγόνα ιδρώτα που έδωσε DNA για να συλληφθεί ο σύζυγος της Τέτας Καμπουρέλη, Βασίλης Γκουρούσης, ως ο άνθρωπος που φέρεται να παραβίασε τις τέσσερις θυρίδες των επώνυμων κυριών στην τράπεζα του Ψυχικού. Ο επιχειρηματίας με τις πολυσχιδείς δραστηριότητες έγινε ευρύτερα γνωστός ως ο σύζυγος της γνωστής αισθητικού, όταν το πάλαι ποτέ κορίτσι από την Καισαριανή έγινε δημοφιλής τηλεοπτική παρουσία.Μέχρι και τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε για τις θεατρικές του παραγωγές, όπως αυτή στην οποία έφερε τον διάσημο Τούρκο Μπουράκ Χακί στην Ελλάδα για να παίξει μαζί με τον Χρήστο Αϊβάζη.Ο γοητευτικός Μπουράκ είχε κάψει καρδιές στο «Κισμέτ» και ο Βασίλης Γκουρούσης τον έφερε στη χώρα μας πριν από τέσσερα χρόνια, όταν όλα στη ζωή του έμοιαζαν να κυλούν ιδανικά. Μόνο που εδώ και λίγες ημέρες το κισμέτ του πρώην φαναρτζή που ανδρώθηκε στην Καισαριανή σφραγίστηκε από τη σύλληψή του για το θρίλερ με τις θυρίδες του Ψυχικού. Παλιός γνώριμος των Αρχών, έχει συλληφθεί και κατηγορηθεί για κλοπές, υπεξαίρεση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες με υπολογιστές. Την Παρασκευή το πρωί με σκυμμένο κεφάλι πέρασε την πόρτα του ανακριτή για να απολογηθεί, ενώ λίγα λεπτά μετά κατέφτασε στα δικαστήρια της Ευελπίδων η σύζυγός του Τέτα Καμπουρέλη.Αυτή που δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι ο άνδρας της ζωής της είναι αθώος για τα όσα του καταλογίζουν οι Αρχές, κάνοντας λόγο για σκευωρία, ενώ δεν έχει προκύψει εμπλοκή της στην υπόθεση θρίλερ μέχρι στιγμής. Οι ισχυρισμοί του Γκουρούση δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να κριθεί προφυλακιστέος.Για το πάλαι ποτέ κορίτσι από την Καισαριανή, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει τα τελευταία 24ωρα, βιώνοντας μια δημοσιότητα πολύ διαφορετική από αυτή στην οποία είχε συνηθίσει. Οπως έλεγε άνθρωπος που την ξέρει, «έχει ο καιρός γυρίσματα για την Τέτα, κατά το γνωστό τραγούδι της Βανδή», και μάλιστα από αυτά που αναποδογυρίζουν για τα καλά τη ζωή μιας λαϊκής κοπέλας που εισήλθε στα σαλόνια της υψηλής κοινωνίας χάρη στο ταλέντο της να βάφει και να περιποιείται νύχια!Οταν είσαι ένα κορίτσι 14 ετών, δεν είναι καθόλου δύσκολο να ερωτευτείς έναν ωραίο αγόρι, τρία χρόνια μεγαλύτερο. Το δύσκολο είναι αυτός ο έρωτας να προχωρήσει, να διαρκέσει και να οδηγήσει στα σκαλιά της εκκλησίας δύο νέα παιδιά του μόχθου από την Καισαριανή. Εκείνη τη σημαδιακή μέρα του 1979 ο 17χρονος νεαρός που περπατούσε στους δρόμους της περιοχής εντόπισε αμέσως το πορτοφόλι που σίγουρα είχε πέσει από κάποιον. Λίγα λεπτά μετά το έλεγξε και μέτρησε 110.000 δραχμές, αλλά και ένα γραμμάτιο στο όνομα ενός άνδρα, τον οποίο αναζήτησε αμέσως για να του επιστρέψει το πορτοφόλι. Χωρίς να φαντάζεται ότι η εύρεση του πορτοφολιού θα τον γνώριζε με τη γυναίκα της ζωής του, ο φαναρτζής Βασίλης Γκουρούσης επικοινώνησε με τον κάτοχο του πορτοφολιού. Το ραντεβού δόθηκε στην οικογενειακή κατοικία της Τέτας Καμπουρέλη, αφού το χαμένο πορτοφόλι ανήκε στον σύντροφο μιας από τις μεγαλύτερες αδελφές της. Οταν αντίκρισε τη 14χρονη τότε Τέτα χαμογελαστή, φαίνεται ότι κάτι σκίρτησε στην καρδιά του νεαρού, ο οποίος άρχισε να πολιορκεί το αντικείμενο του πόθου του, ερωτευμένος από το σκέρτσο της. Μετά από τέσσερις και πλέον δεκαετίες είναι ακόμη μαζί της, μόνο που η αισθητικός-τηλεπερσόνα των διασήμων καλείται πλέον να διαχειριστεί τη σύλληψη του 58χρονου συζύγου της για την περίφημη κλοπή των θυρίδων. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που στο άκουσμα της είδησης αναρωτήθηκαν αν οι επώνυμες κυρίες που έχασαν κοσμήματα και χρήματα από τις θυρίδες ήταν πελάτισσες της αισθητικού στο μαγαζί που διατηρεί στο Χαλάνδρι. Μιας γοητευτικής λαϊκής κοπέλας που όταν γνώρισε τον Βασίλη Γκουρούση αποφάσισε ότι δεν θα έχει πλέον μάτια για άλλον άνδρα στη ζωή της.Οταν παντρεύτηκαν η Τέτα είχε ήδη αρχίσει να εργάζεται ως αισθητικός και αυτός να κάνει διάφορες δουλειές, χωρίς να φαντάζεται ότι η γυναίκα του θα χτίσει τον δικό της προσωπικό μύθο.Η φήμη της Τέτας εξαπλώθηκε γρήγορα, όπως το δροσερό αεράκι που κάνει τα φύλλα να θροΐζουν στο Αλσος της Καισαριανής, εκεί που πήγαινε συχνά το ζευγάρι βόλτα. Η μια καλή κουβέντα έφερε την άλλη και κάπως έτσι θηριώδη SUV και καλογυαλισμένα αυτοκίνητα της εποχής άρχισαν να συνωστίζονται στα στενά της γειτονιάς της προκειμένου οι κάτοχοί τους να ιαθούν από τα θαυματουργά χέρια της νεαρής Τέτας. Λέγεται ότι η μητέρα της φρόντιζε πάντα να τρατάρει κάτι την πελατεία της κόρης της, όπως ένα πιάτο φασολάδα ή κάποιο παραδοσιακό comfort λαδερό, προκαλώντας συνήθως αμηχανία στις κυρίες των βορείων προαστίων που αφήνονταν στα έμπειρα χέρια της Τέτας. Αυτό βέβαια δεν κράτησε πολύ αφού η νεαρή μανικιουρίστα, που ήταν δραστήρια και υπερκινητική, γρήγορα πήρε την απόφαση να εξυπηρετεί τη διαλεχτή πελατεία της κατ’ οίκον οδηγώντας μηχανάκι. Κυκλοφορούσε επί σειρά ετών σε ολόκληρη την Αττική προκειμένου να εξυπηρετήσει την πελατεία της που αυξανόταν αριθμητικά, μα κυρίως σε αίγλη και γόητρο, μαθαίνοντας παράλληλα τα πιο ένοχα ίσως και «βρόμικα» μυστικά των πελατών της, εκείνα που φωλιάζουν στα ακροδάχτυλα των χεριών και των ποδιών τους.Η γνωριμία της με τη Ρούλα Κορομηλά αποδείχθηκε καθοριστική για την ίδια αφού είναι ίσως η πρώτη -μεταξύ ίσων τότε- στην εγχώρια σόουμπιζ την οποία η Τέτα μπορεί να θεωρεί αληθινή φίλη. Η ανερχόμενη μανικιουρίστα δεν γνώριζε από ρεπό και αργίες, δεν μασούσε από αποστάσεις, ήξερε περισσότερο να ακούει παρά να μιλά και στην τελική ποιος μπορεί να παραγνωρίσει την ψυχοθεραπευτική διάσταση της κατ’ οίκον περιποίησης των άκρων; Σύζυγοι επιχειρηματιών και εφοπλιστών, εκκολαπτόμενοι, μα και εγνωσμένου status celebrities, ακόμη και πολιτικοί έχτιζαν νύχι-νύχι το πελατολόγιο που θα αναδείκνυε την Τέτα σε θεσμό με το δικό της «Teta beauty salon» στα σύνορα της Φιλοθέης με το Χαλάνδρι.Παράλληλα, ο Βασίλης έκανε τα δικά του, άφησε το φαναρτζίδικο και με το πέρασμα των χρόνων μεταμορφώθηκε σε επιχειρηματία που ασχολούνταν με την εστίαση και όχι μόνο, ανοίγοντας καφέ, σχολή χορού και παιδότοπο. Με τη γυναίκα που έκλεψε την καρδιά του υπήρχαν συχνά εντάσεις, αφού η Τέτα δούλευε συνεχώς πολύ, ενώ, όπως έχει πει, όποτε τσακώνονταν της σκάρωνε κι από ένα παιδί. Τελικά της χάρισε τρεις γιους, τον Παναγιώτη, τον Χρήστο και τον Αλέξη, ο έγγαμος βίος τους κυλούσε όμορφα ενώ ήρθε η στιγμή της Τέτας που έγινε ακόμη πιο γνωστή μέσω της τηλεόρασης. Ολοι θυμούνται το περίφημο μασάζ στο πρωινό του MEGA που παρουσίαζε ο Μάρκος Σεφερλής με τη σύζυγό του, όταν η Τέτα έβγαλε το φόρεμα και έμεινε με το φούξια μπικίνι της, για να τη μαλάξουν τα χέρια του Στέλιου Κρητικού. Ο τελευταίος τής έλυσε το πάνω μέρος του μαγιό, σε μια σκηνή που γιγάντωσε τον μύθο της που την απόλαυσε μετά το Πανελλήνιο στο «Just the two of us». Σε συνέντευξή της έχει μιλήσει για διάσημους πελάτες που έχει περιποιηθεί όπως ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο συλλέκτης Αλέξανδρος Ιόλας, που είχαν φύγει από τη ζωή, ποτέ όμως δεν μίλησε για όσα άκουγε σε βίλες και επαύλεις του Ψυχικού και της Κηφισιάς.Πέντε χρόνια πριν, το ζευγάρι έμελλε να βιώσει μια νύχτα τρόμου μέσα στην κατοικία όπου μένουν μόνιμα τα τελευταία χρόνια, στη Βάρη. Ηταν 8.20 το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής όταν τρεις κουκουλοφόροι ληστές παραβίασαν ένα από τα παράθυρα της μονοκατοικίας και εισέβαλαν λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του γιου τους. Υπό την απειλή όπλων, ακινητοποίησαν το ζευγάρι και τελικά κατάφεραν να πάρουν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε κάποιες χιλιάδες ευρώ, ενώ ο Βασίλης Γκουρούσης προσπάθησε να τα βάλει με τους αδίστακτους ληστές. Η προσπάθεια ήταν μάταια και λίγες ώρες μετά το συμβάν η Τέτα μίλησε για τα όσα εφιαλτικά έζησε με τον άνδρα της σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. «Πήγαμε στο γκαράζ να αφήσουμε το αυτοκίνητο και τότε συναντήσαμε τον γιο μου ο οποίος πήγαινε στον Επιτάφιο. Μου είπε: “Μαμά, θα έρθεις μαζί μου;”, αλλά εγώ ήμουν τόσο κουρασμένη από τη δουλειά που προτίμησα να κάτσω σπίτι με τον άνδρα μου να ξεκουραστώ. Πάλι καλά το αγόρι μου δεν ήταν σπίτι! Βγήκα από το ντους, άκουσα τον σκύλο μου να ουρλιάζει και νόμιζα ότι ο άνδρας μου τον χτυπούσε, τότε έτρεξα και είδα τρεις κουκουλοφόρους να χτυπούν τον άνδρα μου. Ο ένας από αυτούς με άρπαξε και έβαλε το πρόσωπό μου στο μαξιλάρι. Με χτύπησε στο κεφάλι και μου είπε “Σκάσε, μωρή! Μην ξαναμιλήσεις!”. Ο δεύτερος χτυπούσε συνέχεια ανελέητα. Είχε ένα όπλο συνεχώς πάνω μου, ενώ ο τρίτος έψαχνε όλα τα συρτάρια», έλεγε σοκαρισμένη η Τέτα Καμπουρέλη.Οι ληστές πήγαν κατευθείαν στην κρεβατοκάμαρα σαν να γνώριζαν τους χώρους του σπιτιού. Βρήκαν το μικρό χρηματοκιβώτιο και με βαριοπούλα το ξήλωσαν, το πήραν και κλείδωσαν το ζευγάρι στο δωμάτιο. Ο Γκουρούσης έσπασε την πόρτα και πάλεψε με τον έναν από τους ληστές, κάποιος άλλος όμως τον χτύπησε με μεταλλικό αντικείμενο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Μετά από πέντε χρόνια ο 58χρονος πρώην φαναρτζής και νυν επιχειρηματίας κατηγορείται από την Αστυνομία ως ο άνθρωπος που άνοιξε τις θυρίδες των γνωστών κυριών αφαιρώντας το πολύτιμο περιεχόμενό τους που ακόμη δεν έχει εντοπιστεί.



